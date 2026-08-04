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Daniel Caesar llega a Perú con Son Of Spergy Tour: fecha, lugar y preventa de entradas para ver al ganador del Grammy

El artista, ganador del GRAMMY, suma a la capital peruana entre las paradas de su gira más extensa, que incluye presentaciones en principales ciudades de Latinoamérica y experiencias VIP para los asistentes

El músico se presentará el 8 de diciembre en el Duomo del Costa 21
El músico se presentará el 8 de diciembre en el Duomo del Costa 21
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El canadiense Daniel Caesar anunció su primer concierto en Perú como parte de su ambiciosa gira mundial Son Of Spergy Tour, que lo llevará por primera vez a escenarios sudamericanos. La presentación del artista está programada para el 8 de diciembre en el Duomo del Costa 21 de Lima, convirtiéndose en una de las fechas más esperadas por sus seguidores locales. Esta gira, la más extensa en la trayectoria de Caesar, incluye conciertos en arenas de diversas ciudades y refuerza el posicionamiento del músico como una de las voces prominentes del R&B contemporáneo.

El anuncio de la visita de Daniel Caesar a Lima se dio en el contexto de una ampliación de fechas de su tour global, que ahora contempla nuevos conciertos en Australia y en varias ciudades de Latinoamérica. Además de la capital peruana, el artista se presentará en Bogotá, São Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile, integrando a Sudamérica en el tramo final del recorrido internacional. Según la información difundida por la organización del evento, Son Of Spergy Tour marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del cantante, quien por primera vez lidera una serie de presentaciones en arenas de gran capacidad en distintos continentes.

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¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el espectáculo en Lima estarán disponibles en una preventa exclusiva a partir del miércoles 5 de agosto a las 10:00 de la mañana y se mantendrán habilitadas durante 48 horas. Posteriormente, la venta general comenzará el viernes 7 de agosto a las 10:00 de la mañana a través de Teleticket. Los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir diversos paquetes y experiencias VIP, según detalla la productora, que incluyen beneficios como acceso preferencial, ingreso anticipado, participación en la prueba de sonido, artículos oficiales de edición limitada y otros servicios exclusivos.

Daniel Caesar llega a Lima como parte del recorrido internacional que acompaña el lanzamiento de su cuarto disco y los recientes logros de su carrera.
Daniel Caesar llega a Lima como parte del recorrido internacional que acompaña el lanzamiento de su cuarto disco y los recientes logros de su carrera.

La gira acompaña el lanzamiento de Son Of Spergy, el cuarto álbum de estudio de Daniel Caesar, editado en 2026 y recibido con elogios por parte de la crítica especializada. El disco debutó en el puesto número 4 del Billboard 200 y alcanzó el primer lugar en el Billboard R&B Albums Chart, estableciendo un nuevo récord en la carrera del artista al posicionarse por primera vez dentro del Top 10 de la lista principal. Entre los sencillos destacados de este proyecto se encuentran “Have A Baby (With Me)”, “Call On Me” y “Moon”, canciones en las que el músico explora temas de reconciliación y su vínculo personal con su padre, un motivo central en la narrativa del álbum.

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En declaraciones recogidas por la prensa internacional, Caesar explicó: “Tengo un enorme respeto por mi padre y lo admiro profundamente. Este álbum trata sobre darme cuenta de que soy exactamente igual a él. En ese sentido, habla de aprender a tener paciencia, respeto y admiración por mí mismo”. El lanzamiento del disco estuvo acompañado por un renovado reconocimiento a su trabajo, tanto a nivel comercial como artístico.

Artista multipremiado

A lo largo de 2026, el cantante ha recibido múltiples distinciones. La Recording Industry Association of America (RIAA) otorgó al álbum Freudian la certificación de doble platino, mientras que los sencillos “Get You” y “Best Part” obtuvieron reconocimientos de siete veces platino cada uno. Además, Daniel Caesar fue galardonado con el International Achievement Award en los Premios JUNO 2026, evento en el cual también se llevó los premios a Mejor Grabación Contemporánea de R&B del Año y Compositor del Año. El artista inauguró el año con un segundo Tiny Desk Concert, consolidando su presencia en escenarios internacionales y plataformas digitales.

En cuanto al desarrollo de la gira, Son Of Spergy Tour inició su recorrido en Asia y actualmente se encuentra en la etapa norteamericana. En los meses siguientes, el itinerario continuará por Europa, Reino Unido, Australia y finalmente Latinoamérica, región en la que Lima figura como una de las últimas fechas programadas antes del cierre de la gira el 10 de diciembre en Santiago de Chile.

La llegada de Daniel Caesar a Perú representa un hito para el público local, que por primera vez podrá presenciar en directo el espectáculo del artista, conocido por su voz distintiva y su capacidad para fusionar el R&B con elementos del soul y el pop.

Daniel Caesar llegará por primera vez a Perú: su Son Of Spergy Tour pasará por Lima
Daniel Caesar llegará por primera vez a Perú: su Son Of Spergy Tour pasará por Lima

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