Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

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El Estadio Nacional será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Sport Boys recibirá a Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’, con la obligación de sumar para no perder terreno entre los líderes, enfrentará a una ‘Misilera’ que busca aprovechar su condición de local y dar un golpe de autoridad ante su público.

Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El choque entre Alianza Lima y Sport Boys figura como el plato fuerte del sábado 8 de agosto, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así el seguimiento simultáneo para la afición de estos países.

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Para quienes siguen el fútbol peruano desde otros puntos de Sudamérica, la organización ha dispuesto los siguientes horarios: en Chile, Venezuela y Bolivia, el partido dará inicio a las 21:00; en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, la cita será a las 22:00. Esta distribución horaria responde al interés que despierta el duelo entre chalacos y victorianos más allá de las fronteras peruanas.

La previa entre Sport Boys y Alianza Lima trae una novedad para las tribunas. El club rosado habilitó la venta de boletos y permitirá el ingreso de hinchas blanquiazules con camiseta. (Alianza Lima)

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 marca un cambio relevante en la forma de vivir el fútbol peruano. L1 Max se consolida como el canal exclusivo para toda la jornada, permitiendo a los hinchas acceder a cada partido a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, sin restricciones ni dependencia de un proveedor específico.

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La alternativa digital, a través de la aplicación oficial Liga 1 Play, propone una experiencia adaptada a los nuevos hábitos de consumo: los partidos pueden verse en tiempo real desde teléfonos móviles o computadoras, brindando flexibilidad y movilidad a los usuarios. Esta opción favorece el seguimiento en directo sin la necesidad de un televisor tradicional, en sintonía con la tendencia global del consumo deportivo.

El trabajo periodístico potencia la experiencia de los fanáticos. Infobae Perú ofrece un seguimiento completo de la jornada, con información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles, jugadas cruciales y reacciones de los protagonistas. Gracias a este despliegue, los seguidores acceden a análisis, datos en tiempo real y una cobertura que enriquece el vínculo con el torneo y sus principales hechos.

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¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Boys al duelo?

El panorama de la cuarta fecha del Torneo Clausura encuentra a Alianza Lima consolidado como uno de los líderes, con la mira puesta en extender su racha positiva ante un Sport Boys que atraviesa un buen momento y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar a la CONMEBOL Sudamericana.

El conjunto victoriano llega tras imponerse por tres a uno a Alianza Atlético en Matute, resultado que le permitió sumar siete puntos y mantenerse en lo más alto de la tabla. Previamente, había conseguido una victoria frente a Sport Huancayo y un empate en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo, mostrando regularidad en el arranque del torneo.

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Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Sport Boys también arriba al duelo con impulso, luego de vencer por uno a cero a Atlético Grau como visitante. En las jornadas anteriores, los rosados derrotaron dos a cero al ADT y sufrieron una caída mínima ante Los Chankas, lo que refleja una campaña de altibajos, aunque con signos de crecimiento.

El encuentro de este sábado será decisivo para ambos conjuntos: Alianza Lima busca reafirmar su liderazgo y dar un paso firme en la lucha por el título, mientras Sport Boys pretende mantenerse en la pelea por un cupo internacional y seguir escalando posiciones en la tabla.