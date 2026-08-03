Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

En una reveladora entrevista exclusiva desde el penal de Barbadillo, el expresidente Alejandro Toledo se sincera sobre el drama familiar que vive tras la muerte de su suegra. Además, en un giro inesperado, felicita y le desea éxito a la nueva presidenta Keiko Fujimori, su antigua rival política. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

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La primera entrevista que Alejandro Toledo concede desde el penal de la DIROES dejó una declaración que pocos esperaban. El expresidente, quien durante años fue uno de los principales opositores del fujimorismo y lideró la histórica Marcha de los Cuatro Suyos contra el régimen de Alberto Fujimori, afirmó que desea el mayor de los éxitos a la presidenta Keiko Fujimori, recientemente elegida para gobernar el país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos este 2 de agosto, en la que inicialmente abordó el difícil momento familiar que atraviesa tras el fallecimiento de su suegra, Vera Karp. Sin embargo, la entrevista dio un giro cuando fue consultado sobre la nueva jefa de Estado y el inicio de su gestión.

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Lejos de mantener el tono confrontacional que caracterizó gran parte de la relación entre ambos sectores políticos durante las últimas dos décadas, Alejandro Toledo optó por enviar un mensaje de respaldo institucional, resaltando la importancia de respetar el resultado de las elecciones y de fortalecer la democracia.

El expresidente Alejandro Toledo declara sobre sus condolencias a Alberto Fujimori y su apoyo a Keiko Fujimori, según la emisión de Milagros Leiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori por su elección

Durante la entrevista, Milagros Leiva recordó que Eliane Karp había solicitado públicamente una gracia presidencial o un indulto humanitario para el exmandatario y preguntó cuál era su posición frente a la llegada de Keiko Fujimori al poder.

Ante la consulta, Toledo evitó cualquier confrontación política y comenzó reconociendo el resultado de las urnas. “Mire, yo primero quiero felicitarla porque ha sido democráticamente elegida.”

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Tras esa afirmación, insistió en que la decisión tomada por los ciudadanos debe ser respetada. “Ese, eh, eso es mi tema, eh, y ha sido elegida democráticamente y hay que respetar eso.”

El expresidente sostuvo que, más allá de las diferencias históricas entre ambos, el país necesita estabilidad para enfrentar los desafíos que tiene por delante. “Y le deseo muchísima suerte, porque los retos que están al frente del Perú son enormes, enormes.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Lo que pasó ya pasó”: Toledo deja atrás las diferencias con el fujimorismo

La periodista recordó que Alejandro Toledo fue uno de los principales líderes de la oposición durante el régimen de Alberto Fujimori, impulsando la recordada Marcha de los Cuatro Suyos, considerada uno de los episodios más importantes en el retorno de la democracia peruana.

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Frente a ello, le preguntó si realmente deseaba éxito a la hija del exmandatario. La respuesta fue contundente. “Absolutamente.” Toledo explicó que su prioridad no es reabrir antiguos enfrentamientos políticos, sino contribuir a que el país avance.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“El tema es la democracia.” Añadió que el crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales y beneficiar principalmente a la población más vulnerable. “El tema es el crecimiento de la economía, pero lo más importante es que los beneficios del crecimiento de la economía lleguen a los más pobres.”

El exjefe de Estado sostuvo que esa ha sido una de sus principales convicciones desde que decidió dejar su carrera académica para asumir responsabilidades políticas en el Perú.

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Por favor, eso es mi obsesión. Por eso dejé Harvard, dejé la Universidad de Stanford como profesor en ambas universidades para regresar a devolverle algo de lo mucho que me ha dado mi país.” Posteriormente reiteró que considera necesario mirar hacia adelante. “Yo le deseo ahora... Lo que pasó ya pasó.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Alejandro Toledo revela que envió condolencias por la muerte de Alberto Fujimori

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Alejandro Toledo reveló que, tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, decidió enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares. La revelación sorprendió debido a la histórica rivalidad política entre ambos líderes.

Cuando Milagros Leiva le preguntó a qué se refería, Toledo explicó que había optado por expresar sus condolencias a la familia.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Le envié un mensaje a la familia de condolencias.” El expresidente sostuvo que, pese a las profundas diferencias políticas que existieron durante años, considera que esos episodios no deben impedir la convivencia democrática.

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“No podemos quedarnos en esas rivalidades que afectan el avance del país.” Añadió que el Perú enfrenta desafíos que requieren unidad y una mirada de futuro. “En un momento donde los retos, no solo en el Perú, sino a nivel global, son enormes.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Toledo pide fortalecer la democracia

Durante otro pasaje de la conversación, Alejandro Toledo reiteró que uno de sus principales deseos para el nuevo gobierno es que se preserve el sistema democrático. En ese sentido, manifestó su respaldo institucional a la nueva administración.

“Entonces, le deseo de todo corazón mucho éxito.” Asimismo, insistió en que el fortalecimiento de la democracia debe estar por encima de cualquier diferencia política.

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Espero que mantengamos la democracia, que la fortalezcamos.” Finalmente, señaló que las discrepancias ideológicas no deberían convertirse en un obstáculo para el desarrollo nacional.

“Independientemente de nuestras diferencias.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Las declaraciones contrastan con décadas de enfrentamiento político

Las palabras de Alejandro Toledo llaman la atención debido al papel que desempeñó durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori.

El exmandatario fue una de las principales figuras de la oposición y encabezó la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización que reunió a miles de ciudadanos en Lima para rechazar el régimen fujimorista y exigir el restablecimiento del orden democrático.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Ese episodio marcó un antes y un después en la política peruana y consolidó a Toledo como uno de los principales protagonistas del proceso de transición democrática.

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Precisamente por ese antecedente, sus declaraciones hacia Keiko Fujimori han generado especial interés, al evidenciar un tono conciliador que contrasta con la confrontación política que caracterizó la relación entre ambos sectores durante más de dos décadas.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Una entrevista marcada por el difícil momento personal del expresidente

Aunque el principal mensaje político estuvo dirigido a la actual mandataria, la conversación se desarrolló en medio de un complejo momento familiar para Alejandro Toledo.

El expresidente habló inicialmente sobre el fallecimiento de su suegra, Vera Karp, madre de Eliane Karp, y describió el difícil escenario que enfrenta su familia debido a que, según explicó, su esposa no puede viajar para asistir al funeral por la alerta roja de Interpol que pesa en su contra.

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Fue en ese contexto que también agradeció las facilidades brindadas por las autoridades del penal para mantener comunicación con sus familiares y respondió las preguntas relacionadas con el nuevo escenario político del país.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.