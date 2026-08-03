Programación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo

La espera terminó. Del 6 al 16 de agosto, Chile será el escenario del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17 2026, certamen que reunirá a las mejores 24 selecciones juveniles del planeta y que contará con la participación de Perú, que buscará ser protagonista tras completar una intensa preparación en los últimos meses.
La selección nacional llega al torneo luego de disputar un valioso cuadrangular en la Copa Federación Sub 17 en Lima, además de afrontar amistosos internacionales y la Copa Panamericana de la categoría. Ahora, el equipo dirigido por Marcello Bencardino pondrá a prueba todo ese trabajo en la máxima competencia juvenil del voleibol mundial.
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Programación de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
La fase preliminar se disputará entre el jueves 6 y el martes 11 de agosto, con descanso general el domingo 9. Todos los horarios corresponden a Perú. A continuación, la programación completa:
Fecha 1 — Jueves 6 de agosto
- 13:00 horas | Egipto vs. Estados Unidos (Grupo A)
- 13:00 horas | Argentina vs. Polonia (Grupo C)
- 13:00 horas | México vs. Venezuela (Grupo B)
- 13:00 horas | Puerto Rico vs. Corea del Sur (Grupo D)
- 16:00 horas | Turquía vs. Tailandia (Grupo A)
- 16:00 horas | Brasil vs. Croacia (Grupo C)
- 16:00 horas | Perú vs. Túnez (Grupo B)
- 16:00 horas | China Taipéi vs. República Dominicana (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. República Checa (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. España (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Filipinas (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. Argelia (Grupo D)
Fecha 2 – Viernes 7 de agosto
- 13:00 horas | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo A)
- 13:00 horas | Brasil vs. Polonia (Grupo C)
- 13:00 horas | Perú vs. Venezuela (Grupo B)
- 13:00 horas | China Taipéi vs. Corea del Sur (Grupo D)
- 16:00 horas | Egipto vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Argentina vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | México vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | Puerto Rico vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Tailandia (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Croacia (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Túnez (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. República Dominicana (Grupo D)
Fecha 3 – Sábado 8 de agosto
- 13:00 horas | Turquía vs. Egipto (Grupo A)
- 13:00 horas | Brasil vs. Argentina (Grupo C)
- 13:00 horas | Perú vs. México (Grupo B)
- 13:00 horas | China Taipéi vs. Puerto Rico (Grupo D)
- 16:00 horas | Tailandia vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Croacia vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | Túnez vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | República Dominicana vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Estados Unidos (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Polonia (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Venezuela (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. Corea del Sur (Grupo D)
Domingo 9 de agosto: jornada de descanso para todas las selecciones.
Fecha 4 — Lunes 10 de agosto
- 13:00 horas | Estados Unidos vs. Tailandia (Grupo A)
- 13:00 horas | Polonia vs. Croacia (Grupo C)
- 13:00 horas | Venezuela vs. Túnez (Grupo B)
- 13:00 horas | Corea del Sur vs. República Dominicana (Grupo D)
- 16:00 horas | Turquía vs. República Checa (Grupo A)
- 16:00 horas | Brasil vs. España (Grupo C)
- 16:00 horas | Perú vs. Filipinas (Grupo B)
- 16:00 horas | China Taipéi vs. Argelia (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Egipto (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Argentina (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. México (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. Puerto Rico (Grupo D)
Día 5 — Martes 11 de agosto
- 13:00 horas | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo A)
- 13:00 horas | Polonia vs. España (Grupo C)
- 13:00 horas | Venezuela vs. Filipinas (Grupo B)
- 13:00 horas | Corea del Sur vs. Argelia (Grupo D)
- 16:00 horas | Egipto vs. Tailandia (Grupo A)
- 16:00 horas | Argentina vs. Croacia (Grupo C)
- 16:00 horas | México vs. Túnez (Grupo B)
- 16:00 horas | Puerto Rico vs. República Dominicana (Grupo D)
- 19:00 horas | Chile vs. Turquía (Grupo A)
- 19:00 horas | Japón vs. Brasil (Grupo C)
- 19:00 horas | China vs. Perú (Grupo B)
- 19:00 horas | Italia vs. China Taipéi (Grupo D)
¿Dónde ver el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?
Los aficionados peruanos podrán seguir todos los encuentros del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 a través de VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, que transmitirá la totalidad de los partidos del certamen mediante una suscripción mensual de 9,99 dólares.
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Asimismo, los compromisos de la selección peruana serán televisados por Latina, tanto en señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, lo que permitirá a los hinchas acompañar a la ‘bicolor’ en cada una de sus presentaciones durante la fase de grupos.
Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura especial del torneo con la previa, incidencias, resultados y reacciones de todos los partidos de la selección nacional, además de las principales noticias que deje el Campeonato Mundial Sub 17 de Vóley en Chile.
Perú buscará avanzar a los octavos de final
La selección nacional afrontará uno de los grupos más exigentes del campeonato, con rivales de distintos estilos y gran tradición en el voleibol juvenil. El objetivo del equipo dirigido por Marcello Bencardino será terminar entre los cuatro primeros del Grupo B para asegurar su clasificación a los octavos de final y seguir en la pelea por los primeros lugares del Mundial.
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Tras una preparación que incluyó la Copa Federación Sub 17 en Lima, la Copa Panamericana, amistosos internacionales y varios meses de trabajo en la Videna, Perú llega con la ilusión de realizar una destacada campaña y demostrar el crecimiento de una generación que buscará dejar su huella en Chile.
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