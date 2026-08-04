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Jaime Bayly asegura que su hermana se quedó en la quiebra tras gastar la herencia de su madre: “La fortuna se ha hecho humo”

El periodista contó detalles de su vida familiar y la razón por la que no le prestará dinero a su hermana

El periodista contó detalles de su vida familiar y la razón por la que no le prestará dinero a su hermana | YouTube
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La vida personal de Jaime Bayly quedó expuesta luego de que el escritor y presentador compartiera en sus redes sociales la compleja situación económica que atraviesa su hermana. A pesar de haber recibido en vida una herencia millonaria de su madre, la mujer hoy enfrenta una crisis financiera profunda.

Bayly relató que, años atrás, su madre optó por anticipar una parte importante de su patrimonio y transferirlo a su hija. El objetivo era garantizar estabilidad, pero el resultado fue opuesto.

“Hace unos años mi madre le transfirió a mi hermana un dinero importante, sin embargo, mi hermana ha encontrado la manera inexplicable de dilapidar esa fortuna. Mi hermana ha quebrado esos millones que mi madre le concedió”, expresó el escritor, haciendo pública una situación que hasta ahora permanecía en el ámbito privado.
Hombre con gorra rosa y chaqueta lila sentado, un micrófono prendido en la solapa, cortina clara y planta verde de hojas grandes al fondo
Jaime Bayly habla con una gorra rosa y chaqueta lila sobre el despilfarro de la herencia familiar.

La explicación que recibió Bayly por parte de su hermana apunta a malas decisiones de inversión y confianza en personas que no respondieron como esperaba. “Esa herencia en vida se ha hecho humo. ¿Cómo así?, no lo sé y no quiero saberlo. Mi hermana dice que ha hecho malas inversiones, que ha confiado en la gente equivocada y la han estafado; ahora está corta de dinero y pasa apuros financieros”, compartió el periodista, describiendo la versión que le transmitió su familiar.

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El deterioro de la economía familiar no tardó en generar nuevos conflictos. Ante la urgencia, la madre de Bayly acudió a él para solicitarle ayuda financiera para su hermana. La respuesta del escritor fue tajante: negó cualquier posibilidad de préstamo, argumentando que el dinero que posee es fruto de su propio esfuerzo y que no está dispuesto a arriesgarlo.

Hombre de tez blanca con gorra rosada, chaqueta lila y camisa oscura, con micrófono. Fondo con planta de hojas grandes y cortinas
El periodista Jaime Bayly posa con una gorra rosada y una chaqueta lila, con una planta verde de hojas grandes y cortinas claras de fondo.

Jaime Bayly se niega a prestarle dinero a su hermana

La negativa de Jaime Bayly marcó un nuevo capítulo en el conflicto familiar. El escritor explicó con claridad los motivos de su decisión. “Yo tengo algo de plata y la cuido.

Mi objetivo en la vida no es ganar más plata, sino no perder la poca plata que tengo y que he conseguido, y no estoy para regalar dinero a mi hermana (...) Un préstamo a mi hermana era regalarle el dinero, porque no me la iba a pagar nunca y creo que he hecho bien”, afirmó en su publicación, dejando claro que prioriza la protección de su patrimonio y el de su esposa, Silvia Núñez.

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Además, el periodista detalló que su hermana le solicitó ayuda para cubrir los juicios legales que ha perdido, lo que, según él, solo agravó la situación. Frente a este panorama, Bayly optó por limitarse a dar consejos a su familiar, recomendándole adoptar una vida más austera.

Jaime Bayly anunció que no pasará la navidad con su mamá, Doris Letts.
Jaime Bayly anunció que no pasará la navidad con su mamá, Doris Letts. (Captura: Magaly TV La Firme)
“Le he aconsejado que lleve una vida austera. La gente cree que tenemos mucho dinero”, contó el escritor, quien hasta el momento no ha recibido respuesta a sus mensajes.

El testimonio de Jaime Bayly pone en evidencia cómo una herencia, lejos de unir, puede convertirse en el principal motivo de rupturas y resentimientos dentro de una familia.

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