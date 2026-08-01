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Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana se medirá al elenco europeo luego de emotiva remontada ante República Dominicana. Sigue todas las incidencias

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02:56 hsHoy

¡Día de partido! Perú se mide hoy, sábado 1 de agosto, ante España por la segunda fecha de la Copa Federación sub 17 de vóley 2026. El cotejo está programado para las 18:45 horas en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

02:53 hsHoy

Perú le remontó el partido a República Dominicana

La selección peruana de vóley demostró carácter en su debut en este torneo preparatorio para el Mundial. La ‘bicolor’ inició en desventaja tras ceder los dos primeros sets (23-25 y 15-25) ante República Dominicana y estuvo por debajo durante buena parte del tercer parcial, pero logró reaccionar y se llevó el set por 28-26.

Con mayor confianza, el equipo dirigido por Marcello Bencardino mantuvo la intensidad y se adjudicó el cuarto set con un 25-22, llevando el partido al quinto y último parcial, donde volvió a imponerse de forma clara por 15-10.

Marcela Manrique fue una de las figuras del encuentro, liderando el armado de los ataques. Destacó también el aporte ofensivo de Fernanda Pinto por la banda y de Kiara Lazo en el centro, así como el ingreso oportuno de Valentina Valera, que resultó clave en varios pasajes del juego. El conjunto nacional mostró solidez y capacidad de reacción para revertir el marcador.

Con garra y corazón, la blanquirroja de vóley selló un triunfo memorable. Observa la alegría de las jugadoras y la hinchada tras ganar el quinto y decisivo set. | Latina
02:52 hsHoy

España sorprendió y venció a Corea del Sur

España llega a este encuentro impulsada por su reciente victoria sobre Corea del Sur, vigente campeón mundial de la categoría, en un partido que se definió en el quinto set.

El equipo europeo tomó ventaja al ganar los dos primeros parciales (25-19 y 25-22), pero Corea del Sur logró igualar al imponerse en el tercero y cuarto set (22-25 y 19-25), obligando a disputar el tie-break.

En el set definitivo, España supo reaccionar y aseguró el triunfo con un marcador de 15-11, una diferencia significativa en esa instancia. Este resultado fortalece al conjunto europeo, que llega motivado a su segundo partido en el torneo de preparación.

Tensión y emoción hasta el último segundo. El equipo español consigue la victoria tras un intenso quinto set, ganando el partido por 3 sets a 2. No te pierdas la celebración de las campeonas. | Latina
02:51 hsHoy

Horarios del Perú vs España

Este partido comenzará a las 18:45 horas de Perú y 1:45 horas de España (del domingo 2 de agosto). Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:45 horas de México; a las 18:45 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:45 horas de Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 20:45 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

02:48 hsHoy

Dónde ver Perú vs España: canal TV del partido por Copa Federación de vóley

Los aficionados podrán seguir el partido entre Perú y España por la Copa Federación Sub 17 de vóley a través de la transmisión oficial de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos del torneo.

El encuentro estará disponible tanto en la señal abierta de Latina como en sus plataformas digitales, incluyendo la aplicación y el sitio web del canal.

La Federación Peruana de Vóley también transmitirá el partido en vivo desde su canal oficial de YouTube, ofreciendo una alternativa adicional para quienes deseen ver el encuentro por internet.

Infobae Perú, por su parte, brindará una cobertura completa del duelo frente a España, con el punto a punto en tiempo real, declaraciones, reacciones y toda la información relevante.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.
02:38 hsHoy

Resultados de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de vóley

  • España 3-2 Corea del Sur (25-19,25-22, 22-25,19-25 y 15-11)
  • Perú 3-2 República Dominicana (23-25, 15-25, 28-26, 25-22 y 15-10)
02:36 hsHoy

Convocadas de la selección peruana sub 17

  • Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Mireya Maldonado
  • Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva
  • Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe
  • Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin
  • Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen

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