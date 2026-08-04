Perú
Agregar Infobae enGoogle

Detienen a comandante de la FAP y a su chofer por presunto uso ilegal de vehículo oficial en Chiclayo

El Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de la Dirección Contra la Corrupción hallaron a un jefe militar y a su conductor empleando un vehículo público en un local nocturno

Comandante y chofer de la Fuerza Aérea quedan bajo investigación tras incidente con vehículo oficial en Chiclayo
Comandante y chofer de la Fuerza Aérea quedan bajo investigación tras incidente con vehículo oficial en Chiclayo| Foto: Difusión
Guardar

El sábado 1 de agosto, un operativo realizado por agentes del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) Chiclayo culminó con la detención del comandante FAP Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, jefe del Grupo Aéreo N° 6, y de su chofer, el técnico Miguel Saavedra, tras sorprenderlos en el presunto uso indebido de un vehículo oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para acudir a una discoteca en la urbanización Santa Victoria.

Según el reporte al que accedió La República, los agentes detectaron la presencia irregular de la camioneta oficial, una Volkswagen Amarok de placa ALN-787, propiedad del Ministerio de Defensa, en la cuadra 7 de la calle Santa Victoria, a pocos metros de la discoteca “Épico”.

PUBLICIDAD

Agentes especializados intervinieron a dos funcionarios castrenses luego de detectar el uso irregular de un automóvil del Ministerio de Defensa fuera de horario y sin justificación laboral
Agentes especializados intervinieron a dos funcionarios castrenses luego de detectar el uso irregular de un automóvil del Ministerio de Defensa fuera de horario y sin justificación laboral| Foto: FAP

La intervención ocurrió al constatar que el vehículo permanecía estacionado fuera del horario laboral y sin registro de comisión de servicio. Poco después, la unidad fue puesta en marcha y trasladada a la calle Los Mirtos, donde los efectivos procedieron a intervenir a los ocupantes.

Fue ubicado en un lugar nocturno

Durante la intervención, los agentes observaron al comandante Rodríguez Barrera compartiendo una mesa junto a otras personas, con bebidas alcohólicas en el lugar. El chofer Saavedra Cabrejos, trabajador civil de la FAP, reconoció su responsabilidad en el traslado del jefe militar hasta el local nocturno.

Según la documentación policial, ambos quedaron detenidos ante la sospecha de haber empleado un bien del Estado para fines personales, en aparente violación de la normativa sobre el uso de recursos públicos.

PUBLICIDAD

El caso fue puesto de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que asumió la investigación bajo la figura de presunto peculado de uso. Esta tipificación legal sanciona la utilización de bienes estatales para actividades ajenas a la función pública. Las diligencias incluyen la revisión de los registros del vehículo, las declaraciones de los involucrados y la verificación de eventuales responsabilidades administrativas y penales.

El desarrollo de las investigaciones determinará si existen agravantes o eventuales responsabilidades adicionales dentro de la cadena de mando militar.

Alcande del delito

El uso de bienes públicos para fines ajenos a la función estatal constituye un delito conocido como peculado. Se produce cuando un funcionario, aprovechando su cargo, emplea o se apropia de recursos, vehículos, dinero o cualquier otro bien perteneciente al Estado, ya sea para beneficio propio o de terceros. Este acto afecta directamente al patrimonio estatal y representa una falta grave a la confianza y responsabilidad asignadas a los servidores públicos.

El peculado puede presentarse en dos formas principales. En el peculado doloso, el funcionario actúa con plena conciencia y voluntad de aprovecharse, utilizando o apropiándose de bienes públicos para sí o para otra persona. En cambio, el peculado culposo surge cuando, por negligencia o descuido, el funcionario permite que otros sustraigan recursos estatales, sin haber tomado las medidas necesarias para evitarlo.

Las consecuencias legales para quienes cometen peculado son severas. En el caso doloso, la ley contempla una pena privativa de libertad que oscila entre 4 y 8 años, además de inhabilitación y multas económicas. Si el monto involucrado supera las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la pena se incrementa, llegando hasta 12 años de prisión.

Temas Relacionados

Fuerza Aérea del Perúperu-noticiasFAPChiclayoLa Libertad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

La jugadora de 31 años fue presentada por todo lo alto en el club ‘blanquiazul’ de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

El equipo de Marcello Bencardino integra el grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Fillipinas y China. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y Defensa Civil mantienen el monitoreo constante de los movimientos telúricos en el país. Conoce los últimos reportes sísmicos, epicentros, magnitudes y las recomendaciones clave para actuar antes, durante y después de un temblor

Temblor en Perú HOY EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes 4 de agosto de 2026

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

La exintegrante de la orquesta contó en televisión que su renuncia no respondió a un giro en su carrera, sino a una acusación de más de un mes contra el director musical que ya revisa la Fiscalía

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto

Los cortes tendrán diferentes horarios y duraciones, por lo que se recomienda a los usuarios revisar con anticipación la programación correspondiente.

Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo agradece que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

Zully y Milenka se reconciliaron: tiktokers cuentan la razón de su distanciamiento

Excantante de La Bella Luz denuncia presuntos tocamientos indebidos del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Pablo Guede rompió su silencio por la posibilidad de que Alianza Lima fiche a otro arquero tras versiones de Pedro Gallese

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

José Carvallo señaló su preocupación por el nivel de Universitario con Héctor Cúper: “No encontró el funcionamiento ni el sistema”