Juntos por el Perú evita sancionar al diputado Julián Pérez, detenido por agresión, y pide esperar investigación fiscal

Juntos por el Perú rechaza la violencia machista, pero evita sancionar por ahora a Julián Pérez, quien permanece detenido por una presunta agresión contra su expareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ernesto Zunini, vocero y secretario general de Juntos por el Perú, rechazó este jueves “cualquier acto de violencia” machista, aunque expresó una postura favorable hacia el diputado Julián Pérez, quien permanece detenido en la comisaría de San Miguel por una presunta agresión contra su expareja.

En un enlace telefónico con Infobae, el portavoz señaló que el parlamentario de su bancada está en calidad de “intervenido” y que el caso involucraría “un hecho de violencia psicológica”, situación que, según indicó, “es negada por él”.

“Nuestra posición política nos obliga a rechazar todo acto de violencia, más aún violencia contra la mujer. Pero es un hecho en desarrollo. La Fiscalía va a determinar lo que ha pasado y mientras tanto vamos a aguardar para emitir un pronunciamiento”, agregó.

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“Todo acto de violencia debe ser rechazado, aunque tiene que probarse, tiene que haber certeza”, afirmó, sin precisar si el partido evalúa, por ahora, suspender al diputado.

Diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido en San Miguel por un caso de agresión a una mujer. Canal N

Zunini también confirmó que Walter Flores, dirigente de la formación y hombre de confianza del excandidato presidencial Roberto Sánchez, acudió a la dependencia policial para asumir la defensa legal de Pérez.

Aunque el abogado y exjefe de campaña también fue denunciado por presuntos maltratos contra su pareja, hecho por el que recibió una suspensión de 180 días de sus derechos partidarios en febrero de 2025, el portavoz aseguró desconocer esa situación.

Consultado por la diferencia entre la rapidez con la que el partido separó a la senadora Silvana Robles, acusada de traición durante la votación que eligió como presidente de la Cámara Alta a Miguel Torres (Fuerza Popular), y la falta de una medida similar contra Pérez, Zunini señaló que se trata de situaciones distintas.

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“Teníamos un acuerdo (de mostrar el voto). Ella abiertamente incumplió un acuerdo y, mientras dure la investigación, si lo hizo o no de manera intención, fue separada”, dijo.

“Julián, en cambio, está siendo investigado. Hay un comité (en referencia al Comité Nacional de Ética y Disciplina del partido) que verá seguramente su caso y es el que aplica reglamento, pero como repito, el caso está en Fiscalía. Tenemos que esperar”, añadió.

Ernesto Zunini, secretario general de la agrupación, indicó que el caso involucraría una presunta violencia psicológica, acusación que, según afirmó, el diputado niega

De acuerdo con la denuncia, el diputado habría acudido a la vivienda de la presunta víctima y, tras ser atendido por el padre de la joven, se habría producido un forcejeo que terminó con su ingreso al inmueble. Ante lo ocurrido, la mujer solicitó la intervención de la Policía Nacional(PNP) y el Serenazgo, lo que culminó con la detención en flagrancia.

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Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó “a los operadores de justicia a actuar con celeridad, realizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley”.

El legislador, electo por la región Cusco y conocido como ‘Cheldo’, registra antecedentes judiciales y penales. En 2024 cumplió diez meses de prisión preventiva luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, donde atropelló a una madre de familia y a su hija mientras conducía en presunto estado de ebriedad.

Además, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aparecen sentencias en su contra por lesiones culposas y falsa declaración en un proceso administrativo, así como registros vinculados a violencia familiar y denuncias por presunto amedrentamiento a la prensa, según informó Perú21.

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