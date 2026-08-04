Pablo Guede rompió su silencio por la posibilidad de que Alianza Lima fiche a otro arquero tras versiones de Pedro Gallese

El DT argentino habló sobre la chance de sumar un portero que compita con Alejandro Duarte. (Video: L1 MAX / Al Límite)

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El último triunfo de Alianza Lima ante Alianza Atlético consolidó al equipo ‘blanquiazul’ en la cima del Torneo Clausura 2026. A pesar de este resultado positivo, la atención de la directiva sigue puesta en los movimientos del mercado de pases. La salida del arquero boliviano Guillermo Viscarra y la competencia interna en el arco mantienen vivo el debate sobre la necesidad de incorporar un nuevo guardameta.

La dirigencia evalúa si reforzar el puesto bajo los tres palos o confiar en la dupla compuesta por Alejandro Duarte y el joven Ángel de la Cruz. En este contexto, el técnico Pablo Guede fue consultado sobre la posibilidad de sumar a otro elemento para dicha posición.

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Según el entrenador argentino en el programa Al Límite, la decisión final depende de las gestiones con la dirigencia: “Yo en ese sentido, con el tema de los fichajes, hablamos con los Francos el tema de poder traer un arquero si se puede. Si no, yo estoy súper tranquilo”.

Para Guede, el presente de Alejandro y Ángel es alentador: “Estoy súper tranquilo porque ‘Ale’ y Ángel, aunque no tenga experiencia, si le toca lo va a hacer de muy buena manera. Y Ángel lo aprieta a ‘Ale’, que de eso es lo que se trata”, remarcó sobre la competencia interna.

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Alejandro Duarte es el titular en el arco de Alianza Lima y el canterano Ángel De La Cruz es su competencia. - créditos: Alianza Lima

En relación a la partida de Guillermo Viscarra, Pablo Guede optó por la brevedad y evitó polémicas: “Se fue y listo, ya está”.

Los arqueros que sonaron en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

El mercado de pases generó especulaciones sobre posibles incorporaciones en el arco de Alianza Lima. Uno de los nombres que apareció con fuerza fue el de Pedro Gallese, quien pese a tener contrato en Deportivo Cali hasta finales de 2027, expresó su deseo de regresar a Matute. Sin embargo, la negativa de la directiva ‘azucarera’ bloqueó cualquier avance en las negociaciones.

Otra alternativa que se barajó fue Carlos Cáceda, debido a su escasa participación en Melgar bajo la dirección técnica de Miguel Rondelli, que apostó por el canterano Jorge Cabezudo. Si bien ‘Chani’ tiene vínculo con los ‘rojinegros’ hasta fin de año, la directiva arequipeña no está dispuesta a liberar a un jugador para reforzar a un rival directo.

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Ambas opciones quedaron descartadas, al menos por el momento, lo que refuerza la confianza en los arqueros que ya integran el plantel principal. La directiva ‘aliancista’ sigue atenta a cualquier movimiento, pero las gestiones no prosperaron en esta ventana de transferencias.

En exclusiva, contactamos al gerente deportivo del Deportivo Cali, quien nos revela la situación contractual de Pedro Gallese. El club colombiano asegura que el arquero tiene contrato vigente por un año y medio más, complicando las aspiraciones de Alianza Lima. - Modo Futbol

Pablo Guede sobre supuesto error de Alejandro Duarte en gol de Alianza Atlético

La actuación de Alejandro Duarte en el último encuentro fue objeto de análisis tras el gol de Alianza Atlético. Algunas versiones señalaron un posible error del arquero peruano, pero el propio Pablo Guede se encargó de desestimar esa lectura.

Sobre la jugada, el DT fue enfático: “¿Duarte me miró cuando se dio el gol de Alianza Atlético? Paren, porque sus lecturas hacia mis reacciones muchas veces son equivocadas. Yo lo primero que hice de eso fue, ¿de quién cara... era el rechace? No me preocupé por ‘Ale’, podía pasar porque vi que fue un ‘pepinazo’, y yo estaba loco porque la barrera para mí estaba muy lejos y les decía ‘achiquen’”.

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La explicación del estratega de 51 años apuntó a que la acción fue producto de un remate potente y las condiciones de la cancha. “(Cristian Penilla) sacó un ‘pepinazo’ porque la cancha estaba rapidísima. Ni lo vi a ‘Ale’, sino que me preocupé de quién era el rechace”, comentó Guede, desligando de responsabilidad al arquero.