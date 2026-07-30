El tierno gesto de Laszlo Kovacs con Gustavo Bueno durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. TikTok.

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Un video grabado entre toma y toma en 'Al Fondo Hay Sitio’ se volvió el retrato perfecto de una amistad que el público reconoce desde hace años: la de Laszlo Kovacs y Gustavo Bueno.

En las imágenes, el popular 'Tito Lara’ aparece empujando desde lejos la silla de ruedas del veterano actor para retomar una escena, mientras ambos se divierten pese a la presión del rodaje. La escena, simple y cotidiana, terminó emocionando a los seguidores por el gesto y la complicidad que transmite.

El clip se grabó durante las filmaciones de una secuencia específica: el sepelio de ‘Joel Gonzales’. En ese contexto, el personaje de Gustavo Bueno, 'don Gilberto’, debía sostener el cuadro póstumo de su nieto Joel. En paralelo, una productora los llama la atención por demorarse, pero ni la urgencia del set ni la exigencia del momento frenaron el buen humor. Al contrario: el ambiente dejó ver que, para ellos, trabajar también es una manera de acompañarse.

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El video en el set: Laszlo empuja la silla de ruedas para retomar la escena

En el material compartido, se observa a Kovacs empujando la silla de ruedas de Bueno desde un punto alejado del lugar donde se desarrollaba la escena. La imagen funciona como un gesto práctico —moverse rápido, llegar a marca, retomar el trabajo—, pero también como un detalle afectivo: una ayuda entre colegas que no se siente forzada ni actuada.

El momento cobra más valor porque ocurre durante un rodaje con tensión dramática. La escena del sepelio exige un tono emocional fuerte frente a cámara, y sin embargo, fuera de ella, ambos logran sostener un clima de camaradería. La intervención de la productora, que los apura por la demora, aparece como un contraste: el set avanza con tiempos estrictos, pero ellos se dan un respiro para reírse y seguir.

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El tierno gesto de Laszlo Kovacs con Gustavo Bueno durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ . TikTok

“Trabajamos y nos divertimos”: el mensaje de Kovacs

Laszlo acompañó el video con una frase que resume la energía detrás del gesto. “Trabajamos y nos divertimos, esto nos da vida, nos da amistad, nos da alegrías”, escribió en la descripción.

Su mensaje fue leído por los seguidores como una declaración de cariño hacia Gustavo Bueno y, en general, como una postal de lo que suele quedar fuera de pantalla: el vínculo entre actores que comparten horas de rodaje, traslados y jornadas largas. En este caso, además, con un detalle visible: el apoyo físico en un momento de movilidad reducida.

La reacción del público: un gesto que se repite fuera del set

El video no solo generó comentarios por lo que se vio en la grabación, sino porque algunos usuarios lo conectaron con experiencias personales. Una seguidora de Kovacs comentó que un domingo se los encontró en un parque, se tomó fotos con ambos y volvió a ver la misma escena, pero en versión cotidiana: Laszlo empujando a Gustavo en su silla de ruedas.

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Ese comentario reforzó una idea que el video ya sugería: la complicidad no es solo parte del rodaje, sino una dinámica que se mantiene fuera del set. Para el público, ese tipo de detalles suelen pesar más que cualquier publicación promocional, porque se perciben como espontáneos.

La vuelta de Gustavo Bueno a ‘AFHS<i>’</i> tras una operación y su rehabilitación

El gesto de Kovacs también se entiende dentro del contexto reciente de Gustavo Bueno. En marzo de 2026, el actor regresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en la temporada 13 después de una ausencia por motivos de salud y tras una delicada cirugía de columna. En una conversación con Infobae Perú, explicó cómo vive la rehabilitación y el proceso de recuperación.

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“Médicamente estoy bien. El proceso de rehabilitación consiste en volver a caminar normal y requiere tiempo. Recibo terapia en casa y va bien, aunque es un poco lento. Pero estoy animado y no he perdido el humor”, contó.

El actor también habló del respaldo del público, especialmente en esta etapa: “El cariño de la gente se nota mucho, sobre todo en este tiempo que he estado en silla de ruedas. Los saludos son más efusivos y eso estimula”.

En ese escenario, el clip con Laszlo empujándolo deja de ser solo un momento simpático: se convierte en un símbolo de acompañamiento en medio de un proceso real, visible y aún en marcha.

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Gustavo Bueno regresa a Al Fondo Hay Sitio tras someterse a una delicada operación. América TV

“Es como una familia”: el valor de regresar al elenco

En esa misma entrevista, Bueno definió lo que significa volver al set después de una pausa obligada. “Feliz de regresar a la serie. Para mí es un motivo de satisfacción. Son casi 20 años trabajando con los mismos técnicos, algunos actores y la producción en sí. Es como una familia”, afirmó.

Y agregó: “Regresar es como volver al seno de tu familia y ser bien recibido”. Esa frase se enlaza con el video: más allá del personaje y la escena, lo que se ve es un entorno de trabajo donde el respaldo se traduce en acciones concretas y en gestos simples, como empujar una silla de ruedas sin hacerlo un espectáculo.

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