“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’ en Alianza Lima

El entrenador argentino habló del futuro del 'Depredador' tras su despedida del cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

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Uno de los focos de atención en el fútbol peruano recae sobre la figura de Paolo Guerrero, quien afronta su última temporada como profesional en un Alianza Lima decidido a romper una sequía de tres años sin títulos nacionales. El ‘Depredador’ ya anunció que colgará los chimpunes a fin de año, dotando a cada partido de un aire especial para la hinchada ‘blanquiazul’.

En medio de este clima de definiciones, el entrenador Pablo Guede fue consultado acerca de la posibilidad de que el veterano delantero dé el salto al banquillo tras su retiro. “¿Paolo Guerrero como técnico? Sí. Lo que pasa es que Paolo puede hacer lo que quiera, en el buen sentido", dijo en primera instancia en el programa Al Límite.

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“Tiene tanta experiencia, lo ve tan claro y entiende tanto el juego que si quiere ser entrenador, puede serlo tranquilamente. Yo sería ayudante de Paolo, sin problema”, agregó Guede, dejando en claro la estima y admiración que siente por el futbolista, sin descartar la chance de compartir un eventual comando técnico.

“Si Paolo Guerrero quiere ser entrenador, yo sería su ayudante”: la sincera confesión de Pablo Guede sobre el retiro del ‘Depredador’.

Pablo Guede sobre nueva función de Paolo Guerrero en Alianza Lima

La temporada actual de Alianza Lima está marcada por la búsqueda de variantes ofensivas que permitan optimizar las virtudes del plantel. En este contexto, Pablo Guede ha decidido modificar las funciones tradicionales de Paolo Guerrero y Federico Girotti, permitiendo que ambos salgan del área para asociarse y favorecer la irrupción de Eryc Castillo, quien suma cinco tantos en el Torneo Clausura y se ha consolidado como el máximo anotador del equipo.

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“En el fútbol es todo tan relativo y cada uno lo vende como quiere o como le conviene. Entonces, cada uno tiene su opinión y nosotros tratamos en cada partido de buscar algo diferente dependiendo del rival que tengamos. Es muy distinto lo que hizo Guerrero ante Los Chankas y con Sport Huancayo en casa, son pequeños detalles que es lo que a mí me gusta”, detalló.

La figura de Guerrero, lejos de limitarse a la definición, se ha transformado en un eje de juego que conecta líneas y libera espacios para sus compañeros. “Lo que yo traté de convencer a los chicos es de que el equipo está por encima de las individualidades. Por lo tanto, cuando los chicos se ponen a disposición, entienden y sienten que es lo mejor para intentar ganar un partido, van y lo hacen. No pasa porque (Guerrero) esté tranquilo o no, sino porque él disfruta dentro de la cancha y yo lo veo disfrutando, porque sino ayer (el sábado) no sale enojado. Eso quiere decir que él quiere seguir jugando porque está disfrutando”, precisó.

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Eryc Castillo es la figura de Alianza Lima en el arranque del Torneo Clausura 2026 con 5 goles. - créditos: Difusión

En el partido ante Alianza Atlético, Paolo Guerrero fue reemplazado tras recibir un golpe en la rodilla, lo que generó cierto fastidio en el atacante. Pablo Guede compartió cómo gestionó ese momento en el vestuario: “Entré al vestuario, le di un beso y le dije ‘lo que me estás put...do ahora me lo vas a agradecer con las semanas siguientes’, porque había tenido un golpe en la rodilla. Ese es el jugador que yo quiero”, relató el técnico, remarcando la pasión y el compromiso del capitán.

Para quienes se preguntan por el presente y el futuro inmediato del ‘Depredador’, la respuesta se encuentra en su profesionalismo y entrega. “Para mí es un ‘crack’. A la edad que tiene, la humildad que tiene para trabajar para los compañeros y para el equipo, y que lo saque en el minuto 68, se pierda solamente 20 minutos y quiera seguir jugando, a mí eso me llena de orgullo y dice lo que es Paolo Guerrero”, acotó.

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