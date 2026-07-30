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Embajada de Chile ofreció apoyo para buscar a los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán, pero espera autorización del Perú.

Ante la complejidad del terreno y la falta de resultados, los allegados solicitan reforzar las operaciones con rescatistas especializados, drones, cámaras térmicas y helicópteros aptos para gran altitud

Paola Chiappina, novia de uno de los tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán, clama por la intervención del gobierno peruano. A pesar de tener ayuda especializada lista desde Chile, la falta de una autorización oficial impide que el rescate avance. Latina Noticias
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La incertidumbre rodea desde hace más de dos semanas la desaparición de tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán. Mientras las jornadas de búsqueda afrontan dificultades, los familiares intensifican gestiones para conseguir nuevos recursos que permitan ampliar las operaciones en una de las montañas más altas del país.

La falta de resultados también impulsa pedidos de apoyo fuera del Perú. En ese contexto, la posibilidad de incorporar equipos especializados de otros países cobró fuerza debido a la complejidad del terreno y a las limitaciones que enfrentan las labores de rescate.

La situación mantiene en alerta a los allegados de Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Freddy Mendoza, quienes perdieron comunicación el 14 de julio durante la expedición. Con el paso de los días, las alternativas disponibles para continuar la búsqueda disminuyeron, según explicó la familia.

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Entre las gestiones recientes destaca la respuesta de la Embajada de Chile en Perú, que manifestó disposición para colaborar. Sin embargo, ese respaldo todavía requiere una autorización oficial del Estado peruano para concretarse.

Embajada de Chile expresó disposición para colaborar

Tres hombres posan en primer plano, con el nevado Huascarán y montañas escarpadas en el fondo bajo un cielo azul con nubes dispersas.
Alejandro Manuel Ugarte Jordán (izquierda), Freddy Saúl Mendoza Lizana (centro) y Artidoro Salas Gaytán (derecha) permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán después de perder contacto durante la expedición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Chiappina, pareja de Alejandro Ugarte, informó que estableció contacto con la Embajada de Chile en Perú con el objetivo de solicitar apoyo especializado para la búsqueda. Según indicó, la representación diplomática respondió con rapidez y comunicó que existe voluntad para enviar asistencia.

“Me respondieron a la hora. Estaban al tanto del caso”, señaló. También explicó que la ayuda depende de un procedimiento entre ambos Estados. “Están dispuestos a mandar la ayuda que sea, pero necesitan una autorización formal desde el Gobierno del Estado peruano”, precisó.

De acuerdo con su testimonio, la familia busca establecer contacto con las autoridades competentes para facilitar ese trámite. Además, comentó que grupos de montañistas chilenos manifestaron interés en colaborar y expresaron respaldo a la iniciativa.

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La principal petición de los familiares consiste en obtener la autorización necesaria para permitir el ingreso de equipos especializados provenientes de Chile. Paola sostuvo que la ayuda ya se encuentra disponible, aunque todavía falta el procedimiento oficial entre las autoridades de ambos países.

“Solo falta eso, que se pongan en contacto entre gobiernos”, afirmó durante su intervención. También indicó que recibió un correo electrónico en el que se menciona la necesidad de una autorización gestionada mediante Relaciones Exteriores.

La familiar explicó que los cambios recientes en las autoridades nacionales y los días feriados complicaron las gestiones. Aun así, mantiene los esfuerzos para conseguir respaldo institucional que permita incorporar especialistas con experiencia en rescates de alta montaña.

Búsqueda enfrenta dificultades por el terreno y los recursos

Tres hombres con gafas de sol en retratos, montañas nevadas con nubes, un helicóptero en el aire y la leyenda 'Montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán'.
Retratos de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán se superponen a una escena de búsqueda aérea en la montaña nevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató Paola, la familia organizó operativos con apoyo privado después de la reducción de las alternativas disponibles en Huaraz. El 28 de julio salió el último grupo contratado por los allegados para inspeccionar nuevos sectores mediante drones.

Durante los primeros días, un dron obtenido por la familia permitió revisar las zonas consideradas prioritarias con base en la información del dispositivo Garmin utilizado por uno de los montañistas. Esa revisión permitió identificar derrumbes y rastros, aunque sin localizar indicios concluyentes sobre el paradero del grupo.

La búsqueda también recibió apoyo de efectivos policiales y operadores de drones procedentes de Trujillo, quienes colaboraron con el mapeo del área. Sin embargo, la familia considera necesario ampliar la estrategia debido a la complejidad del escenario.

Especialistas y tecnología forman parte del pedido

Paola sostuvo que el Huascarán presenta condiciones que exigen recursos especializados para operaciones de rescate. Según explicó, la prioridad consiste en incorporar equipos con experiencia en este tipo de emergencias y herramientas capaces de ampliar el alcance de la búsqueda.

Entre las alternativas mencionó helicópteros con mayor capacidad de operación en altura, drones y cámaras térmicas. También expresó que desconoce si algunos de esos recursos ya se encuentran disponibles en el país.

Además, cuestionó que equipos tecnológicos presentados públicamente no participen en la búsqueda. “Son tres peruanos los que están ahí perdidos. Y sean peruanos o no, son tres vidas”, manifestó.

Operaciones permanecen condicionadas por la situación en la montaña

Turista muere en el Pico Mateo tras ingresar sin autorización a zona de alta montaña restringida. (Foto: FB/@Radio San Viator)
Turista muere en el Pico Mateo tras ingresar sin autorización a zona de alta montaña restringida. (Foto: FB/@Radio San Viator)

La información oficial citada durante la entrevista señala que existe una suspensión temporal de las operaciones debido a las condiciones climatológicas. Asimismo, se indicó que la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional participa en la búsqueda mediante personal especializado.

Pese a ello, Paola sostuvo que durante algunos días las condiciones permitieron realizar trabajos en determinados sectores y consideró que una planificación distinta podría mejorar la cobertura de las inspecciones.

Mientras continúan las gestiones, la familia mantiene el pedido para que las autoridades autoricen la cooperación internacional ofrecida por la Embajada de Chile, con el propósito de incorporar nuevos recursos y especialistas a las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán.

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