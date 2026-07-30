Los millones que Sporting Cristal se embolsó pese a eliminación en Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal cerró su travesía internacional en 2026 tras caer por la mínima diferencia en su visita a Red Bull Bragantino durante la vuelta de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana. La derrota supuso la eliminación del equipo ‘celeste’, que ahora centrará todos sus esfuerzos en el Torneo Clausura, con la ambición de volver a celebrar el título nacional después de seis años de sequía.
Aunque el resultado deportivo dejó a los ‘cerveceros’ fuera de la competencia, el paso por competencias continentales dejó un saldo económico considerable en las arcas del club. La campaña comenzó en las fases previas de la Copa Libertadores y se extendió hasta los cruces directos de la Sudamericana, asegurando un flujo de ingresos que supera los cinco millones de dólares.
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La directiva y el plantel encontraron en el desempeño internacional una fuente de recursos que permitirá planificar con mayor margen la próxima temporada. Los premios económicos otorgados por Conmebol han sido clave para mantener la competitividad, tanto en el ámbito local como internacional.
El recorrido financiero de Sporting Cristal en la Libertadores y Sudamericana
La historia de Sporting Cristal en el año arrancó temprano, con su presencia en la fase 2 de la Copa Libertadores. Solo por avanzar a la siguiente ronda tras superar a 2 de Mayo de Paraguay, el club aseguró 500 mil dólares, que creció al eliminar a Carabobo de Venezuela (600 mil dólares) y luego con el ingreso a la fase de grupos.
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La institución ‘bajopontina’ sumó ingresos por cada etapa superada y por las victorias obtenidas. Los triunfos ante Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, por ejemplo, sumaron bonificaciones adicionales a la cifra global.
Luego de ubicarse en la tercera posición de la zona de grupos, Sporting Cristal accedió a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana, lo que representó un nuevo premio económico. Por disputar esta etapa, la Conmebol concedió a los del Rímac 500 mil dólares extra.
La suma total recibida por el club a lo largo de su participación internacional en 2026 supera los 5,2 millones de dólares, considerando tanto el trayecto en la Libertadores como el reciente paso por la Sudamericana.
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Aunque la eliminación impidió continuar acumulando premios, el saldo económico sirve de ‘premio consuelo’ para la institución. Los recursos obtenidos permitirán reforzar el plantel y asegurar una planificación más sólida para los desafíos venideros, considerando que varios jugadores vencen contrato en diciembre de este año y buscarán lograr una mejor posición en la Liga 1.
DT de Red Bull Bragantino sobre Sporting Cristal
La eliminación de Sporting Cristal ante Red Bull Bragantino coincidió con el reconocimiento del técnico brasileño Vagner Mancini hacia el conjunto peruano. “Sabíamos que sería un partido difícil porque era la final de un torneo sudamericano. Normalmente, cuando te enfrentas a equipos que juegan en estos campeonatos, siempre es muy difícil”, afirmó Mancini en conferencia de prensa.
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El estratega brasileño reconoció también la capacidad de los ‘cerveceros’ para complicar el desarrollo del juego durante buena parte del duelo. En su análisis, el DT destacó que enfrentarse a equipos de otros países añade variables distintas a las habituales en el fútbol brasileño. “Cuando te enfrentas a alguien del extranjero, te encuentras con cosas que ya no se ven aquí en Brasil. La astucia, el juego reñido, el juego físico, etc.”, precisó.
El técnico de Red Bull Bragantino subrayó que la clasificación de su equipo se construyó en un contexto de mucha dificultad y que la eliminación de Sporting Cristal no desmerece el esfuerzo realizado por el conjunto peruano durante la serie.
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