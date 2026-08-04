Zully y Milenka se reconciliaron: tiktokers cuentan la razón de su distanciamiento

Las tiktokers Zully y Milenka posan juntas en un video, señalando su reconciliación tras un período de distanciamiento.

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La escena ocurrió en México durante una transmisión a través de la plataforma Kick. El reencuentro de Zully y Milenka, dos figuras que ganaron popularidad como una de las duplas más reconocidas en la comunidad de tiktokers, atrajo de inmediato la atención de sus seguidores. Tras casi dos años sin compartir pantalla ni publicaciones, ambas decidieron hablar abiertamente sobre el origen de la distancia que marcó su relación.

Durante la transmisión, Zully relató que el distanciamiento no surgió de una sola situación, sino de una cadena de desencuentros que nunca lograron aclarar en su momento. El punto de quiebre, según su testimonio, fue el trato que recibió cuando intentó acercarse a Milenka luego de una cirugía estética. “Su mamá me contestó de una muy mala manera”, recordó la influencer, quien aseguró que nunca tuvo la intención de romper la amistad.

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El relato de Zully comenzó con la noticia de la intervención quirúrgica de su amiga. Explicó que, al enterarse, intentó contactarla para saber cómo se encontraba y proponerle una visita. Tras varios intentos sin respuesta, tomó la decisión de llamar a Ana Bravo, madre de Milenka, con la esperanza de obtener información sobre su estado.

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Zully asegura que la madre de Milenka provocó su distanciamiento

El episodio con Ana Bravo marcó el inicio de una etapa complicada en la relación entre las tiktokers. Zully describió la experiencia como inesperada y desconcertante. “No me contestaba, yo entendía porque ya estaba operada, estaba delicada... hasta que una de esas me contestó su mamá, y su mamá me contestó de una muy mala manera”, relató en la transmisión. El tono y las palabras de la madre de su amiga la hicieron sentirse incómoda y confundida. “Yo me sentía como rara, me sentía como mal, no sabía qué había hecho, la verdad”, agregó.

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La situación empeoró con el paso de los días. Cuando Milenka finalmente la invitó a visitarla, surgió una condición inesperada: la visita debía realizarse mientras se transmitía en vivo. Esta exigencia provino del camaraman, quien, según Zully, sugirió que el encuentro se convirtiera en contenido para las redes sociales.

“Me dijo: ‘Hola, si vas a venir mañana, vienes, vamos a prender stream’. Le dije: ‘¿Cómo es posible que prenda stream?’… Yo sentía que, en el fondo, quería un show”, comentó.

Las tiktokers Zully y Milenka posan juntas en un video donde anuncian su reconciliación.

Para Zully, la propuesta resultó inaceptable. Consideró que una situación tan personal no debía exponerse ante una audiencia digital. Esta decisión de priorizar el espectáculo sobre la privacidad terminó por fortalecer su decisión de alejarse.

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“Lo vi muy mal, porque no sentía que eso se tenía que grabar en cámaras. Yo no respondí más, porque sí o sí me daban la opción de grabar, y sentía que no me parecía. Grabar en un momento así no lo veo bien”, explicó.

La tiktoker Zully besa en la mejilla a Milenka en un evento festivo, antes de su distanciamiento.

El conflicto se intensificó por los comentarios que, según Zully, realizó la madre de Milenka en redes sociales. De acuerdo con el testimonio de la tiktoker, lejos de calmar los cuestionamientos sobre su ausencia, la madre de su amiga los alimentó, poniendo en duda la existencia de una verdadera amistad entre ellas y generando comentarios negativos en su contra. “En vez de que su mamá parara eso, decía como que ‘no está’... empezaba a decir que las amistades no existen, y a mí me generaba mucho hate. La gente no sabe cómo es el detrás”, sostuvo.

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