Carrera contra el tiempo: Gobierno intensificará descolmatación de ríos para mitigar impacto del Fenómeno El Niño

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori anunció que intensificará los trabajos de descolmatación de ríos en los puntos más vulnerables del país ante la llegada del Fenómeno El Niño, que ya registra niveles extraordinarios. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, advirtió que la prioridad absoluta es salvar vidas, en un contexto en el que las obras de prevención no fueron ejecutadas a tiempo.
Según informó Andina Noticias, Vinelli reconoció sin rodeos la situación heredada: “No se han ejecutado las obras que eran necesarias para poder defender la vida de la población”. Ante ese escenario, el funcionario precisó que el enfoque ya no puede ser preventivo. “Hoy día lo que tenemos que hacer es preparación para mitigar los efectos que va a tener el Fenómeno El Niño“, sostuvo en declaraciones recogidas por la agencia estatal.
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Sin margen para la prevención
El ministro detalló que algunas obras identificadas buscarán concluirse antes de diciembre, mientras se acelera la descolmatación en los tramos de ríos con mayor riesgo de desborde. De acuerdo con Andina, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los demás organismos competentes serán puestos en alerta para responder de forma inmediata ante deslizamientos u otras emergencias. “Siempre enfocados en la protección de las personas”, subrayó Vinelli.
El tema fue abordado en un reciente Consejo de Ministros y volverá a la agenda del gabinete el próximo domingo, lo que refleja la urgencia con la que el Ejecutivo enfrenta el fenómeno climático. La estrategia, precisó el ministro, será dirigida directamente por la presidenta Fujimori, quien designará a los titulares de los ministerios de Defensa, Agricultura, Vivienda y Transportes para coordinar la ejecución de las obras.
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Sectores productivos ya sienten el golpe
Los efectos del fenómeno climático no se limitan a la infraestructura. Andina Noticias reportó que la pesca acumula una caída cercana al 30%, mientras que la agricultura apenas avanzó entre 0,1% y 0,2% durante el primer trimestre del año, consecuencia directa de la sequía. El sector textil-confecciones también acusa el impacto: la reducción de las ventas de prendas de vestir responde, en parte, a las alteraciones climáticas que modificaron los patrones de consumo.
Vinelli advirtió que el país ya se encuentra en “niveles extraordinarios” del fenómeno y que sus efectos negativos sobre la población podrían agravarse en los próximos meses si no se actúa con rapidez.
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Seguridad y clima: ejes principales del gobierno
Frente a este panorama, la presidenta Fujimori estableció dos líneas de acción para su gestión. La primera apunta a la seguridad ciudadana, con medidas para combatir la criminalidad, reducir los índices de extorsión y atacar la minería ilegal. La segunda concentra los esfuerzos del Estado en la atención al Fenómeno El Niño, con un enfoque intersectorial que busca coordinar a múltiples carteras ministeriales bajo una conducción centralizada desde la Presidencia de la República.
El ministro Vinelli indicó, además, que el gobierno está abierto al diálogo con expertos para definir los puntos de intervención prioritarios. “Somos un gobierno amplio y vamos a escuchar a los expertos para que nos ayuden a definir las líneas en donde se tenga que intervenir”, afirmó.
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