Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia su camino en Chile?

Perú completó una exigente preparación para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

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La selección peruana Sub 17 de vóley ya tiene todo listo para afrontar el principal desafío de la temporada. El equipo nacional culminó una exigente etapa de preparación tras disputar la Copa Federación 2026 en Lima, torneo amistoso que le permitió medirse ante rivales de alto nivel como España, Corea del Sur y República Dominicana en el Coliseo Eduardo Dibós.

El cuadrangular amistoso representó la última prueba internacional antes del Mundial de la categoría y dejó importantes conclusiones para el comando técnico encabezado por Marcello Bencardino. La ‘bicolor’ pudo competir frente a diferentes estilos de juego y evaluar su rendimiento ante selecciones con características distintas, un aspecto clave de cara al torneo que se disputará en Chile.

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¿Cuándo debuta Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

El Mundial de Vóley Femenino Sub 17 2026 se desarrollará del 6 al 16 de agosto en Chile y reunirá a las mejores selecciones juveniles del planeta, que competirán por el título de la categoría. Perú llegará a la cita internacional luego de completar una intensa preparación con torneos amistosos y competencias oficiales.

La selección nacional hará su debut este jueves 6 de agosto frente a Túnez, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B. El encuentro está programado para las 15:00 horas de Perú y será el primer desafío de la ‘bicolor’ en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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El equipo dirigido por Marcello Bencardino tendrá una zona de alta exigencia, en la que deberá mantener la regularidad y mostrar su mejor versión desde el inicio. Perú compartirá grupo con rivales de diferentes estilos, entre ellos China, vigente campeón del torneo, además de Venezuela, México, Filipinas y Túnez, por lo que cada partido será determinante en sus aspiraciones mundialistas.

Tras el cierre del cuadrangular amistoso en Lima, el entrenador de la 'bicolor' evaluó el rendimiento de sus dirigidas y reveló cuál será el principal objetivo de Perú en el Mundial Sub 17 de Chile. (Video: Latina)

Una preparación con varios desafíos antes del Mundial

La Copa Federación fue solo una parte del camino recorrido por la selección peruana durante los últimos meses. El equipo nacional trabajó de manera constante en la Videna, donde desarrolló una planificación enfocada en llegar en las mejores condiciones al campeonato mundialista.

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Como parte de su preparación, Perú también afrontó encuentros internacionales ante Chile en la Copa del Pacífico, además de participar en la Copa Panamericana Sub 17, certamen en el que logró quedarse con la medalla de bronce tras finalizar en el tercer lugar de la competencia.

Todos estos desafíos permitieron que las jugadoras sumen experiencia y minutos de competencia antes de enfrentarse a las mejores selecciones de la categoría. Ahora, con la preparación concluida, la ‘bicolor’ concentrará todos sus esfuerzos en el Mundial Sub 17, donde buscará competir de igual a igual frente a equipos de gran nivel.

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Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

El calendario de Perú en el Mundial Sub 17

La ‘blanquirroja’ integrará el Grupo B junto a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China, actual campeón del Mundial Sub 17. El equipo nacional tendrá cinco partidos en la primera fase y deberá mantener un alto nivel competitivo para conseguir uno de los objetivos trazados: superar la ronda inicial. El fixture de Perú en la competencia quedó establecido de la siguiente manera:

6 de agosto (15:00 horas): Perú vs. Túnez

7 de agosto (12:00 horas): Perú vs. Venezuela

8 de agosto (12:00 horas): Perú vs. México

10 de agosto (15:00 horas): Perú vs. Filipinas

11 de agosto (18:00 horas): Perú vs. China

Con una preparación que incluyó torneos internacionales, amistosos y una exigente competencia en Lima, la selección peruana buscará iniciar con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 17 y demostrar el crecimiento alcanzado durante los últimos meses.

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