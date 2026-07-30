Gonzalo Bueno avanza firme hacia el bicampeonato en el Challenger 75 de Liberec y clasifica a cuartos de final

La segunda raqueta nacional mantiene el paso firme en su defensa del título en el Challenger de Liberec y se encuentra a solo tres triunfos de lograr el anhelado bicampeonato en territorio checo. Crédito: X ATPerú.

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Gonzalo Bueno continúa defendiendo con éxito el título que conquistó el año pasado en el Challenger 75 de Liberec. El tenista peruano, ubicado en el puesto 160 del ranking ATP, derrotó al checo Hynek Barton (#268 ATP) por 7-5 y 7-5 para avanzar a los cuartos de final del torneo, manteniendo intactas sus aspiraciones de conseguir el bicampeonato en la ciudad checa.

El encuentro, disputado sobre polvo de ladrillo, representó una reedición del intenso duelo que ambos protagonizaron en la edición 2025. En aquella ocasión, Bueno necesitó tres sets y más de dos horas de juego para imponerse por 6-7(3), 6-3 y 7-5 en la primera ronda. Esta vez, aunque el marcador volvió a ser ajustado, el peruano mostró mayor madurez para resolver los momentos decisivos y evitar que el partido se extendiera.

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Durante una hora y 54 minutos, Barton volvió a convertirse en un rival incómodo. El jugador local exigió constantemente al vigente campeón con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha y estuvo muy cerca de quedarse con el primer parcial cuando dispuso de una ventaja de 5-4 y su servicio.

Sin embargo, ese momento cambió por completo el desarrollo del partido. Gonzalo Bueno elevó el nivel de sus devoluciones, recuperó el quiebre y encadenó tres juegos consecutivos para quedarse con el primer set por 7-5. A partir de ese momento, el peruano tomó el control emocional del encuentro y Barton no volvió a ganar un solo game en ese parcial.

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Gonzalo Bueno accedió por primera vez al Top 200 del ranking ATP en este 2026. Crédito: Institutosports.

El segundo set mantuvo la misma intensidad. Aunque el checo consiguió romper el saque del peruano en una oportunidad, Bueno respondió con autoridad cada vez que fue exigido y volvió a imponer su jerarquía en los puntos importantes. Un nuevo quiebre en el tramo final le permitió cerrar el compromiso con otro 7-5 y asegurar su presencia entre los ocho mejores del torneo.

Con esta victoria, el trujillano reafirma el gran momento que atraviesa. Luego de alcanzar los octavos de final del ATP 250 de Estoril la semana pasada, el peruano ha retomado el circuito Challenger con el objetivo de seguir consolidándose entre los mejores 200 jugadores del mundo y defender la importante cantidad de puntos obtenidos en Liberec hace un año.

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Tenis con historial positivo en cuartos de final

El siguiente desafío para Gonzalo Bueno será el argentino Juan Bautista Torres (#276 ATP), con quien mantiene un historial favorable de dos victorias y una derrota.

El antecedente más reciente se produjo el pasado 25 de marzo, en el Challenger de São Paulo, donde el peruano se impuso con autoridad por 6-1 y 6-3 en los octavos de final. Anteriormente, ambos se habían enfrentado en el Challenger de Tigre II, en febrero de este año, con triunfo para el argentino por 7-5 y 6-1.

Juan Bautista, el próximo rival de Gonzalo Bueno en el Challenger 75 de Liberec.

La primera vez que cruzaron caminos fue en el Challenger de Santa Fe 2025, torneo en el que Bueno ganó por 6-3 y 6-3.

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El cuarto enfrentamiento entre ambos ya tiene fecha y hora confirmadas. Se disputará este viernes 31 de julio desde las 06:20 horas (Perú) y podrá seguirse a través de Challenger TV en su plataforma web y por el canal de YouTube de Tenis al Máximo.

Bueno, obligado a revalidar el título

La participación de Gonzalo Bueno en Liberec tiene una importancia especial desde el punto de vista del ranking ATP. Como campeón vigente del torneo, el peruano defiende una importante cantidad de puntos obtenidos en la edición 2025.

Con su clasificación a los cuartos de final, ya logró reducir parte del impacto que supondrá esa defensa. Hasta el momento ha recuperado 6 de los 69 puntos que perderá el próximo lunes, aunque todavía necesita seguir avanzando para minimizar el descenso en la clasificación mundial.

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Gonzalo Bueno venció al argentino Olivieri y se proclamó campeón del Challenger 75 de Liberec 2025. Crédito: Lukáš Březina / LTK

De acuerdo con el Live ATP Ranking, Bueno aparece momentáneamente en el puesto 191, lo que representa una caída de 31 posiciones respecto a su ubicación actual. Por ello, cada victoria en Liberec será determinante para mantenerse cerca de su mejor ranking histórico y continuar consolidando el gran crecimiento que ha mostrado durante esta temporada.