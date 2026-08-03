Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Durante una entrevista concedida desde el penal de la DIROES, el expresidente Alejandro Toledo pidió públicamente a la presidenta Keiko Fujimori acelerar el trámite de su solicitud de gracia presidencial. El exmandatario aseguró que enfrenta un delicado estado de salud y afirmó que no quiere morir en prisión. Panamericana/ Sin Rodeos.

Guardar

El expresidente Alejandro Toledo volvió a pronunciarse públicamente desde el penal de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) y lanzó un pedido directo a la presidenta Keiko Fujimori. Durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos, el exmandatario solicitó que se acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial, argumentando que atraviesa un delicado estado de salud y que desea recibir tratamiento médico fuera del establecimiento penitenciario.

Según afirmó durante la conversación, la solicitud fue presentada tras consultar con el constitucionalista Ernesto Blume, a quien recurrió para recibir asesoría legal sobre el mecanismo que le permita obtener el beneficio presidencial.

PUBLICIDAD

Las declaraciones se producen pocos días después de que Eliane Karp, esposa del exjefe de Estado, pidiera públicamente una medida humanitaria en favor de Toledo, quien actualmente cumple condena en el marco del caso Interoceánica.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Alejandro Toledo afirma que consultó con Ernesto Blume para solicitar una gracia presidencial

Al ser consultado sobre el pedido formulado por Eliane Karp, el exmandatario explicó que decidió iniciar el procedimiento con el respaldo del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

“Recientemente he consultado con un gran manejador experto en las leyes, el constitucionalista Ernesto Blume.”

Toledo explicó que el objetivo fue recibir orientación jurídica para presentar una solicitud dirigida a la actual presidenta de la República. “Para que me apoye, me consulte y pida a la presidenta Keiko Fujimori una gracia presidencial.”

PUBLICIDAD

El expresidente sostuvo que tomó esta decisión debido a la compleja situación personal que, según dijo, atraviesa desde hace varios meses.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Alejandro Toledo asegura que enfrenta graves problemas de salud

Durante la entrevista, Alejandro Toledo aseguró que su estado de salud se ha deteriorado considerablemente y que esa condición motivó el pedido de una medida humanitaria.

Según manifestó, enfrenta diversas enfermedades que requieren atención especializada. “Estoy viviendo momentos extraordinariamente difíciles.”

A continuación, describió los problemas médicos que, de acuerdo con su versión, padece actualmente. “A nivel personal, el tema de salud, ya estoy en los últimos, es la complicación enorme.”

El expresidente afirmó que presenta afecciones cardíacas, además de un diagnóstico de cáncer y episodios de sangrado.

El expresidente Alejandro Toledo participa en una entrevista desde Barbadillo, mientras un recuadro muestra a Keiko Fujimori en una rueda de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tengo un problema serio cardíaco, tengo cáncer y, te quiero ser franco, estoy sangrando.” Toledo también indicó que su defensa solicitó a la Corte Suprema autorización para que pueda abandonar el penal y permanecer en su vivienda mientras continúa con su tratamiento.

PUBLICIDAD

“He pedido también a la Corte Suprema para que me permita ir a mi casa.” Asimismo, señaló que, de obtener las autorizaciones correspondientes, su intención es ser internado de inmediato en un centro médico.

“Hoy inmediatamente me voy a internar en una clínica.” Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público sobre las afirmaciones realizadas por el expresidente respecto a su estado de salud ni sobre el trámite de su solicitud.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“No quiero morir aquí en la cárcel”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Alejandro Toledo relacionó su delicada situación médica con el reciente fallecimiento de Vera Karp, madre de Eliane Karp, tema que también abordó durante la conversación.

PUBLICIDAD

El exmandatario recordó que su esposa enfrenta dificultades para asistir al entierro debido a la alerta roja de Interpol que pesa en su contra y aseguró que toda la familia atraviesa un momento especialmente doloroso. “Lamentablemente, ahora ya tengo ochenta y un años.”

“Estoy gravemente enfermo y precisamente ahora, cuando has tenido la generosidad de llamarme, coincide con otro problema, el problema del fallecimiento de mi suegra, la mamá de mi esposa, que adoro.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Toledo insistió en que la situación familiar se agrava porque, según explicó, no desean que los restos de su suegra sean cremados y Eliane Karp no puede trasladarse para despedirse de ella. “Ella la quieren incinerar y nosotros no queremos.”

PUBLICIDAD

“Mi señora no puede moverse. Está en Israel y no puede desplazarse a enterrar a su madre, ni yo tampoco.” El expresidente sostuvo que todos estos acontecimientos lo llevaron a reiterar su pedido dirigido a la presidenta de la República.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Podrás entender, Milagros, el drama que estoy atravesando.” Finalmente, formuló un llamado directo a Keiko Fujimori.

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial.” Su intervención concluyó con la frase que marcó la entrevista. “No quiero morir aquí en la cárcel.”

PUBLICIDAD

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Milagros Leiva menciona el estado de salud del expresidente

Durante la conversación, la periodista Milagros Leiva recordó que, según la información que manejaba, Alejandro Toledo había sido trasladado días antes a un centro de salud y señaló que, por su edad y condición médica, diversas personas consideran que podría cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

Asimismo, comentó que el entorno del expresidente ha advertido sobre un deterioro en su estado físico y emocional, aspecto que, según dijo al finalizar la entrevista, debería ser evaluado por las autoridades competentes.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.