Keiko Fujimori designa como viceministros a exministra de Dina Boluarte y abogado ligado al indulto de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori y sus ministros de Educación y Justicia designan a Miriam Ponce y Juan Falconi como viceministros de su gobierno.

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La exministra de Educación en el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, Miriam Ponce, y el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, fueron designados como viceministros en la gestión de la mandataria Keiko Fujimori.

Las resoluciones que nombran a Ponce y Falconi como viceministros de Gestión Pedagógica y de Justicia, respectivamente, fueron publicadas hoy martes 4 de agosto en el diario oficial El Peruano.

A través de la resolución suprema 019-2026-MINEDU, Keiko Fujimori y el titular de Educación y rector de la Universidad San Martín de Porres, José Chang, designan a Miriam Ponce, quien se desempeñó como ministra del mismo sector entre setiembre de 2023 y abril de 2024.

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Ponce fue ministra de Dina Boluarte. Foto: captura TV Perú

Por su lado, mediante la resolución suprema 153-2026-JUS, Fujimori y el titular encargado del Minjus, Marco Vinelli, nombran a Juan Teodoro Falconi Gálvez como viceministro de Justicia. Este estuvo a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales en diciembre de 2017, cuando este grupo recomendó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski conceder el indulto al exdictador Alberto Fujimori.

Falconi Gálvez no se alejó del Ejecutivo tras el Gobierno de PPK. Durante el Gobierno de Dina Boluarte, el exministro Eduardo Arana le encargó presidir la comisión que se encargó de realizar debates y elaborar un informe final sobre la aplicación de la pena de muerte en Perú.

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En el Gobierno de José Jerí, el entonces premier y hoy ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, encargó a Falconi Gálvez la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El Gobierno del presidente interino José Jerí designó a Juan Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la Resolución Ministerial N.° 045-2026-PCM

En el Boletín de El Peruano también se publicó la resolución suprema 017-2026-MINEDU, con la que se nombra a Luis Antonio Alemán Nakamine. Este integró el equipo de transferencia de Keiko Fujimori en el sector Educación.

Nuevos viceministros en el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) completó hoy su equipo viceministerial con la designación oficial de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía y de Erick Wilfredo Lahura Serrano como viceministro de Hacienda, según las resoluciones supremas N° 026-2026-EF y N° 024-2026-EF publicadas este martes en el diario oficial El Peruano.

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Ambos nombramientos, fechados el 3 de agosto de 2026 y refrendados por el ministro Elmer Cuba, estaban anticipados desde semanas antes de la conformación del gabinete del gobierno de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Orrego llega al viceministerio de Economía tras una trayectoria forjada en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde se desempeñó como jefe del departamento de Análisis de Política Monetaria y del departamento de Políticas Estructurales. Antes fue asesor del Director Ejecutivo de la Silla del Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional (FMI). A mediados de 2025, ya había ocupado brevemente el cargo de viceministro de Economía.

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El caso de Lahura, entre abril de 2024 y julio de 2025 ejerció como viceministro de Hacienda, cartera en la que tendrá a su cargo las materias de presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad y gestión fiscal. Tras ese período, llegó a encargarse del viceministerio de Economía hasta octubre de 2025, para luego incorporarse al BCRP como economista senior de investigación. Lahura acumula más de 20 años de experiencia en el sector público, con paso por el BCRP, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco de la Nación.