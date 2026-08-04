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Mujer de 32 años supera malformación cardiaca tras procedimiento mínimamente invasivo

Los médicos colocaron un dispositivo Amplatzer para cerrar la abertura cardiaca, con el objetivo de impedir el paso anómalo de sangre entre ambas cavidades

La paciente padecía una comunicación interauricular, una malformación congénita que provoca una abertura anormal entre las aurículas y altera el flujo sanguíneo del corazón - Créditos: Essalud.
La paciente padecía una comunicación interauricular, una malformación congénita que provoca una abertura anormal entre las aurículas y altera el flujo sanguíneo del corazón - Créditos: Essalud.
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Volver a caminar sin agitarse, acompañar a sus hijos al colegio y retomar actividades cotidianas que antes parecían imposibles son ahora parte de la nueva realidad de Stefany Fiorella Ruiz Taricuarima, una mujer de 32 años que fue sometida con éxito a una intervención cardiaca mínimamente invasiva en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La paciente, natural de Lima, casada y madre de cuatro niños, vive en Ventanilla y durante varios años enfrentó dificultades para realizar tareas habituales. El cansancio permanente y la falta de aire incluso con esfuerzos moderados terminaron afectando su rutina familiar, laboral y deportiva. La condición también la llevó a abandonar el vóley, una de sus actividades favoritas.

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El diagnóstico correspondió a una comunicación interauricular, una malformación congénita que genera una abertura anormal en la pared que divide las aurículas del corazón. Según explicó Luis Marcos López, cardiólogo intervencionista de la Unidad Hemodinámica del nosocomio, esta alteración permite que la sangre oxigenada y aquella que contiene menor cantidad de oxígeno se mezclen, lo que puede comprometer el funcionamiento adecuado del órgano.

El procedimiento permitió evitar una cirugía a corazón abierto, ya que los especialistas accedieron al corazón mediante una vena de la pierna y utilizaron catéteres para llegar hasta el defecto - Créditos: Essalud.
El procedimiento permitió evitar una cirugía a corazón abierto, ya que los especialistas accedieron al corazón mediante una vena de la pierna y utilizaron catéteres para llegar hasta el defecto - Créditos: Essalud.

Frente a este cuadro, el equipo especializado optó por una alternativa que evitó una operación convencional. El procedimiento comenzó con una pequeña vía de acceso en la pierna, a través de una vena, por donde los profesionales introdujeron catéteres hasta alcanzar la zona afectada del corazón.

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Una vez localizado el defecto, los médicos colocaron un dispositivo Amplatzer, prótesis diseñada para sellar la abertura y detener el paso anómalo de sangre entre ambas cavidades. Con el cierre del orificio, se buscó favorecer el desempeño cardiaco y reducir las molestias que habían limitado durante años las actividades de la paciente.

La intervención tuvo una duración aproximada de una hora y no requirió abrir el tórax. Por ello, Stefany Ruiz tampoco tuvo que afrontar una cirugía a corazón abierto ni las cicatrices visibles asociadas con ese tipo de operación. Tras permanecer bajo observación, recibió el alta médica dos días después, de acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento.

“Antes me agitaba incluso al caminar una cuadra y necesitaba usar inhalador, como si tuviera asma”, relató la mujer al recordar las dificultades que atravesaba antes del tratamiento. Ahora, aseguró que puede acudir al mercado, llevar a sus pequeños al colegio y disfrutar más momentos junto a ellos.

La intervención duró aproximadamente una hora y Stefany recibió el alta dos días después, sin necesidad de afrontar una apertura del tórax ni las cicatrices propias de una operación convencional - Créditos: Essalud.
La intervención duró aproximadamente una hora y Stefany recibió el alta dos días después, sin necesidad de afrontar una apertura del tórax ni las cicatrices propias de una operación convencional - Créditos: Essalud.

La recuperación también representa la posibilidad de retomar actividades que había dejado de lado debido al desgaste físico. Para la beneficiaria, el acompañamiento recibido durante todo el proceso fue determinante. Por ello, expresó su agradecimiento al personal que participó en la atención y destacó tanto la preparación profesional como el trato humano recibido.

El caso evidencia, además, el avance de las alternativas intervencionistas disponibles en el sistema de salud. A través de técnicas que reducen la necesidad de procedimientos invasivos, el hospital fortalece su capacidad para atender afecciones cardiacas complejas y ofrecer opciones que favorecen una recuperación más rápida.

¿Cómo cuidar la salud cardiovascular?

  • Mantener una alimentación equilibrada, con frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras. Reducir el consumo de sal, grasas saturadas, productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
  • Realizar actividad física de manera regular. Caminar, montar bicicleta, nadar o practicar algún deporte ayuda a fortalecer el corazón y favorece una adecuada circulación sanguínea.
  • Evitar el consumo de tabaco y limitar la exposición al humo. Fumar incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y puede afectar progresivamente los vasos sanguíneos.
  • Controlar periódicamente la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre. Estos indicadores permiten detectar factores de riesgo y actuar oportunamente con orientación profesional.
  • Mantener un peso saludable y procurar un descanso adecuado. Dormir bien contribuye al bienestar general y puede favorecer el funcionamiento del sistema cardiovascular.

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