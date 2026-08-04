Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Ya es posible multar a quienes usan motos eléctricas en ciclovías? Lo que marca la ley y advierte un experto

Desde el 2 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) está facultada para imponer papeletas a quienes manejen estos vehículos sin documentación obligatoria, mientras el MTC sostiene que la exigencia rige bajo la categoría L

Conductores de motos eléctricas serán multados por usar ciclovías.
Conductores de motos eléctricas serán multados por usar ciclovías.
Guardar

Las autoridades peruanas iniciaron un riguroso control sobre las motos eléctricas que circulan sin cumplir las exigencias legales. Desde el pasado 2 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) puede imponer multas a los conductores de estos vehículos por no contar con placa, SOAT y licencia de conducir.

Sin embargo, el diputado y especialista en tránsito Luis Quispe Candia advierte que el proceso presenta vacíos y requiere ajustes para ser efectivo, según sus declaraciones recogidas por TV Perú.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las motocicletas eléctricas siempre han estado incluidas en la categoría L del Reglamento Nacional de Vehículos, lo cual implica que deben portar placa de rodaje, SOAT vigente y licencia.

PUBLICIDAD

Red de ciclovías conectará transporte público y zonas clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)
Red de ciclovías conectará transporte público y zonas clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Las multas por incumplimiento se han fijado en S/550 por invadir ciclovías, S/660 por falta de SOAT y placa, y hasta S/2.700 si el conductor no presenta licencia. Según Quispe Candia, “está de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito. Es así, corresponde. Son infracciones graves que tienen multas que estamos estableciendo, en este caso el 8 % de la unidad impositiva tributaria”.

El MTC también aclaró que la reciente Resolución Directoral N.° 0016-2026-MTC/18 solo precisó qué vehículos califican como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), dejando fuera a las motocicletas eléctricas. Por tanto, estos vehículos siempre han debido cumplir los requisitos aplicables a las motos convencionales.

PUBLICIDAD

Falta de norma

Pese al inicio de los operativos, el MTC no ha publicado aún la norma que permita a los propietarios de motos eléctricas inscribirse en los Registros Públicos y regularizar su situación. Rafael Rivera, abogado del ministerio, explicó a RPP Noticias que “la normativa lo que va a permitir es que ellos puedan acercarse a tramitar su placa de rodaje y después de ello obtener todos los documentos necesarios porque lo principal es inmatricularse en registros públicos. Ese es el punto de partida”.

Ciclovías en Lima.
Ciclovías en Lima. (Municipalidad de Lima)

Ante la ausencia de esta regulación, el diputado Luis Quispe Candia manifestó en TV Perú que “antes de entregarse la placa, se debe verificar que tenga su SOAT para poderlo sancionar, porque ¿cómo le van a poner la multa si no tienen placa? Entonces, así dice el procedimiento”. Además, recalcó que la medida, aunque positiva, necesita perfeccionarse y coordinarse con los Registros Públicos para iniciar el trámite de placas de rodaje.

La cultura vial

La invasión de ciclovías por parte de motos eléctricas ha generado polémica entre usuarios y autoridades. Quispe Candia señaló que el reglamento nacional ya establece que solo las bicicletas a tracción humana o vehículos menores que no superen 25 kilómetros por hora pueden utilizar las ciclovías.

“La ciclovía es exclusivamente para bicicletas a tracción humana, es decir, a pedal o vehículos menores o vehículos de movilidad personal que no superen veinticinco kilómetros. Los demás tienen que circular por la calzada como cualquier vehículo”, afirmó el diputado.

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona, explicó a RPP Noticias que invadir una ciclovía constituye la infracción G32, sancionada desde S/550, y que el monto puede superar los S/2.500 si se suma la falta de documentación obligatoria.

Ciclovías en Lima.
Ciclovías en Lima. (Municipalidad de Lima)

Seguridad vial

Quispe Candia destacó que el problema de fondo es la seguridad vial y la protección de la vida. El obligatorio SOAT no solo protege al conductor, sino también a terceros en caso de accidente. “El SOAT va a proteger a todos los que, a los usuarios de la vía. Ya se han dado atropellos, ya se han dado accidentes con estos vehículos. Naturalmente, si no tienen un SOAT, ¿quién lo va a proteger? Es la forma de proteger la vida y la salud”, sostuvo el diputado.

El experto también hizo un llamado a la ciudadanía para acatar la normativa: quienes utilicen motos eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora deben tramitar placa, SOAT y licencia. La Policía Nacional del Perú tiene la responsabilidad de fiscalizar y sancionar a quienes incumplan estas disposiciones.

Operativos en marcha

Desde el 2 de agosto, los operativos de fiscalización avanzan, aunque la falta de una norma de adecuación mantiene la incertidumbre para muchos propietarios. El MTC anunció que trabaja en una regulación para otorgar un plazo razonable que permita la inscripción de estos vehículos y la obtención de la documentación necesaria, pero la publicación de la norma sigue pendiente.

Por el momento, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como la Policía Nacional del Perú insisten en que la obligación de portar placa, SOAT y licencia ya existía y que la fiscalización continuará.

“Esta acción suponemos que es persuasiva para educar a la población, para hacer ver que todos estos conductores son pasibles de ser sancionados con una papeleta de infracción”, remarcó Quispe Candia.

Temas Relacionados

Motos eléctricasMTCMinisterio de Transportes y ComunicacionesPolicía Nacional del PerúSeguridad vialperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

La jugadora de 31 años fue presentada por todo lo alto en el club ‘blanquiazul’ de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

El equipo de Marcello Bencardino integra el grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Fillipinas y China. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Defensa Civil mantienen el monitoreo constante de los movimientos telúricos en el país. Conoce los últimos reportes sísmicos, epicentros, magnitudes y las recomendaciones clave para actuar antes, durante y después de un temblor

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

La exintegrante de la orquesta contó en televisión que su renuncia no respondió a un giro en su carrera, sino a una acusación de más de un mes contra el director musical que ya revisa la Fiscalía

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto

Los cortes tendrán diferentes horarios y duraciones, por lo que se recomienda a los usuarios revisar con anticipación la programación correspondiente.

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo agradece que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

Zully y Milenka se reconciliaron: tiktokers cuentan la razón de su distanciamiento

Excantante de La Bella Luz denuncia presuntos tocamientos indebidos del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Pablo Guede rompió su silencio por la posibilidad de que Alianza Lima fiche a otro arquero tras versiones de Pedro Gallese

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

José Carvallo señaló su preocupación por el nivel de Universitario con Héctor Cúper: “No encontró el funcionamiento ni el sistema”