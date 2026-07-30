Julio César Uribe pasa página tras eliminación de Sporting Cristal en Copa Sudamericana 2026: “Nos toca enfocarnos en el Torneo Clausura”

Julio César Uribe se enfoca en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sporting Cristal

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Sporting Cristal se ha despedido de la Copa Sudamericana 2026 al haber quedado eliminado a manos de RB Bragantino (1-0). Aunque la situación generó incomodidad en la interna, el equipo va dejando atrás esa aventura para mimetizarse en la Liga 1 2026, donde está conviviendo con el fantasma del descenso.

De eso ha hablado Julio César Uribe sin dejar de lado la valoración del elenco durante su participación en la Sudamericana: “Hemos intentado seguir avanzando, no se ha podido, pero no hay reproches en el plano aptitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando. A partir de allí nos enfocamos ahora en este Torneo Clausura para cumplir el objetivo que tenemos establecido”.

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Julio César Uribe es parte fundamental del área directiva de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

Aprovechó también Uribe su contacto con la prensa para cuestionar el arbitraje realizado en Brasil. "La expulsión de Martín Távara no es correcta, él llega primero a la pelota y por inercia se lleva al jugador. El VAR pudo intervenir y no lo hizo. Son cosas del fútbol, pero estamos consignando nuestra disconformidad con situaciones en las que el VAR debe actuar", dijo.

Por último, el actual directivo de Cristal se proyectó a los enfrentamientos inmediatos en Liga 1: “Son momentos bisagra. El partido con Juan Pablo II será difícil, como todos los del Clausura, pero el encuentro con la ‘U’ marcará un antes y un después, y tenemos que resolverlo de buena manera".

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Travesía internacional culminada

Uno de los frentes abocados de Sporting Cristal se ha difuminado. La Copa Sudamericana no entra más en sus planes en el actual ejercicio liguero. El club ‘celeste’ fue incapaz de llevar adelante el partido contra RB Bragantino y acabó sucumbiendo por la cuota mínima en la revancha celebrada en el Estádio Municipal Cícero De Souza Marques.

En su presentación, Cristal aplicó un ejercicio de resistencia sostenido en repliegues, aunque al menor descuido local surgió un par de contragolpes que apenas pusieron en apuros al ‘Braga’. Hernán Barcos avisó con un testarazo y Santiago González malogró una acción clara de gol por desidia.

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Maxloren Castro fue titular contra RB Bragantino. - Crédito: AFP

Para el complemento, Bragantino continuó como dominador de las acciones, aunque faltaba profundidad en área contraria. Cerca a la hora de juego, Martín Távara fue expulsado por doble amonestación, situación que dejó en desventaja a Sporting Cristal y permitió un crecimiento del elenco brasileño.

Minutos más tarde, RB Bragantino rompió la paridad con un cabezazo de Pedro Henrique tras una espléndida acción colectiva surgida de un saque de falta ejecutado por Agustín Sant’Anna. Aunque hubo un acercamiento clave de Maxloren Castro, Cristal no ofreció más intenciones y terminó perdiendo, lo que supuso su eliminación de la Sudamericana en dieciseisavos.

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Queja arbitral elevada

Sporting Cristal manifestó su descontento por la labor arbitral de Esteban Ostojich y del equipo VAR en el duelo frente a Red Bull Bragantino, correspondiente a los playoff de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

La institución cuestionó especialmente tres jugadas que, según su criterio, debieron ser revisadas: una acción con el antebrazo sobre Santiago González a los 29 minutos, la expulsión de Martín Távara tras una segunda amonestación a los 56 minutos, y una entrada imprudente sobre Miguel Araujo a los 82 minutos.

Sporting Cristal, eliminado de la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

En el comunicado, Sporting Cristal argumentó que el nuevo protocolo VAR exige revisión en segundas tarjetas amarillas claramente incorrectas, como la que sufrió Távara, y reclamó que no se haya aplicado.

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El club solicitó a la CONMEBOL difundir los audios entre árbitro y VAR sobre estas jugadas y exigió medidas para preservar la equidad en futuras competencias.