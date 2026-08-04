Taylor Fricano, la nueva opuesta estadounidense de Alianza Lima que mide 1.92 metros, jugó en Europa y reemplazará a Maëva Orlé

Taylor Fricano fue oficializada como fichaje de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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Alianza Lima anunció a la estadounidense Taylor Fricano como su primer refuerzo extranjero para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La opuesta de 1,92 metros y con experiencia en Europa, ocupará el lugar dejado por Maëva Orlé, quien seguirá su carrera en Brasil.

Tras varios días sin incorporaciones y únicamente anuncios de renovaciones, Alianza presentó a Fricano como su nueva refuerzo extranjera. El club le dio la bienvenida a través de sus redes sociales con el mensaje: “Es momento de empezar a escribir una nueva historia con Alianza Lima. ¡Bienvenida a las tricampeonas, Taylor!”.

La publicación generó una respuesta positiva entre los hinchas, quienes expresaron su expectativa por la llegada de Fricano, llamada a ocupar el puesto de Maëva, una de las figuras del tricampeonato nacional que ahora jugará en Batavo Mackenzie.

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La opuesta estadounidense jugó en Europa y Asia. Créditos: Alianza Lima.

La carrera de Taylor Fricano

Taylor Fricano, de 31 años, llega a Alianza Lima en una etapa madura de su carrera. Se formó en el voleibol universitario de Estados Unidos, donde jugó en las universidades de Wisconsin y North Carolina.

Su primera experiencia internacional fue en República Checa, con VK Kralovo Pole Brno. Posteriormente, pasó al voleibol suizo, donde integró las filas de Sm’Aesch Pfeffingen y VC Kanti Schaffhausen.

El recorrido europeo continuó en Italia, donde fichó por Olimpia Teodora Ravenna. En esa misma temporada, regresó a Estados Unidos para unirse a Athletes Unlimited Pro League.

La estadía en su país fue breve, ya que poco después se trasladó a Francia, donde jugó en Béziers Volley y Terville-Florange OC. Fricano también defendió los colores de CSO Voluntari 2005 en Rumania y sumó una experiencia en Asia con el Gwangju Pepper Savings Bank Al Peppers de Japón.

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Antes de su arribo a Alianza Lima, disputó la última temporada con Columbus Fury en Estados Unidos. Perú será el séptimo país en el que compita la opuesta estadounidense.

Taylor Fricano ha jugado más de cinco temporadas en Europa. Toda esa experiencia buscará plasmarla en su nuevo desafío con Alianza Lima.

Las primeras palabras de Taylor Fricano como jugadora de Alianza Lima

Taylor Fricano ofreció sus primeras declaraciones como jugadora de Alianza Lima a través del canal oficial del club. “Sé que el club tiene una gran historia, así que estoy muy emocionado de estar aquí”, afirmó en Alianza TV.

La deportista explicó las razones que la llevaron a firmar por el actual tricampeón nacional. “Buscaba un lugar donde me sintiera segura y respaldada, y donde hubiera buena gente. Y siento que Alianza es ese tipo de lugar”.

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Fricano también señaló cuál es su principal objetivo con la camiseta blanquiazul. “Es ganar otro campeonato. Siento que eso es lo que nos toca hacer [ríe] después de haber ganado tres. Obviamente, siento cierta presión por mantener ese nivel, pero me entusiasma el desafío”.

Sobre la hinchada de Alianza Lima, la jugadora comentó: “He oído que la afición es muy fuerte; hay mucho... mucho amor, mucha pasión, y me hace mucha ilusión formar parte de esta familia con ellos. ¡Arriba, Alianza!”

La opuesta estadounidense disputará por primera vez el campeonato de voleibol nacional. Créditos: Alianza TV.

Todos los refuerzos confirmados de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Taylor Fricano se incorpora a la corta nómina de refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. La opuesta estadounidense se convierte en el cuarto fichaje del club en este mercado.

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Antes de su anuncio, Alianza confirmó las incorporaciones de la armadora Cristina Cuba y la central Flavia Montes, ambas peruanas. Además, oficializó la llegada del entrenador argentino Alejandro Schneider.