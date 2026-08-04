FIL Lima 2026 entra en su recta final: “Hemos reemplazado a la Feria del Hogar”

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La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) llega a sus últimos días como uno de los eventos culturales más concurridos del año y más importantes de la región.

Su edición número treinta, que finalizará el jueves 6 de agosto, se instaló en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, desde el pasado 22 de julio, consolidando un espacio pensado para el disfrute de todo tipo de público.

En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), Ricardo Muguerza, destacó que la feria ya superó cifras de asistencia respecto a ediciones anteriores y que el evento evolucionó hasta convertirse en parte de la identidad capitalina.

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“Aquí es el encuentro de las familias, de los amigos, que no solamente vienen a buscar libros, sino también a encontrarse y a encontrar también al autor, por ahí arrancharle un autógrafo o para vivir una experiencia de estar dentro de tantas letras”, explicó.

Según explicó, dejar el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María y mudarse al centro de exposiciones surcano responde a la necesidad de profesionalizar y expandir la feria.

“Obligados en realidad por el crecimiento y además por profesionalizar el evento, que siempre debió de estar en un espacio construido, creado para centro de exposiciones... nos hemos mudado al distrito de Surco y hemos venido a quedarnos y a crecer aquí”, sostuvo Muguerza.

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El reemplazo de la Feria del Hogar

La aceptación del público fue inmediata. El nuevo diseño en damero permite una mejor circulación y acceso a servicios, como patios de comida, cafeterías y baños adecuados para la gran afluencia de visitantes. Además, la señalética y las rutas gratuitas de acceso desde el Jockey Plaza y el Parque La Amistad facilitan la llegada de los asistentes.

El presidente de la Cámara subrayó que la feria ya reemplazó en el imaginario colectivo de la sociedad a la tradicional Feria del Hogar, el otrora evento comercial, recreativo y cultural que se realizaba anualmente entre los meses de julio y agosto, coincidiendo con las Fiestas Patrias y las vacaciones de medio año.

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“Tradicionalmente en fiestas patrias, en el pasado había la Feria del Hogar y las familias se preparaban para ir juntas al evento y nadie quería perderse. Luego hemos reemplazado, la FIL ha reemplazado ese buen hábito de salir en fiestas, en vacaciones con los chicos. Y aquí encontramos, sobre todo los fines de semana, los días feriados, familias completas que vienen y no solamente a pasar un rato, sino a quedarse todo el día”, relató.

La FIL, abierta al público desde las 11:00 hasta las 22:00, cuenta con una amplia oferta para todos: stands con propuestas editoriales infantiles, actividades para niños, presentaciones de libros, conferencias y zonas instagrameables que atraen tanto a jóvenes como adultos.

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Ecuador: país invitado y apuesta cultural en la FIL Lima 2026

La presencia de Ecuador como país invitado de honor marca uno de los grandes hitos de la FIL Lima 2026. Según detalló Muguerza, la respuesta del país vecino fue inmediata y entusiasta.

“Apenas les propusimos, pues la ministra de Cultura tomó un vuelo y llegó presta a decir: ‘Sí, queremos y acepto la invitación’. Y bueno, se traduce en este espacio de más de doscientos metros. Nos han traído más de dos mil títulos, una propuesta cultural, culinaria, de artes”, relató el presidente de la Cámara.

El stand ecuatoriano, descrito como una apuesta extraordinaria, ofrece no solo libros, sino también una muestra integral de la diversidad cultural del país, con actividades para el público y la promoción del intercambio literario bilateral.

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“Quiero decir que con ellos tenemos muchas coincidencias. Creo que como Ecuador nos leemos más de lo que pensamos y estamos en una relación muy fraterna. Estamos contentísimos con ellos y ellos se han ido más que felices de nosotros”, compartió Muguerza.