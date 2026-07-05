Ángela Leyva regresa a la Superliga de Brasil: lo último que se sabe de su fichaje tras su salida de Europa

Ángela Leyva volverá a jugar en la Superliga de Brasil. Crédito: Besiktas

Luego de poner fin a su etapa en el Besiktas de Turquía, el futuro de Ángela Leyva parece estar cada vez más cerca de definirse. La atacante peruana se encuentra en la recta final de las negociaciones para concretar su regreso a la Superliga de Brasil, donde volvería a defender la camiseta de uno de los clubes más tradicionales del estado de São Paulo.

La información fue revelada por el reconocido medio brasileño ‘Portal Vôlei’, que aseguró que las conversaciones entre la voleibolista de 29 años y su próximo equipo se encuentran muy avanzadas y podrían llegar a buen puerto en los próximos días. De concretarse el acuerdo, Leyva iniciará una nueva etapa en el voleibol brasileño tras cerrar su ciclo en Europa.

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“Ángela Leyva está lista para escribir otro capítulo de su carrera en Brasil. Con una notable temporada en el Osasco São Cristóvão Saúde, la peruana volverá a jugar en São Paulo. Disputada por dos de los clubes más tradicionales del estado, la negociación está en su fase final y puede concluir en los próximos días”, publicó el citado medio.

Aunque el portal no reveló la identidad del club, sí indicó que la peruana es seguida de cerca por dos de las instituciones más tradicionales de São Paulo. Entre las principales opciones figuran Pinheiros, con el que ha sido vinculada en las últimas semanas, y Osasco, equipo en el que ya militó y donde dejó un grato recuerdo gracias al nivel que mostró durante su paso por la Superliga brasileña.

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Portal Volei señala que Ángela Leyva jugará en un club tradicional de Sao Paulo. Crédito: Captura IG

¿Volverá a Osasco?

El posible regreso a Osasco ha despertado ilusión entre los aficionados brasileños. Leyva defendió esa camiseta entre el 2017 y 2019 y fue una de las piezas importantes del plantel, por lo que un segundo ciclo no sería descabellado. Sin embargo, Pinheiros también figura como una opción concreta para reforzar su plantel de cara a la próxima campaña de la Superliga brasileña.

Por ahora, ninguna de las instituciones ha oficializado el fichaje, aunque todo indica que el anuncio podría producirse en cuestión de días, una vez concluyan las negociaciones.

Se aleja un regreso al Perú

Con este panorama, la posibilidad de que Ángela Leyva retorne al voleibol peruano pierde fuerza. Semanas atrás trascendió que clubes como Alianza Lima y la Universidad San Martín habían mostrado interés en contar con la atacante; sin embargo, su continuidad en el extranjero parece ser la prioridad para seguir compitiendo al máximo nivel.

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De concretarse su incorporación a un equipo paulista, la peruana iniciará una nueva etapa en una de las ligas más competitivas de Sudamérica, con el objetivo de recuperar protagonismo y mantenerse en la élite del voleibol internacional.

Ángela Leyva jugó en Osasco entre el 2017 y 2019. Crédito: Instagram

¿Por qué Ángela Leyva no integra la selección peruana en 2026?

Ángela Leyva no forma parte de la selección peruana para los desafíos internacionales de 2026. El entrenador Antonio Rizola explicó que la ausencia de la atacante obedece a una combinación de factores deportivos y personales. Según detalló, la peruana no ha tenido la continuidad esperada en su último club y, además, le comunicó que atraviesa una etapa en la que prefiere priorizar asuntos personales antes de reincorporarse al combinado nacional.

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El técnico brasileño también reveló que la propia voleibolista le manifestó que no desea ser convocada mientras no se encuentre al cien por ciento para aportar al equipo. En ese contexto, Leyva permanece enfocada en definir su futuro a nivel de clubes, mientras que su regreso a la selección queda a la espera de una próxima convocatoria. Por su parte, la ‘blanquirroja’ afrontará los retos de la temporada con el objetivo de cumplir sus metas deportivas, pese a la ausencia de una de sus principales referentes.