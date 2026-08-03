Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

En una reveladora entrevista exclusiva desde el penal de Barbadillo, el expresidente Alejandro Toledo se sincera sobre el drama familiar que vive tras la muerte de su suegra. Además, en un giro inesperado, felicita y le desea éxito a la nueva presidenta Keiko Fujimori, su antigua rival política. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

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El expresidente Alejandro Toledo atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que permanece recluido en el penal de la DIROES (en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate) tras ser extraditado desde Estados Unidos para cumplir con procesos judiciales, cumplir una orden de prisión preventiva y responder por delitos de corrupción y lavado de dinero.

Esta vez, durante una entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos, el exmandatario habló sobre el fallecimiento de Vera Karp, madre de su esposa Eliane Karp, y reveló el complejo escenario familiar que enfrenta debido a que, según afirmó, la ex primera dama no puede viajar para despedirse de su madre por la alerta roja de Interpol que pesa en su contra.

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Visiblemente afectado por la pérdida, Toledo contó que la familia no solo enfrenta el dolor por la muerte de la mujer que estaba próxima a cumplir cien años, sino también la incertidumbre sobre quién podrá hacerse cargo del entierro, ya que Eliane Karp es hija única y, de acuerdo con su versión, no puede salir de Israel.

Las declaraciones fueron las primeras que ofreció públicamente sobre este tema y estuvieron marcadas por la emoción al recordar la estrecha relación que mantenía con su suegra, con quien aseguró conversar con frecuencia pese a encontrarse privado de su libertad.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Alejandro Toledo confirma la muerte de la madre de Eliane Karp

La entrevista comenzó con las condolencias expresadas por Milagros Leiva, quien manifestó su solidaridad con el expresidente por el fallecimiento de la madre de Eliane Karp.

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En respuesta, Toledo agradeció el gesto y explicó que toda su familia atraviesa días especialmente dolorosos.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Milagros, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu gesto. Déjame decir que mi familia, Eliane y yo y mis hijas están atravesando momentos extraordinariamente difíciles.”

El exmandatario relató que Vera Karp permanecía en una casa de reposo en Bruselas, ciudad donde residía, y que en pocos días cumpliría un siglo de vida.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Mi suegra, en ocho días iba a cumplir cien años y ha estado en una casa de reposo en Bruselas, a donde vive, y ha muerto.”

Toledo explicó que, además del duelo, la familia enfrenta una decisión muy difícil respecto a los restos de la madre de Eliane Karp.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“No queremos que la incineren”

Durante la conversación, el expresidente reveló que uno de los principales dilemas familiares es que existe la posibilidad de que el cuerpo sea cremado, una alternativa con la que él no está de acuerdo.

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Según explicó, desea poder visitarla en un cementerio cuando tenga la oportunidad.

“Hay un gran dilema que tenemos que resolver con mi señora. Lo quieren incinerar y nosotros no queremos, porque yo quiero ir a visitarla aunque sea en su tumba.”

La periodista recordó que, dentro de la tradición judía, la cremación no suele ser una práctica habitual, comentario que dio paso a una de las revelaciones más delicadas de la entrevista.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Alejandro Toledo asegura que Eliane Karp no puede asistir al funeral de su madre

Consultado sobre la posibilidad de que Eliane Karp viaje para despedirse de su madre, Toledo afirmó que ello no sería posible debido a la situación judicial que enfrenta la ex primera dama.

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“Ese es el enorme drama que tenemos. No tenemos nadie quien la pueda enterrar.”

Acto seguido explicó que, al ser hija única, no existe otro familiar cercano que pueda asumir esa responsabilidad.

“Mi esposa, Eliane, es la única hija.”

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

El expresidente sostuvo que la imposibilidad de viajar responde a la alerta roja internacional que, según indicó, continúa vigente. “Ella, injustamente, por lo que han hecho los señores del Lava Jato, la están persiguiendo y han puesto una luz roja en Interpol.”

En esa línea, aseguró que esta situación impide que su esposa pueda salir del país donde actualmente reside. “Entonces, ella no puede salir de Israel para ir a enterrar a su madre. Estamos en un dilema enorme.”

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

“Hablaba con ella todas las semanas”

Más allá del problema legal que describió, Alejandro Toledo dedicó varios minutos a recordar el vínculo que mantenía con su suegra.

El exmandatario afirmó que, pese a encontrarse recluido en el penal de la DIROES, procuraba mantener una comunicación constante con ella. “La quiero enormemente.”

Segundos después explicó que las llamadas eran frecuentes. “Yo hablaba con ella todas las semanas.” Precisó además que esas conversaciones se realizaban desde el establecimiento penitenciario donde cumple condena.

“Desde aquí del penal.”En ese momento aprovechó para agradecer las facilidades que, según dijo, le han brindado las autoridades del centro penitenciario.

“Debo agradecer la generosidad de los directivos, de los directores.” Sin embargo, reconoció que la muerte de Vera Karp pone fin a esos momentos de comunicación que mantenía con ella. “He hablado con ella, pero ya no puedo ahora.”

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Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

El drama familiar continúa sin una solución definida

Durante la entrevista, Toledo reiteró que la principal preocupación de la familia no pasa únicamente por el duelo, sino por la incertidumbre respecto al sepelio.

El expresidente insistió en que la imposibilidad de que Eliane Karp viaje para despedirse de su madre ha generado una situación especialmente dolorosa para todos los integrantes de la familia.

“Pero el drama es cómo, quién lo entierra.” La periodista expresó su solidaridad y reconoció la difícil situación descrita por el exmandatario, quien evitó profundizar en otros aspectos familiares para centrarse en el dolor que atraviesan tras la pérdida.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.

Las declaraciones se producen desde la DIROES

Las palabras de Alejandro Toledo fueron pronunciadas durante una conversación telefónica realizada desde el penal de la DIROES, donde cumple la condena impuesta por el Poder Judicial.

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Aunque la entrevista también abordó asuntos políticos, como el inicio del gobierno de Keiko Fujimori y el pedido de gracia presidencial mencionado por Eliane Karp, el exmandatario dedicó gran parte de la conversación a describir el momento personal que vive junto a su familia.

Su relato estuvo marcado por la preocupación por el futuro de los restos de Vera Karp, el deseo de evitar la cremación y la imposibilidad, según afirmó, de que su esposa pueda viajar para darle el último adiós debido a la alerta roja de Interpol.

Alejandro Toledo: "No queremos que la incineren"; expresa dolor por la muerte de la madre de Eliane Karp. Captura: Sin Rodeos.