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El plan para convertir al Jorge Chávez en una ciudad aeropuerto: la primera en Latinoamérica y 40 millones de pasajeros al año

El proyecto contempla un complejo integral con actividades comerciales, logísticas, empresariales y de servicios, con el objetivo de redefinir el rol de la terminal y convertir a Perú en un nodo de conexión internacional

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas. Foto: Google Maps
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Una transformación sin precedentes convertirá al Jorge Chávez en la primera ciudad aeropuerto de América Latina, con capacidad para recibir hasta 40 millones de pasajeros al año, según informó El Cronista.

El proyecto, liderado por Lima Airport Partners (LAP), redefine el concepto tradicional de aeropuerto y busca posicionar a Perú como un nodo estratégico de conexión global.

La denominada Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez sobresale entre las obras de infraestructura más ambiciosas del continente. De acuerdo con un reporte de El Cronista, la iniciativa no solo suma una nueva terminal: propone un complejo integral donde se vinculan actividades comerciales, logísticas, empresariales y de servicios. El objetivo consiste en consolidar un entorno urbano adaptado para usuarios, compañías y operadores de alcance internacional.

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Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
La Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez convertirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la primera ciudad aeropuerto de América Latina. (MTC)

La ubicación en Callao permite que el emprendimiento aspire a rivalizar con complejos aeroportuarios de talla mundial. Se trata de un diseño inspirado en modelos reconocidos como Schiphol (Países Bajos), Incheon (Corea del Sur) y Changi (Singapur), que han transformado el tránsito aeroportuario en polos de desarrollo económico, detalla el informe.

Infraestructura y tecnología

Uno de los ejes centrales del plan es la capacidad operativa. Durante la primera etapa, el aeropuerto estará preparado para recibir hasta 40 millones de pasajeros anuales, cifra que duplica la capacidad previa y responde al incremento sostenido del flujo internacional.

La modernización también contempla la incorporación de tecnología avanzada para optimizar procesos, reducir tiempos de control y mejorar la experiencia de quienes transitan por las instalaciones.

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El proyecto prevé mejoras en las conexiones viales y en los sistemas de transporte, lo que facilitará el arribo y salida de pasajeros y fortalecerá la eficiencia operativa. De este modo, Lima se posiciona como punto de enlace fundamental entre Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez y pista aledaña
No solo una terminal privada. También el antiguo Jorge Chávez podría albergar centros comerciales, centro de convenciones, etc. - Crédito Logística 360

Una ciudad dentro del aeropuerto

El concepto de ciudad aeropuerto apunta a que los usuarios cuenten con todas las facilidades necesarias sin salir del perímetro aeroportuario. Entre las instalaciones previstas se destacan hoteles para viajeros y tripulaciones, centros de convenciones para eventos internacionales, oficinas corporativas, áreas comerciales, restaurantes, infraestructuras logísticas y servicios financieros. Esta integración favorece que tanto empresas como operadores logísticos y pasajeros resuelvan sus necesidades en un solo espacio.

La infraestructura tecnológica ha sido pensada para responder a las exigencias del comercio global, lo que permitirá fortalecer el papel de Perú como centro de conexión regional. Se subraya que la iniciativa impulsará nuevas oportunidades de inversión y empleo en la región, con un impacto previsto sobre el desarrollo urbano circundante.

Modelo internacional

Inspirada en los principales aeropuertos del mundo, la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez articula movilidad, negocios y servicios en un solo entorno. Los desarrolladores han tomado como referencia complejos donde las actividades comerciales, hoteleras y tecnológicas se integran exitosamente con la operación aérea.

fachada del antiguo aeropuerto Jorge Chávez
La modernización del Aeropuerto Jorge Chávez incorporará tecnología avanzada para optimizar procesos y reducir tiempos de control.

La meta es que la infraestructura sirva de modelo para futuros desarrollos en América Latina, con la ambición de transformar la manera en que se conciben los aeropuertos en el continente. La magnitud del proyecto lo posiciona como referencia arquitectónica y logística para las próximas décadas.

Entre los datos más relevantes, el complejo ofrecerá capacidad para 40 millones de pasajeros, hoteles, oficinas, centros de convenciones y tecnología de última generación, elementos que lo diferencian de las terminales tradicionales.

La apuesta de Lima Airport Partners (LAP) se traduce en un ecosistema donde conviven turismo, comercio e inversión y donde el aeropuerto deja de ser solamente un punto de tránsito para convertirse en el núcleo de una ciudad en permanente movimiento.

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