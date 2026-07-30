DT de Bragantino dio singular opinión de Sporting Cristal tras clasificación: “En estos partidos te encuentras con cosas que no se ven en Brasil”

DT de Bragantino dio singular opinión de Sporting Cristal tras clasificación en Copa Sudamericana 2026.

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Sporting Cristal quedó sin recompensa en su paso por Brasil. El conjunto peruano no logró el resultado que necesitaba y cayó por la mínima diferencia frente a Red Bull Bragantino en el encuentro de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026. El gol solitario selló la eliminación de los ‘celestes’, quienes resistieron la presión local hasta la expulsión de Martín Távara.

El técnico de Bragantino, Vagner Mancini, realizó un análisis detallado tras el triunfo que le permitió a su equipo avanzar a los octavos de final del torneo continental. “Sabíamos que sería un partido difícil porque era la final de un torneo sudamericano. Normalmente, cuando te enfrentas a equipos que juegan en estos campeonatos, siempre es muy difícil”, expresó en conferencia de prensa.

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Durante la mayor parte del duelo, el elenco ‘rimense’ mantuvo el marcador en cero y complicó la tarea de los locales con una defensa ordenada. Todo cambió tras la expulsión de Távara, momento en que los dueños de casa aprovecharon el hombre de más para inclinar la balanza a su favor.

“Fuimos superiores en el partido, tuvimos las mejores oportunidades, estrellamos un balón en el poste y todo lo demás. Pero el gol tardó en llegar. Y eso siempre genera ansiedad. Lo más importante es que avanzamos a la siguiente fase, pero los ajustes continúan”, reflexionó.

En la ida en Lima, Sporting Cristal igualó 0-0 con Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. - créditos: Sporting Cristal

Para Mancini, el enfrentamiento con un rival extranjero modificó el ambiente y la dinámica de juego. “Lo que cambia es el ambiente del partido. Cuando te enfrentas a alguien del extranjero, te encuentras con cosas que ya no se ven aquí en Brasil. La astucia, el juego reñido, el juego físico, etc.”, puntualizó.

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DT de Red Bull Bragantino sobre el gol a Sporting Cristal

El gol que le dio la clasificación al conjunto brasileño llegó en una jugada a balón parado y tuvo como protagonista a Pedro Henrique. El DT explicó cómo se desencadenó la acción decisiva y cómo influyó en el desarrollo del encuentro.

“Cuando marcamos y teníamos un jugador de más, se relajaron y el partido se puso tenso por momentos”, señaló Vagner Mancini, quien subrayó que el tanto resultaba esencial por el contexto del partido y el objetivo inmediato de avanzar de ronda.

El entrenador reconoció que el equipo generó numerosas oportunidades antes de abrir el marcador, pero careció de precisión en la definición. “Al descanso, ya habíamos disparado nueve veces a puerta, ninguna a portería. Eso acaba pesando, porque crear ocasiones es importante, pero es muy importante cuando se plasma el trabajo en la definición”, puntualizó Mancini sobre el desempeño ofensivo de sus dirigidos.

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La jugada que terminó en gol se produjo tras varios intentos fallidos y rompió la resistencia rival. El propio Mancini admitió: “Hasta que, de repente, en una de nuestras jugadas a balón parado, por fin llegó el gol. Al final, todo salió bien y eso es lo que importa, seguimos en el campeonato”.

El cuadro peruano no pudo de visita y le dijo adiós al certamen internacional - Crédito: DSports.

DT de Bragantino sobre próximo duelo en Copa Sudamericana 2026

El próximo desafío de Red Bull Bragantino será ante Atlético Mineiro, un duelo que promete equilibrio y exigencia máxima en la siguiente fase del torneo. “Estoy seguro de que serán dos partidos muy competitivos, ambos equipos están muy igualados y, obviamente, intentaremos por todos los medios avanzar a la siguiente fase”, antició el entrenador.

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La serie frente al ‘galo’ representa un reto diferente para el ‘toro loco’, ya que ambos equipos se conocen del ámbito local brasileño, lo que modifica las variables tácticas respecto a un cruce internacional.

El estratega de 69 años resaltó la dificultad que implica competir contra un rival nacional en instancias decisivas, donde la familiaridad entre planteles puede tornar el partido aún más cerrado.