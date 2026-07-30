Agenda cultural en Lima del 30 de julio al 5 de agosto: DanSa, Diego Torres y 'El Principito' inmersivo encabezan la propuesta semanal

La primera semana de agosto llega con una oferta cultural que combina el patrimonio peruano con propuestas internacionales: Shakespeare en Miraflores, danza contemporánea con gastronomía, monólogos de comediantes consagrados y espectáculos infantiles que celebran el fin de las Fiestas Patrias con el folclore como protagonista.
TEATRO
El sueño de una noche de verano
La clásica comedia de William Shakespeare llega con una producción de Éxodo Teatro en coproducción con el Teatro Británico. La obra sigue a cuatro enamorados extraviados en un bosque mágico gobernado por Oberón, rey de los elfos, y su reina Titania, donde el duende Puck desata una cadena de enredos y hechizos. La dirección es de Jean Pierre Gamarra, con escenografía de Lorenzo Albani y un elenco que incluye a Amaranta Kun, Carolina Cano, André Silva, Oscar Yepez, Leonardo Torres Vilar, Alonso Cano, Kareen Spano y Alejandro Tagle. La obra tiene una duración de 110 minutos sin intermedio.
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- Lugar: Teatro Británico, Cl. Bellavista 527, Miraflores
- Horarios: Jueves 30 y viernes 31 de julio, y sábado 1 de agosto a las 8 p.m.; domingo 2 de agosto a las 7 p.m.
- Entrada: Desde S/ 55 (tarifa general, con descuentos para estudiantes y adultos mayores). Disponible en Teleticket.
Los inoxidables
La Compañía de Teatro Arturo Escalante presenta esta comedia escrita por Piero Lévano y Renato Piaggio, bajo la dirección de Piaggio. Carlos Victoria, Carlos Thornton y Luis Menezes protagonizan una historia sobre la amistad y el paso del tiempo, con humor criollo y situaciones que oscilan entre lo desopilante y lo entrañable.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores
- Horarios: Jueves 31 de julio a las 8:30 p.m.
- Entrada: S/ 80. Disponible en Teleticket.
En salsa verde
Por primera vez en escena, los escritos secretos de Don Ricardo Palma —una colección de historias que el tradicionista reservaba para tertulias íntimas— llegan al teatro en un estreno inédito. Las piezas retratan con humor a personajes como Bolívar, Sucre y Castilla, y ofrecen una mirada crítica a actitudes del virreinato, la independencia y los inicios de la república que, según la propuesta, aún tienen vigencia.
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- Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. José Larco 770, Miraflores
- Horarios: Viernes 1 y sábado 2 de agosto a las 8 p.m.
- Entrada: Desde S/ 64. Disponible en Teleticket.
Herederos
Un drama familiar con Carlos Thornton, Leslie Stewart, Caroll Chiara, Pedro Olórtegui, Betto Gómez, Tame Dávila, Pau Simons y Oscar Kid. La obra, con dramaturgia y dirección de Paco Varela y producción de X Productora, presenta a una familia sacudida por la enfermedad del padre, cuya proximidad a la muerte revela las verdaderas intenciones de quienes lo rodean. El poder, el amor y la ambición se enfrentan cuando la herencia entra en juego.
- Lugar: Teatro Auditorio Miraflores
- Horarios: Sábado 1, viernes 7 y viernes 14 de agosto a las 8:30 p.m.
- Entrada: S/ 80. Disponible en Teleticket.
Ampay: No vas a parar de reír
Trilce Cavero, Pau Simons y Paco Varela protagonizan este show cómico-musical con dramaturgia de Varela y dirección de Caroll Chiara, producido por La X Productora. La propuesta gira en torno a un triángulo amoroso que deriva en una serie de enredos, con covers que abordan el amor y el desamor. Todas las entradas incluyen bebidas de cortesía.
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- Lugar: Capital Restobar, Av. Almirante Miguel Grau 680, Barranco
- Horarios: Sábado 1 de agosto a las 8 p.m.
- Entrada: Desde S/ 55. Disponible en Teleticket.
DANZAS
El siervo — XXXVIII Festival Danza Nueva del ICPNA
El ICPNA presenta la nueva edición de su Festival Danza Nueva con El siervo, a cargo de Angeldemonio Colectivo Escénico. Los asientos son numerados y la boletería en el teatro funciona únicamente los días de función, de 6 a 8 p.m.
- Lugar: ICPNA Miraflores, Av. Angamos Oeste 120, Miraflores
- Horarios: Sábado 1 y domingo 2 de agosto a las 8 p.m.
- Entrada: Desde S/ 30. Disponible en Joinnus.
Wankar: El mito del tambor sagrado
DanSa presenta esta propuesta de Vania Masías y Lucho Quequezana que combina música en vivo, danza contemporánea y tecnología para recorrer la costa, sierra y selva del Perú. La historia sigue el viaje de Inti y Killa en busca de un antiguo tambor sagrado, con expresiones como la Danza de Tijeras, la Marinera, el Son de los Diablos y la danza de los Tulumayos. La experiencia se prolonga en la mesa con un menú degustación de seis tiempos creado por el chef corporativo Cristian Ramírez, que incluye preparaciones como ceviche, causa de altura, juane y tacacho.
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- Lugar: DanSa, Av. Rivera Navarrete 2692, Lince
- Horarios: De miércoles a sábado a las 7:30 p.m.
- Entrada: Desde USD 100. Disponible en Joinnus.
CONCIERTOS
Diego Torres — Mi Norte & Mi Sur Tour 2026
Diego Torres lleva al Anfiteatro del Parque de la Exposición su gira Mi Norte & Mi Sur Tour 2026, un recorrido por más de tres décadas de trayectoria que combina sus clásicos con composiciones de su álbum más reciente. El show incluye himnos como Color Esperanza y Tratar de Estar Mejor.
- Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición
- Horarios: Sábado 1 de agosto
- Entrada: S/ 320 y S/ 377 (con descuento para clientes de Interbank). Disponible en Teleticket.
Yahaira Plasencia — La Patrona en Concierto: Amor, dolor y fiesta
Yahaira Plasencia presenta una nueva edición de su espectáculo en vivo con orquesta, puesta en escena e invitados especiales. El show recorre las distintas etapas del amor a través de su repertorio. El recinto exige un consumo mínimo de S/ 40 por persona.
- Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco
- Horarios: Miércoles 30 de julio a las 9 p.m.
- Entrada: Desde S/ 49.70. Disponible en Joinnus.
Sebastián Molina — Arjona a la carta
Sebastián Molina rinde homenaje a la obra del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en un formato de alta interacción con el público. Los asistentes pueden solicitar cualquiera de más de 50 canciones del repertorio de Arjona a través de papelitos depositados en una ánfora; Molina extrae uno al azar, interpreta la canción elegida y dialoga con quien la pidió sobre el motivo de su elección.
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- Lugar: La Estación de Barranco
- Horarios: Jueves 31 de julio a las 10:30 p.m.
- Entrada: Desde S/ 67. Disponible en Teleticket.
Fiesta Perú — La Peñita
Bajo la dirección de Darío Cavero, esta superproducción en vivo propone un recorrido por la Costa, Sierra, Selva y Altiplano del Perú a través del canto, la danza y el teatro. El espectáculo incluye tondero, huaylarsh y diablada, con músicos en vivo y despliegue escénico.
- Lugar: A confirmar con la producción
- Horarios: Jueves 31 de julio a las 7 p.m.
- Entrada: Desde S/ 43. Disponible en Teleticket.
EXHIBICIONES Y EXPOSICIONES
El Principito L’Expérience
Mall del Sur alberga esta exhibición internacional basada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry que llega por primera vez al Perú. El recorrido combina recursos audiovisuales y tecnología para recrear los escenarios del libro, con mensajes sobre la amistad, la creatividad y lo esencial. Está dirigida a personas de todas las edades.
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- Lugar: Mall del Sur
- Hasta cuándo: 30 de agosto
- Entrada: Desde S/ 41, pero revisar los descuentos con BBVA y paquetes familiares. Disponible en Teleticket.
‘Herbarios Futuros’
La galería Corriente Alterna presenta ‘Herbarios Futuros: Imaginarios y relaciones con la vida vegetal’, una exposición de arte contemporáneo curada por Carlos García-Montero que reúne obras de siete artistas —Cynthia Malamud, Ilan Valdés, Carmen Reátegui, Melissa Larrañaga, Lucía Monge, Elena Tejada-Herrera y Claudine Plantas— junto a una selección de especies botánicas vivas. Inspirada en el herbario como herramienta de conocimiento, la muestra propone un recorrido donde el arte, la memoria y la ecología se cruzan para explorar las formas en que los seres humanos imaginan, observan y conviven con el mundo vegetal. La coordinación general está a cargo de Lissett Robles.
- Lugar: Corriente Alterna (Av. Paseo de la República 2557, La Victoria)
- Hasta cuándo: 14 de agosto de 2026
- Horarios: Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. | Sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Entradas: Ingreso libre
STAND UP Y MONÓLOGOS
Adal Ramones — Viajando sin maleta
El comediante mexicano Adal Ramones llega a Lima con su monólogo más reciente, un recorrido por las etapas de la vida adulta que aborda el matrimonio, los hijos, la tecnología, la inteligencia artificial y la necesidad de simplificar. Con anécdotas personales y observaciones generacionales, el show reflexiona sobre cómo pasar de cargar con todo a aprender a vivir más ligero.
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- Lugar: Teatro Canout, Av. Petit Thouars 4550, Miraflores
- Horarios: Sábado 1 de agosto a las 9 p.m.
- Entrada: Desde S/ 54.50. Disponible en Teleticket.
Las Bandalas 2
Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola regresan al Teatro Plaza Norte tres años después con una mini temporada que combina humor, música y nuevas ocurrencias. El ingreso a la sala abre una hora antes de la función y los asientos no son numerados.
- Lugar: Teatro Plaza Norte, Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia
- Horarios: Miércoles 30 y jueves 31 de julio a las 8 p.m.
- Entrada: Desde S/ 100. Disponible en Joinnus.
Mónica Cabrejos — Doctora Bandida: Terapia de choque
Tras el éxito de su anterior espectáculo, Mónica Cabrejos regresa con un show de humor sobre el amor propio, los vínculos tóxicos y la sanación emocional. Con un estilo directo e irreverente, la propuesta apunta a una experiencia colectiva de catarsis y carcajadas.
- Lugar: La Estación de Barranco
- Horarios: Martes 5, 12, 19 y 26 de agosto a las 8 p.m.
- Entrada: Desde S/ 49. Disponible en Teleticket.
EVENTOS INFANTILES
Lulú y los colores
Ethel Requejo y Aries Córdova protagonizan este espectáculo interactivo para toda la familia, bajo la dirección de Henry Sotomayor García y Luisa Caldas, y con idea original de La Mayu – teatro para niñas y niños. La propuesta fusiona teatro, música en vivo, manipulación de objetos, ilusiones ópticas y canciones originales en un universo donde los peces vuelan y los objetos cobran vida. Apta desde los 2 años; los menores de esa edad no pagan con presentación de DNI. El espectáculo cuenta con sonidos amplificados.
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- Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI), Parque de la Exposición, Av. 9 de Diciembre 125
- Horarios: Miércoles 30 de julio a las 4 p.m.
- Entrada: Desde S/ 20. Disponible en Joinnus.
Ricitos de Oro y los tres ositos
Versión musical e interactiva del cuento clásico, con momentos de participación del público infantil. La obra narra las aventuras de Ricitos al llegar a la casa de los tres osos —papá, mamá e hijito— y los enredos que se desatan con su llegada.
- Lugar: Jazz Zone, Av. La Paz 656, Pasaje El Suche, Miraflores
- Horarios: Miércoles 30 de julio (función única)
- Entrada: S/ 25. Disponible en Joinnus.
Divertidanza
Divertidanza lleva al escenario una historia donde Kuchi ayuda a Rafa en un proyecto escolar a través de un recorrido por danzas peruanas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación: Marinera Norteña, Festejo, Huaylarsh y otras. La obra tiene una duración de 60 minutos y es apta para toda la familia.
- Lugar: Teatro del Centro de la Amistad Peruano China, Av. De la Peruanidad s/n, Jesús María
- Horarios: Viernes 1 de agosto a las 6 p.m. y 8 p.m.; sábado 2 de agosto a las 4 p.m. y 7 p.m.
- Entrada: Desde S/ 72. Disponible en Joinnus.
Casa Warner en Plaza Norte
Plaza Norte alberga la experiencia oficial de Warner Bros. Discovery, con más de 18 salas temáticas y 35 espacios para explorar los universos de Harry Potter, Batman, Superman, Friends, Looney Tunes y Scooby-Doo, entre otras franquicias. Los ingresos se realizan cada 30 minutos.
- Lugar: Plaza Norte
- Horarios: De 11 a.m. a 9 p.m.
- Entrada: S/ 25 (niños) y S/ 45 (adultos) de lunes a viernes; S/ 30 (niños) y S/ 55 (adultos) sábados, domingos y feriados (pero hay descuentos para clientes de BCP). Disponible en Joinnus.
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