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Policía pidió coima de S/ 100 para devolver licencia a conductor y ahora irá seis años a la cárcel

Por disposición judicial, un efectivo policial deberá cumplir una pena de prisión tras confirmarse su responsabilidad en la exigencia de dinero a un ciudadano durante una intervención en San Luis, en un caso que revela el impacto de los controles anticorrupción en la Policía Nacional

Un brazo con uniforme de policía peruano sostiene una licencia de conducir, mientras una mano entrega un billete de cien soles peruanos.
Un agente de policía en Perú recibe un billete de cien soles de manos de un conductor a cambio de una licencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un agente de la Comisaría PNP de San Luis fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por exigir una coima de S/ 100 a un conductor a cambio de devolverle su licencia de conducir. La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró acreditar el delito tras una investigación que incluyó registros de comunicaciones, pruebas documentales y pericias forenses.

Condena firme contra el agente Sebastián Paredes

La sanción recayó sobre Sebastián Paredes, quien se desempeñaba como policía en la Comisaría PNP de San Luis. El caso se originó luego de una intervención realizada el 7 de junio de 2021, cuando el agente solicitó a Pedro Yamunaque el pago de S/ 100 para evitar que se retuviera su licencia de conducir. Dos días después, el conductor realizó el pago exigido, a pesar de que su documento presentaba indicios de falsedad.

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La investigación, impulsada por el fiscal provincial Raúl Ernesto Martínez Huamán y el fiscal adjunto Joel Fernando García Peñafiel, estableció la responsabilidad de ambos involucrados mediante registros de WhatsApp, el comprobante del depósito bancario correspondiente y pericias acústicas forenses que validaron el contenido de las conversaciones. El proceso concluyó con la condena de Paredes por el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial.

Manos intercambian un billete de cien soles peruanos y un documento; oficial de la Policía Nacional del Perú y vehículo policial de fondo.
Un agente de la Policía Nacional del Perú intercambia un billete de cien soles peruanos con un civil, en un caso de soborno relacionado con una licencia de conducir en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reparación civil y condena para el civil involucrado

En el mismo proceso, el civil Pedro Yamunaque recibió una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo propio, además de la obligación de pagar S/ 5.000 por concepto de reparación civil. Por su parte, Sebastián Paredes deberá abonar S/ 6.000 por los daños ocasionados en este caso, que evidencia el aprovechamiento de una intervención policial para obtener una ventaja económica irregular.

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La Fiscalía resaltó que la condena se sustenta en pruebas sólidas y en la coordinación efectiva entre las áreas especializadas en lucha contra la corrupción, lo que permitió demostrar la relación directa entre el pago de la coima y la devolución irregular del documento al conductor.

Fiscalía de la Nación
Fiscalía de la Nación

Corrupción policial: más de 280 agentes condenados este año

La problemática de la corrupción policial se mantiene como un desafío vigente en el país. Solo en los primeros meses del año, 280 policías de la PNP fueron condenados por actos de corrupción y más de 1.200 efectivos continúan bajo proceso, según datos difundidos en febrero. Este panorama revela un incremento en las acciones del sistema judicial y del Ministerio Público para sancionar a los responsables y buscar la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden y la seguridad.

El accionar de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios forma parte de una estrategia sostenida para detectar, procesar y sancionar a quienes contravienen los principios del servicio público y vulneran los derechos de los ciudadanos durante intervenciones policiales.

La Fiscalía de la Nación reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia y la persecución penal en casos de corrupción en el sector público. El resultado obtenido en este proceso representa una señal de que los delitos cometidos por funcionarios serán sancionados con severidad.

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