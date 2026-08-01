Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú se mide hoy, sábado 1 de agosto, ante España por la segunda fecha de la Copa Federación sub 17 de vóley 2026 . El cotejo está programado para las 18:45 horas en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.

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Perú le remontó el partido a República Dominicana

La selección peruana de vóley demostró carácter en su debut en este torneo preparatorio para el Mundial. La ‘bicolor’ inició en desventaja tras ceder los dos primeros sets (23-25 y 15-25) ante República Dominicana y estuvo por debajo durante buena parte del tercer parcial, pero logró reaccionar y se llevó el set por 28-26.

Con mayor confianza, el equipo dirigido por Marcello Bencardino mantuvo la intensidad y se adjudicó el cuarto set con un 25-22, llevando el partido al quinto y último parcial, donde volvió a imponerse de forma clara por 15-10.

Marcela Manrique fue una de las figuras del encuentro, liderando el armado de los ataques. Destacó también el aporte ofensivo de Fernanda Pinto por la banda y de Kiara Lazo en el centro, así como el ingreso oportuno de Valentina Valera, que resultó clave en varios pasajes del juego. El conjunto nacional mostró solidez y capacidad de reacción para revertir el marcador.