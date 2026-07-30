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Tráiler que transportaba pollos protagonizó accidente en Puente Piedra: chocó contra expeaje y fue retirado con una grúa

El accidente ocurrió durante la mañana en la Panamericana Norte. El conductor salió ileso y la Policía investiga las causas del despiste de la unidad de carga pesada

Un tráiler que transportaba jaulas con pollos sufrió un aparatoso accidente en la Panamericana Norte, a la altura del expeaje de Puente Piedra. La unidad impactó contra estructuras metálicas y quedó con daños en la parte frontal. El conductor salió ileso y una grúa llegó para retirar la carga y el vehículo. Fuente: Exitosa Noticias
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Un tráiler cargado de pollos protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este miércoles al despistarse e impactar contra las estructuras metálicas del expeaje de Puente Piedra, ubicado en la Panamericana Norte. El hecho ocurrió poco después de las 7:00 a. m., en sentido de norte a sur, y dejó cuantiosos daños materiales, aunque sin personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, el conductor habría perdido el control de la unidad cuando se aproximaba a las antiguas garitas del peaje. El violento impacto destruyó gran parte del parachoques y la zona frontal del vehículo de carga, cuya cabina permanecía varias horas después del accidente en la vía.

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El incidente también afectó el tránsito durante las primeras horas de la mañana, ya que ocurrió en plena hora punta, cuando cientos de conductores se dirigían a sus centros de trabajo. Sin embargo, tras las labores de retiro de la carga y de la unidad, la circulación vehicular volvió a la normalidad al mediodía.

Cabina de camión rojo con parachoques roto sobre la carretera; grúa azul retira jaulas coloridas de pollos de la plataforma de un camión
Una grúa retira la carga de pollos de un tráiler accidentado que sufrió daños materiales en la Panamericana Norte, a la altura del expeaje de Puente Piedra. (Composición: Infobae Perú)

Despiste de tráiler en Puente Piedra dejó cuantiosos daños materiales

El accidente se registró poco después de las 7:00 a. m. en la Panamericana Norte, a la altura del expeaje de Puente Piedra. Según testigos citados por Exitosa, el conductor del tráiler habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación, terminando por impactar contra las estructuras metálicas que permanecen cerca de las antiguas casetas de cobro.

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Las imágenes captadas tras el choque muestran la magnitud del impacto. La parte delantera del vehículo quedó seriamente dañada, especialmente el parachoques, mientras que la cabina roja del camión permaneció sobre la vía durante varias horas mientras se realizaban las maniobras para retirarla.

Pese a la fuerza de la colisión, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni otros vehículos involucrados. El conductor también salió ileso.

Una grúa azul con su brazo extendido y gancho visible está junto a un camión blanco con cabina roja que transporta jaulas de colores en una carretera
Una grúa azul realiza maniobras de retiro de un camión de pollos accidentado en la Panamericana Norte, a la altura del expeaje de Puente Piedra. (Composición: Infobae Perú)

La unidad de carga transportaba varias jaulas con pollos, las cuales fueron retiradas con ayuda de una grúa que llegó al lugar durante la mañana para facilitar las labores de remoción del vehículo accidentado.

Las maniobras se realizaron de manera progresiva debido al tamaño del tráiler y a la necesidad de despejar la vía sin generar mayores riesgos para los conductores que transitaban por la zona.

Mientras la carga era retirada, la cabina del camión permanecía junto a las estructuras del expeaje, evidenciando los daños ocasionados por el impacto.

Policía investigará el despiste del tráiler

El accidente ocasionó congestión vehicular durante varias horas debido a que ocurrió en uno de los momentos de mayor circulación en la Panamericana Norte. Los conductores reportaron demoras mientras se desarrollaban los trabajos para retirar el vehículo y liberar completamente la vía.

Primer plano de la cabina de un camión rojo con el parachoques y la parrilla destrozados, junto a barreras de tráfico en una carretera. Un coche rojo al fondo
La cabina de un tráiler de color rojo presenta daños significativos en su parte frontal tras un accidente en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra. (Captura: Exitosa)

Cerca del mediodía, el tránsito recuperó su fluidez habitual tras culminar gran parte de las labores de limpieza y remoción.

Ahora, la Policía Nacional del Perú quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del accidente. Entre las acciones previstas figuran la revisión de cámaras de seguridad de la zona y las pericias correspondientes para determinar si el despiste obedeció a una falla mecánica, un error humano o cualquier otro factor. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el origen del siniestro.

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