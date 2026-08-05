Mincetur pide “comprensión” a turistas afectados por la suspensión de trenes a Machu Picchu a causa de un incendio forestal

PeruRail limitará su servicio a Machu Picchu, operando solo entre Ollantaytambo y el sitio arqueológico, para garantizar la seguridad de pasajeros y empleados. (Andina)

Guardar

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Red de Protección al Turista, pidió “comprensión” a los turistas nacionales y extranjeros que se hayan visto afectados por la suspensión del servicio de trenes en el tramo Ollantaytambo–Machupicchu a causa de un incendio forestal registrado en la zona.

Según el comunicado oficial, el Mincetur informó que la suspensión es temporal por seguridad, de acuerdo con disposiciones del concesionario ferroviario y los operadores de la vía que siguen monitoreando de cerca la situación del tramo afectado

La Policía ordenó suspender este martes la circulación de trenes hacia Machupicchu por un incendio forestal subterráneo en el kilómetro 107 de la vía férrea, en Chachabamba, Cusco. Según las autoridades, la medida es temporal y busca evitar riesgos para pasajeros y personal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el fuego afecta por el momento una hectárea. El organismo señaló que se trata de un incendio forestal subterráneo y que, al quemarse las raíces, se producen desprendimientos de rocas.

Composición: Infobae Perú

Por la emergencia, se registró aglomeración de personas en la estación de trenes de Ollantaytambo, donde turistas nacionales y extranjeros quedaron varados. En la zona trabajan 23 brigadistas y se mantiene un vigía permanente para monitorear el frente del siniestro.

El Sernanp advirtió riesgo de caída de piedras, ramas y árboles desde la parte superior de la ladera, por lo que no se autorizará el paso de trenes hasta que la emergencia sea resuelta. La Policía Nacional recomendó no acercarse a la zona afectada ni a la vía férrea y respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los brigadistas.

PUBLICIDAD

¿Por qué se suspendió el paso de trenes a Machu Picchu?

De acuerdo con la información oficial, el incendio se desarrolla en una ladera ubicada junto a la vía férrea y fue catalogado como un incendio forestal de tipo subterráneo, una modalidad que representa un riesgo adicional debido a que el fuego consume la vegetación desde la base del terreno, debilitando el suelo y favoreciendo desprendimientos de piedras y árboles.

Precisamente, esa condición provocó que durante la emergencia comenzaran a caer rocas, ramas y troncos desde la parte superior del cerro hacia los rieles, motivo por el cual se decidió detener completamente el tránsito de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu hasta que las condiciones sean seguras.

PUBLICIDAD

Mincetur pide “comprensión” a turistas afectados por la suspensión de trenes a Machu Picchu a causa de un incendio forestal. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Las primeras evaluaciones indican que el fuego ha afectado más de una hectárea de vegetación nativa característica de la ceja de selva, ecosistema que rodea parte del corredor ferroviario hacia la ciudadela inca.

Sernanp realiza labores de control

Para enfrentar la emergencia fueron movilizados alrededor de 23 brigadistas del Sernanp, quienes realizan labores de control y liquidación del incendio. Además, un vigía permanece en el lugar monitoreando permanentemente el comportamiento del fuego y cualquier posible expansión hacia otros sectores.

El capitán Fredy Mora Bustamante, de la Comisaría de Ollantaytambo, informó que efectivos policiales permanecen tanto en la estación de Ollantaytambo como en la de Machu Picchu para orientar a pasajeros, operadores turísticos y visitantes nacionales y extranjeros afectados por la suspensión temporal del servicio.

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó que está prohibido caminar por la vía férrea, ya que no existe un camino peatonal habilitado.