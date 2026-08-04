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Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

El equipo de Marcello Bencardino integra el grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Fillipinas y China. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Mundial Sub 17 de vóley será transmitido por canal peruano.
Mundial Sub 17 de vóley será transmitido por canal peruano.
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La selección peruana de vóley debutará en el Mundial Sub 17 este jueves 6 de agosto en Chile. El equipo dirigido por Marcello Bencardino enfrentará en la fase de grupos a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China.

Perú debe ubicarse entre los cuatro primeros del Grupo B para avanzar a la etapa eliminatoria. Si no lo consigue, quedará eliminado de la competencia en la primera ronda. A continuación, los detalles para seguir los partidos de la ‘bicolor’ en este torneo.

Latina transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026

Latina, que retomó la transmisión del vóley peruano, acompañará a la selección nacional en el próximo torneo. El canal 2 anunció que emitirá en señal abierta los partidos de Perú en el Mundial Sub 17.

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La cobertura también estará disponible a través de la aplicación y la página web de Latina, permitiendo a los seguidores acceder a los encuentros de la ‘bicolor’ desde cualquier lugar.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Latina TV transmitirá el resto de los partidos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Por su parte, la FIVB sí ofrecerá todos los encuentros a través de su canal de YouTube, Volleyball World.

Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Fixture completo de la selección peruana del Mundial Sub 17

  • Fecha 1: Perú vs Túnez (jueves 16 de agosto / 16:00 horas)
  • Fecha 2: Perú vs Venezuela (viernes 17 de agosto / 13:00 horas)
  • Fecha 3: Perú vs México (sábado 18 de agosto / 13:00 horas)
  • Fecha 4: Perú vs Filipinas (lunes 19 de agosto / 16:00 horas)
  • Fecha 5: Perú vs China (martes 20 de agosto / 19:00 horas)

La preparación de Perú en la Copa Federación Sub 17

La selección peruana de vóley sub 17 culminó su preparación para el Mundial de la categoría con la participación en la Copa Federación, disputada en Lima frente a República Dominicana, España y Corea del Sur. El equipo, bajo la dirección de Marcello Bencardino, mostró solidez y capacidad de reacción ante rivales de alto nivel internacional.

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En su debut ante República Dominicana, Perú remontó un inicio adverso. Tras perder los dos primeros sets, el equipo nacional reaccionó y, con un juego más sólido y efectivo, se llevó los siguientes tres parciales por 28-26, 25-22 y 15-10. Destacaron las actuaciones de Marcela Manrique en la conducción del equipo, Fernanda Pinto en el ataque por la banda y Kiara Lazo en el centro. La entrada de Valentina Valera aportó soluciones en momentos decisivos.

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina

El segundo encuentro, frente a España, fue muy parejo y la ‘bicolor’ volvió a exhibir carácter. Perú ganó el primer set remontando el marcador y se quedó con el tercero gracias a la solidez de Kiara Lazo en la red. El equipo europeo logró igualar en dos ocasiones y, en el último parcial, se impuso por 15-10, dejando a las locales con buenas sensaciones por el nivel mostrado.

El cierre del torneo fue frente a Corea del Sur, vigente campeón continental. El conjunto asiático se impuso con autoridad en sets corridos (25-14, 25-17, 25-17), mostrando superioridad en defensa, saque y ataque. Perú cometió errores en recepción y no logró sostener el ritmo de juego de su rival, aunque buscó reaccionar en los parciales finales.

El gran 'rally' al cierre del partido que sentenció la derrota del equipo patrio en su último duelo del cuadrangular en Lima. (Video: Latina)

Perú finalizó el cuadrangular con una victoria y dos derrotas. El torneo dejó importantes conclusiones para el equipo, que buscará trasladar las lecciones aprendidas al Mundial Sub 17.

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