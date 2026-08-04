Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán a la ‘misilera’ en el estadio Nacional, duelo por la cuarta fecha de la competición. Entérate de todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.
Guardar

El Estadio Nacional será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Sport Boys recibirá a Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’, con la obligación de sumar para no perder terreno entre los líderes, enfrentará a una ‘Misilera’ que busca aprovechar su condición de local y dar un golpe de autoridad ante su público.

Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El choque entre Alianza Lima y Sport Boys figura como el plato fuerte del sábado 8 de agosto, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así el seguimiento simultáneo para la afición de estos países.

PUBLICIDAD

Para quienes siguen el fútbol peruano desde otros puntos de Sudamérica, la organización ha dispuesto los siguientes horarios: en Chile, Venezuela y Bolivia, el partido dará inicio a las 21:00; en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, la cita será a las 22:00. Esta distribución horaria responde al interés que despierta el duelo entre chalacos y victorianos más allá de las fronteras peruanas.

Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
La previa entre Sport Boys y Alianza Lima trae una novedad para las tribunas. El club rosado habilitó la venta de boletos y permitirá el ingreso de hinchas blanquiazules con camiseta. (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 marca un cambio relevante en la forma de vivir el fútbol peruano. L1 Max se consolida como el canal exclusivo para toda la jornada, permitiendo a los hinchas acceder a cada partido a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, sin restricciones ni dependencia de un proveedor específico.

PUBLICIDAD

La alternativa digital, a través de la aplicación oficial Liga 1 Play, propone una experiencia adaptada a los nuevos hábitos de consumo: los partidos pueden verse en tiempo real desde teléfonos móviles o computadoras, brindando flexibilidad y movilidad a los usuarios. Esta opción favorece el seguimiento en directo sin la necesidad de un televisor tradicional, en sintonía con la tendencia global del consumo deportivo.

El trabajo periodístico potencia la experiencia de los fanáticos. Infobae Perú ofrece un seguimiento completo de la jornada, con información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles, jugadas cruciales y reacciones de los protagonistas. Gracias a este despliegue, los seguidores acceden a análisis, datos en tiempo real y una cobertura que enriquece el vínculo con el torneo y sus principales hechos.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Boys al duelo?

El panorama de la cuarta fecha del Torneo Clausura encuentra a Alianza Lima consolidado como uno de los líderes, con la mira puesta en extender su racha positiva ante un Sport Boys que atraviesa un buen momento y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar a la CONMEBOL Sudamericana.

El conjunto victoriano llega tras imponerse por tres a uno a Alianza Atlético en Matute, resultado que le permitió sumar siete puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla. Previamente, había conseguido una victoria frente a Sport Huancayo y un empate en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, mostrando regularidad en el arranque del torneo.

Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Sport Boys también arriba al duelo con impulso, luego de vencer por uno a cero a Atlético Grau como visitante. En las jornadas anteriores, los rosados derrotaron dos a cero al ADT y sufrieron una caída mínima ante Los Chankas, lo que refleja una campaña de altibajos, aunque con signos de crecimiento.

El encuentro de este sábado será decisivo para ambos conjuntos: Alianza Lima busca reafirmar su liderazgo y dar un paso firme en la lucha por el título, mientras Sport Boys pretende mantenerse en la pelea por un cupo internacional y seguir escalando posiciones en la tabla.

Temas Relacionados

Alianza LimaSport BoysPablo GuedeCarlos DesioLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El integrante de la selección peruana anotó uno de los dos tantos del equipo bávaro frente a Jeju United de Corea del Sur

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

El técnico Marcello Bencardino incorporó una nueva jugadora al plantel para el máximo torneo tras una lesión sufrida durante la Copa Federación

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

El equipo de Marcello Bencardino integra el grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Fillipinas y China. Conoce cómo sintonizar este evento en vivo

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’ en Alianza Lima

El estratega argentino se refirió a la despedida del experimentado delantero y de su nueva función en el conjunto ‘blanquiazul’ en el Torneo Clausura 2026

“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’ en Alianza Lima

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

La jugadora de 31 años fue presentada por todo lo alto en el club ‘blanquiazul’ de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Exministro critica propuesta de Keiko Fujimori sobre militares en las calles: “nunca han solucionado la seguridad ciudadana”

Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

ENTRETENIMIENTO

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Jaime Bayly asegura que su hermana se quedó en la quiebra tras gastar la herencia de su madre: “La fortuna se ha hecho humo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

DEPORTES

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’ en Alianza Lima

Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé