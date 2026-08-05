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Max Castro, Grupo Guinda y Rodolfo Gaitán Castro encabezan Festival Andino Tropical: fecha y venta de entradas

El evento ofrecerá un espectáculo con dos escenarios, preventa de entradas con descuento y la participación de agrupaciones emblemáticas del folclore y la música tropical peruana

Max Castro, Rodolfo Gaitán Castro y Grupo Guinda compartirán escenario en el Festival Andino Tropical, evento que celebrará el Día Mundial del Folclore en Lima
Max Castro, Rodolfo Gaitán Castro y Grupo Guinda compartirán escenario en el Festival Andino Tropical, evento que celebrará el Día Mundial del Folclore en Lima
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El Festival Andino Tropical celebrará el Día Mundial del Folclore con un espectáculo único que reunirá a reconocidos exponentes de la música andina y tropical en el Coliseo Eduardo Dibós. El evento, previsto para el sábado 22 de agosto, contará con la presencia de artistas de diversas trayectorias y estilos, consolidándose como uno de los principales encuentros musicales del año en Perú.

Max Castro, Grupo Guinda, Mac Salvador, String Karma, Los Ecos, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría, Grupo Génesis, Emer y Son Orquesta y Rodolfo Gaitán Castro forman parte de la cartelera anunciada, según información difundida por la organización del festival. Cada uno representa distintas vertientes del folclore y la música popular peruana, ofreciendo al público una experiencia musical diversa en la que se entrecruzan raíces andinas, sonidos tropicales y nuevas propuestas artísticas.

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De acuerdo con los organizadores, el festival busca rendir homenaje a la riqueza y diversidad cultural del Perú, reuniendo en una sola jornada a artistas consagrados y nuevos talentos que, a través de sus canciones, han marcado huella en la memoria colectiva del país. El evento está diseñado para convocar a familias, jóvenes y seguidores de todas las edades, promoviendo la celebración de la identidad nacional y la transmisión de valores culturales.

Dosescenarios y alta tecnología

El festival contará con un formato innovador de dos escenarios panorámicos, lo que permitirá alternar las presentaciones y reducir los tiempos de espera entre artistas. Este despliegue técnico apunta a mantener un espectáculo dinámico y fluido, en el que el público podrá disfrutar sin largas interrupciones de los repertorios completos de cada agrupación. La producción confirmó que esta propuesta escénica ofrecerá una experiencia envolvente para los asistentes, convirtiendo al Coliseo Eduardo Dibós en el escenario de una verdadera fiesta musical.

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Uno de los momentos más esperados de la jornada será el lanzamiento en vivo de un nuevo éxito de Carlos Rincón junto a Emer y Son Orquesta, una presentación exclusiva que marcará el estreno oficial del tema y sumará atractivo a la programación. Los organizadores han destacado que cada artista y agrupación tendrá un espacio propio dentro de la estructura del evento, evitando que el espectáculo se centre en una sola figura y promoviendo la variedad artística.

Emer y Son Orquesta lanzará un nuevo tema en el festival.
Emer y Son Orquesta lanzará un nuevo tema en el festival.

El evento también coincide con la conmemoración del Día Mundial del Folclore, lo que refuerza su carácter de tributo a las tradiciones musicales del país. Según explicó la organización, la iniciativa busca fortalecer el orgullo por la cultura nacional y fomentar el encuentro intergeneracional a través de la música.

Max Castro, Rodolfo Gaitán Castro y Grupo Guinda compartirán escenario en el Festival Andino Tropical, evento que celebrará el Día Mundial del Folclore en Lima
Max Castro, Rodolfo Gaitán Castro y Grupo Guinda compartirán escenario en el Festival Andino Tropical, evento que celebrará el Día Mundial del Folclore en Lima

¿Dónde comprar las entradas?

La venta de entradas ya está disponible a través de Teleticket, con una promoción de 30% de descuento vigente durante la preventa, la cual se desarrollará hasta el domingo 9 de agosto. El público podrá acceder a la promoción utilizando cualquier medio de pago, facilitando la participación de un mayor número de asistentes en este evento masivo.

La cartelera incluye a artistas emblemáticos de la escena andina como Max Castro, Mac Salvador, String Karma, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría y Rodolfo Gaitán Castro, quienes representan distintas generaciones y estilos dentro del folclore nacional. Por el lado tropical, Grupo Guinda, Los Ecos, Grupo Génesis y Emer y Son Orquesta aportarán el ritmo característico de este género, asegurando una jornada de música y baile para el público.

El Festival Andino Tropical se presenta como una oportunidad para celebrar la música peruana en todas sus expresiones, promoviendo la unión y el reconocimiento de las raíces culturales del país. La organización espera convocar a miles de personas en el Coliseo Eduardo Dibós, en una cita que promete convertirse en referencia para los amantes del folclore y la música tropical.

El Coliseo Eduardo Dibós recibirá a exponentes de la música andina y tropical en una jornada que reunirá distintas generaciones y estilos musicales
El Coliseo Eduardo Dibós recibirá a exponentes de la música andina y tropical en una jornada que reunirá distintas generaciones y estilos musicales

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