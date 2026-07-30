EEUU llama al gabinete de Fujimori un “equipo de estrellas” y la suma al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump

El embajador Bernie Navarro calificó al equipo ministerial de Keiko Fujimori como un “completo equipo de estrellas” y elogió la designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros

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El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, elogió este martes la decisión de la mandataria Keiko Fujimori de nombrar a su vicepresidente, Luis Galarreta, como presidente del Consejo de Ministros, y calificó al nuevo gabinete como un “completo equipo de estrellas”.

En declaraciones recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, también destacó el primer discurso de Fujimori, quien anunció que otorgará mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, impulsará una reforma del sistema penitenciario y elevará en 15 % el salario mínimo, que pasará de 1.130 a 1.300 soles.

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“Ha hablado de la economía, de la reconciliación nacional. Así que yo creo que es muy importante y muy optimista. Es un nuevo día, un nuevo amanecer para el Perú y los Estados Unidos va a apoyar al Perú en este proceso”, declaró.

Consultado sobre la designación del nuevo canciller, el representante de la administración de Donald Trump resaltó el perfil de los ministros y dedicó un elogio especial al titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Navarro valoró el discurso inaugural de Fujimori, en el que anunció mayor participación de las Fuerzas Armadas contra el crimen, una reforma penitenciaria y el aumento del salario mínimo a S/1.300

“Yo creo que es un equipo completo de estrellas y el canciller también, un canciller muy conocedor de los temas internacionales, así que muy contento de poder trabajar con él otra vez”, señaló.

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A continuación, Navarro afirmó que Washington respaldará la estrategia planteada por la mandataria, quien —según indicó— busca incorporar al Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Trump para combatir el crimen organizado transnacional.

“La presidenta ha estado clara que ella quiere hacerse miembro del Escudo de las Américas y con eso vamos a atacar la criminalidad, los grupos transnacionales y los carteles que azotan el país”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el respaldo de EEUU también incluirá acciones para fomentar la inversión y la llegada de capitales al Perú. “Desde el primer día hemos estado trabajando para atraer inversión y capital al país y lo vamos a seguir haciendo”, manifestó.

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A inicios de julio, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) anunció su intención de que Perú busque integrarse a eta iniciativa contra los carteles de la droga, siguiendo el ejemplo de su aliado Abelardo de la Espriella, ganador de los comicios en Colombia.

El diplomático estadounidense resaltó la experiencia internacional del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y expresó su disposición a volver a trabajar con él

“En Perú consideramos que EEUU es un país muy importante de cara a la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad organizada”, declaró en una entrevista con El Universo.

Mencionó seguidamente que el líder ecuatoriano Daniel Noboa “está pensando tener algunas actividades con referencia” al proyecto de Trump.

“Le he hecho saber que el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas reuniones”, añadió al indicar que la victoria de De la Espriella en Colombia y la suya en el país aportan “nuevos aires” a la región.

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La lideresa de Fuerza Popular designó este martes su gabinete, con solo dos mujeres en un total de diecinueve carteras, en el que recurrió a gente de su máxima confianza y a la experiencia de funcionarios en pasados gobiernos, incluido un militar al frente del Ministerio del Interior y un guiño diplomático en política exterior a Washington.