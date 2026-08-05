Peruano José Manuel Quispe logra podio en EE UU y clasifica a la gran final mundial del skyrunning en España

Este video documenta la participación del corredor peruano José Manuel Quispe en la carrera Beast of Big Creek, parte del Skyrunning World Series, en Estados Unidos. Las imágenes muestran a Quispe y otros competidores en la línea de salida, ascendiendo por senderos forestales y rutas de montaña rocosas con niebla. El recorrido incluye diferentes tipos de terreno. El corredor finaliza la competencia bajo el arco de meta. Este metraje es una cobertura de evento deportivo.

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El atleta peruano José Manuel Quispe selló su mejor actuación internacional de la temporada al obtener el segundo lugar en la Beast of Big Creek, la única parada norteamericana del circuito mundial de montaña Merrell Skyrunner World Series (MSWS), disputada en las faldas del monte Ellinor, en el estado de Washington, Estados Unidos. Con ese resultado, el corredor arequipeño del CIVA Endurance Club aseguró de forma oficial su boleto a la gran final del circuito: la Marató dels Dements Skymasters, que reunirá a los 20 mejores corredores del planeta en España el próximo 7 de noviembre de 2026.

La prueba, de 22 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo acumulado, se desarrolló en un terreno de alta exigencia técnica. Los participantes atravesaron senderos boscosos, ascensos de fuerte pendiente y crestas rocosas expuestas por encima de la línea de árboles, en condiciones que pusieron a prueba tanto la potencia física como la capacidad de gestión del ritmo en altura.

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Quispe detuvo el cronómetro en 2 horas, 9 minutos y 42 segundos, cruzando la meta en el segundo puesto por detrás del estadounidense Morgan Elliott, quien se impuso en su terreno con un tiempo de 2h 05m 27s en lo que fue su primera victoria en el circuito mundial. El podio masculino lo completó el veterano corredor italiano Daniel Antonioli, con un registro de 2h 10m 45s.

Peruano José Manuel Quispe logra podio en EE UU y clasifica a la gran final mundial del skyrunning en España

Al tratarse de una carrera categoría “Red Race”, la Beast of Big Creek otorga un coeficiente de 1,5 veces los puntos habituales del ranking global, lo que convierte cada posición en un activo estratégico de peso para la clasificación general. El resultado refuerza la posición de Quispe en la cima del circuito, donde acumula 450 puntos tras una campaña sin derrotas previas en cuatro competencias disputadas en Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

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Una temporada sin precedentes en el circuito mundial

Antes de viajar a territorio norteamericano, José Manuel Quispe había encadenado cuatro victorias consecutivas en el MSWS durante la temporada 2026: el Cuatro Refugios en Argentina, el Andes Mountain Skyrace en Chile, la Ibarra SkyRace en Ecuador y la Cordillera Blanca Skyrace Extreme en Perú, donde se coronó tetracampeón de la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) en Huaraz. Esa racha lo consolidó como el líder del ranking masculino antes de la única parada del circuito en Norteamérica.

La Beast of Big Creek representó además un regreso con historia para el atleta arequipeño. En 2018, Quispe ya había pisado suelo estadounidense para competir en la mítica Pikes Peak Marathon, donde logró ingresar al top 10 de la clasificación general. Ocho años después, su presencia en el circuito mundial refleja una trayectoria de crecimiento sostenido que lo sitúa entre la élite global del skyrunning.

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Peruano José Manuel Quispe logra podio en EE UU y clasifica a la gran final mundial del skyrunning en España

El escenario: la única parada norteamericana del circuito

La Beast of Big Creek es reconocida como la única etapa del Merrell Skyrunner World Series que se celebra en Norteamérica, lo que le confiere un carácter singular dentro del calendario internacional. El recorrido, trazado en las inmediaciones del monte Ellinor en el estado de Washington, combina tramos forestales de alta exigencia con secciones alpinas en las que la exposición al viento y la irregularidad del terreno obligan a los corredores a gestionar cada paso con precisión.

En la prueba femenina, la victoria fue para la británica Eve Pannone, con un tiempo de 2h 32m 50s, seguida de su compatriota Natalie Beadle (2h 35m 13s) y la española Claudia Corral (2h 36m 15s). El campo de salida reunió a atletas de Gran Bretaña, España, Italia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, lo que ratificó el nivel internacional de la competencia.

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Peruano José Manuel Quispe logra podio en EE UU y clasifica a la gran final mundial del skyrunning en España

La meta: la Marató dels Dements en España

La clasificación de Quispe a la Marató dels Dements Skymasters no es un trámite menor. La final del MSWS se disputa en el Parque Natural de la Serra d’Espadà, en los municipios de Eslida y Aín, en la provincia de Castellón, España. El recorrido cubre 42,5 kilómetros con un desnivel positivo de 3.808 metros, en un trazado de formato en bucle que combina crestas técnicas, descensos pronunciados y senderos de montaña de alta exigencia.

Solo los 20 mejores corredores del planeta en el ranking final de la temporada acceden a esa instancia. La prueba otorga un coeficiente de 2 veces los puntos habituales, lo que significa que el vencedor puede acumular hasta 200 puntos en una sola carrera. Ese mecanismo mantiene abierta la lucha por el título mundial hasta el último metro, independientemente de la ventaja acumulada durante la temporada regular. El pool de premios al término de los Skymasters asciende a 100.000 euros, distribuidos entre los atletas mejor clasificados en el ranking general.

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José Manuel Quispe logra el tetracampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca y la prueba bate récord de corredores

Las palabras del atleta y el respaldo institucional

Tras cruzar la línea de meta en Washington, José Manuel Quispe se refirió al significado del resultado. “Conseguir el segundo puesto frente a corredores de tanto nivel y asegurar formalmente el cupo a la Marató dels Dements nos llena de orgullo. Este logro va para todo el Perú y para quienes siempre confían en nuestro esfuerzo”, declaró el atleta arequipeño, oriundo del anexo de Ayahuasi, en el distrito de Alca, provincia de La Unión.

El CIVA Endurance Club, equipo que respalda la carrera deportiva de Quispe, reafirmó su compromiso con el desarrollo del trail running y el skyrunning en Perú e hizo un llamado a la empresa privada para que se sume al financiamiento de atletas nacionales en competencias internacionales. El club también cuenta entre sus filas con la corredora cajamarquina Rosalía Zegarra, quien obtuvo el tercer lugar en la Ibarra SkyRace de Ecuador durante la presente temporada.

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