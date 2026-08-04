Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

¡De último minuto! Magaly Medina revela la denuncia que Samahara Lobatón interpuso contra Bryan Torres por violencia familiar. El cantante habría ingresado a su casa a la fuerza para arrebatarle el celular en un presunto ataque de celos. Captura: Magaly TV La Firme.

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El cantante de salsa Bryan Torres negó de manera enfática las acusaciones de violencia doméstica presentadas por Samahara Lobatón, madre de sus hijos. La controversia se intensificó tras la denuncia pública hecha por la influencer, quien lo señaló por presunta agresión física durante un enfrentamiento en el domicilio familiar. A través de sus fredes sociales Torres rompió el silencio y afirmó que solo intentó recuperar su teléfono móvil, acusando a Lobatón de hostigamiento y de buscar un beneficio económico a través de la confrontación.

La disputa entre Torres y Lobatón se hizo pública después de que la joven presentara una denuncia ante la policía. De acuerdo con el reporte difundido por Magaly TV, la firme, el salsero visitó la vivienda de Lobatón para ver a sus dos hijos y, al retirarse, olvidó su celular en el lugar. El incidente escaló cuando Torres regresó en busca del dispositivo y, según su versión, Samahara se negó a devolvérselo, lo que condujo a un forcejeo entre ambos. El músico sostuvo que nunca ejerció violencia física, sino que actuó únicamente para recuperar su propiedad.

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En un comunicado publicado en redes sociales, Bryan Torres explicó: “Olvidé mi teléfono y regresé para recogerlo, y no me quiso devolverlo porque estuvo revisando y pasándose cosas, mis conversaciones y no sé qué más”. El cantante aseguró que la situación no fue un episodio de violencia, sino un desacuerdo por la posesión del teléfono. “Solo la sujeté de las manos para que me devolviera el celular. No fue más que eso”, añadió el músico, quien además calificó de falsas las afirmaciones de Lobatón.

Bryan Torres responde tras denuncia de Samahara, asegura que no volverá a su casa

La versión de Samahara Lobatón ofrece un relato distinto. Según la denuncia policial, el cantante habría ingresado de forma abrupta a la vivienda para exigir la devolución del celular. Durante el altercado, el teléfono de Lobatón resultó dañado. Posteriormente, ambos se enfrentaron nuevamente en la zona del ascensor, instancia en la que Torres habría tomado el equipo móvil de la denunciante, según los documentos citados por Magaly TV, la firme.

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La acusa de hostigamiento

En la segunda parte de su pronunciamiento, Torres fue más allá y acusó a Lobatón de hostigarlo de manera reiterada. El artista alegó que la madre de sus hijos lo contacta frecuentemente para preguntarle con quién sale y para pedirle dinero o que le pague diversos gastos. “Voy a publicar todos los insultos y todo lo que me hablas de tu vida privada, pensando que yo voy a tener celos de algo. ¿Te confundiste conmigo? ¡Estaba tan feliz viviendo en paz! ¿Qué buscas, contenido? ¡Conmigo no va!”, escribió el cantante en su cuenta oficial.

El músico sostiene que la disputa se originó por la posesión de un teléfono, niega cualquier acto violento y afirma que la situación con la madre de sus hijos lo llevó a alejarse del entorno familiar

El conflicto no solo se limita al plano personal, sino que ahora involucra la relación de Torres con sus hijos. En su declaración pública, el músico lamentó la situación y anticipó que no volvería al domicilio familiar mientras persista el conflicto. “Que me perdonen mis hijos, pero yo no pienso ir a esa casa nunca más. No me acercaré más porque hasta acercarme a ellos siempre tiene un costo”, afirmó el salsero.

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Ambas partes han manifestado su intención de presentar pruebas que respalden sus respectivas versiones. Torres anunció que difundirá material para demostrar su inocencia y exponer lo que califica como una campaña de hostigamiento y mentiras por parte de Lobatón. “Me da asco la mentira. Se acabó el don web...”, escribió. La influencer, por su parte, sostiene su denuncia ante las autoridades y asegura haber sido víctima de un acto violento.

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres y revela presunta violencia económica, según Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

El caso permanece bajo investigación y no se han anunciado medidas legales adicionales hasta el momento. Bryan Torres reiteró que no volverá al domicilio de Samahara Lobatón hasta que la situación cambie y aseguró que priorizará la defensa de su imagen y relación familiar.

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