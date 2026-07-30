Un incombustible Juan Pablo Varillas resiste en San Marino para sacar boleto a cuartos de final y firmar su mejor victoria en 16 meses

Juan Pablo Varillas volvió a demostrar que aún tiene mucho por ofrecer en el circuito profesional. El tenista peruano, ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, protagonizó una auténtica batalla para instalarse en los cuartos de final del Challenger 125 de San Marino tras derrotar al italiano Francesco Maestrelli (#149 ATP), octavo cabeza de serie del certamen, por 7-6(5), 4-6 y 6-3 luego de tres horas y 26 minutos de juego.
Fue una victoria de enorme valor para el limeño de 30 años, no solo por el nivel de su rival, sino también por el contexto en el que llega. Se trata de su mejor triunfo en cuanto al ranking del oponente desde abril de 2025, cuando venció al australiano James Duckworth, entonces número 90 del mundo, en los octavos de final del Challenger 125 de Ciudad de México.
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Además, el encuentro pasó a ser el más largo que ha disputado Varillas en toda la temporada, una prueba física y mental que superó con autoridad para mantenerse con vida en el torneo italiano. Cabe mencionar que en la clasificación de este mismo torneo, también firmó un partido de más de tres horas para hacerse un lugar en el cuadro principal.
El partido respondió a las expectativas desde el primer punto. Tanto Varillas como Maestrelli ofrecieron un tenis de alto nivel sobre la arcilla del enclave, con largos intercambios desde el fondo de la cancha y muy pocas oportunidades de quiebre durante los dos primeros parciales.
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El peruano supo gestionar mejor los momentos decisivos y se quedó con un ajustado primer set en el ‘tie-break’. Sin embargo, el italiano reaccionó en la segunda manga, aprovechó una desconcentración de Varillas y forzó el tercer parcial tras imponerse por 6-4.
Lejos de acusar el golpe, el peruano mostró su mejor versión en el set definitivo. Consiguió adelantarse rápidamente en el marcador y, a diferencia de lo ocurrido en la manga anterior, administró la ventaja con mucha inteligencia. Sólido con el servicio y muy consistente desde la línea de base, mantuvo siempre la iniciativa hasta cerrar el encuentro por 6-3.
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Al finalizar el compromiso, el puño apretado de Varillas al acercarse a la red reflejó mucho más que la satisfacción por una victoria. Fue el desahogo de un jugador que ha atravesado meses complicados, pero que nunca dejó de creer en el trabajo que viene realizando junto a su entrenador, Diego Junqueira.
Pese a los resultados irregulares y las eliminaciones tempranas que marcaron gran parte de la temporada, ambos mantuvieron la confianza en el proceso. Esa perseverancia comienza ahora a dar sus frutos con una actuación que vuelve a colocar al peruano en la pelea por las instancias decisivas de un Challenger de categoría 125, el más alto del tour.
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Gracias a este triunfo, Varillas suma 18 puntos para el ranking ATP y asciende provisionalmente hasta el puesto 247 del Live Ranking, recuperando 27 posiciones.
Nuevo reto ante otro Top 150
El siguiente desafío de Juan Pablo Varillas será el kazajo Timofey Skatov (150 ATP), con quien se enfrentará por primera vez en el circuito profesional.
El encuentro por los cuartos de final del Challenger de San Marino se disputará este viernes desde las 09:00 horas de Perú. El duelo también podrá seguirse a las 10:00 en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami; 11:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; y 16:00 en España e Italia.
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La transmisión estará disponible a través de la plataforma web de Challenger TV y del canal de YouTube de Tenis al Máximo.
Un premio al esfuerzo
El presente de Juan Pablo Varillas contrasta con el brillante momento que vivió en 2023, cuando alcanzó los octavos de final de Roland Garros y se consolidó entre los mejores tenistas sudamericanos. Desde entonces, una baja en su rendimiento y diversos problemas físicos frenaron su progresión.
Hace algunos meses, el propio tenista reveló que convivía con una lesión ”un poco crónica” en el cartílago de la cadera, una molestia que condicionó buena parte de sus actuaciones y le impidió competir con continuidad al máximo nivel.
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Por eso, este resultado en San Marino trasciende el aspecto deportivo. Representa la recompensa a meses de esfuerzo, paciencia y resiliencia. A sus 30 años, Varillas continúa demostrando que mantiene intacta la ambición de volver a los primeros planos del tenis internacional y que todavía tiene argumentos para seguir siendo una pieza importante del tenis peruano. Su clasificación a cuartos de final es una señal de que el camino de regreso puede estar comenzando.
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