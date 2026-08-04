Exministro critica propuesta de Keiko Fujimori sobre militares en las calles: “nunca han solucionado la seguridad ciudadana”

El exministro del Interior Remigio Hernani cuestionó la propuesta de usar militares en el transporte público y en las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana en Perú. (Andina)

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La propuesta de la presidenta Keiko Fujimori de enviar a miembros del Ejército del Perú para apoyar a la Policía Nacional en acciones de seguridad ciudadana ha recibidio la respuesta del exministro del Interior, Remigio Hernani, quien cuestionó la intención de desplegar militares en el transporte público y en las calles porque su presencia puede disuadir de forma momentánea, pero no resuelve la inseguridad.

En conversación con ATV, el extitular del Mininter sostuvo que sí existe un efecto disuasivo en la presencia de las fuerzas armadas en las calles, pero que esta no es sostenible en el tiempo.

“Ningún delincuente se atreve a cometer hechos delictivos cuando hay presencia de los militares en la calle ¿Podemos copar todas las calles del Perú con militares las 24 horas del día? Por supuesto que no. Y consecuentemente, mientras están los militares no actúa la delincuencia, pero apenas se van, actúan nuevamente”, afirmó el exmininter.

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Hernani sostuvo que la intervención militar no sustituye el trabajo policial. “Los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana, ni lo van a solucionar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función”, afirmó.

El exministro del Interior Remigio Hernani cuestionó la propuesta de usar militares en el transporte público y en las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana en Perú

Soldados podrían terminar como víctimas

Al analizar la posibilidad de colocar soldados dentro de las unidades de transporte público, el exministro describió un riesgo operativo antes que una solución. “Un soldado con su fusil en un bus puede ser víctima de un asalto”, dijo. Esto a pesar de llevar un arma en las unidades de transporte público.

Luego precisó el escenario que, a su juicio, vuelve vulnerable esa medida. “Lo pueden asaltar y le quitan el fusil y lo matan. Lo matan y se llevan el fusil. No pasa nada, se van en la moto y se van”, señaló.

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Militarización en el Ministerio del Interior

Hernani separó el nombramiento político del ministro de la gestión técnica de áreas sensibles. Planteó que el titular del sector “puede ser quien sea”, pero que la inteligencia operativa debe estar bajo conducción especializada de un miembro de la Policía Nacional que conozca el tema y tenga capacidad para formar cuadros, dotar logística y organizar agentes.

En ese tramo de la entrevista, cuestionó la presencia de personal militar en la estructura del ministerio. “Está muy mal que se militarice el Ministerio del Interior”, afirmó. Luego agregó: “Están poniendo puros militares ahí dentro del Ministerio del Interior”.

El exministro del Interior Remigio Hernani cuestionó la propuesta de usar militares en el transporte público y en las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana en Perú

Su observación se extendió al clima interno en la institución policial. Ante la consulta sobre cómo impacta esa decisión en la Policía Nacional, respondió: “Pésimamente, muy mal. Hay una serie de cosas, hay un malestar al respecto”.

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Para el exministro, la única respuesta inmediata posible es la inteligencia operativa

Frente a la pregunta sobre qué medida podría ofrecer resultados visibles en el corto plazo, Hernani descartó que la salida sea seguir con más patrullaje militar. “Lo único es la inteligencia operativa”, respondió.

Su propuesta fue reforzar la capacidad de investigación con personal preparado y experiencia territorial. “Se puede contratar a expolicías que no tengan problema de disciplina ni problema de salud para que puedan ser asesores de los que están en actividad en este momento en las diversas dependencias de investigación criminal en todo el país”, explicó.

Antes, había definido el problema en términos de estructura institucional. Dijo que la Policía Nacional cumple dos funciones centrales, la prevención y la investigación criminal, y que ambas deben ser potenciadas al mismo nivel. También sostuvo que la inteligencia necesita agentes formados y conducción especializada, y rechazó que esa tarea recaiga en mandos militares porque, según su diagnóstico, “no conocen el tema”.

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