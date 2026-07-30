Policía pidió coima de S/ 100 para devolver licencia a conductor y ahora irá seis años a la cárcel

Un agente de la Comisaría PNP de San Luis fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por exigir una coima de S/ 100 a un conductor a cambio de devolverle su licencia de conducir. La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró acreditar el delito tras una investigación que incluyó registros de comunicaciones, pruebas documentales y pericias forenses.
Condena firme contra el agente Sebastián Paredes
La sanción recayó sobre Sebastián Paredes, quien se desempeñaba como policía en la Comisaría PNP de San Luis. El caso se originó luego de una intervención realizada el 7 de junio de 2021, cuando el agente solicitó a Pedro Yamunaque el pago de S/ 100 para evitar que se retuviera su licencia de conducir. Dos días después, el conductor realizó el pago exigido, a pesar de que su documento presentaba indicios de falsedad.
PUBLICIDAD
La investigación, impulsada por el fiscal provincial Raúl Ernesto Martínez Huamán y el fiscal adjunto Joel Fernando García Peñafiel, estableció la responsabilidad de ambos involucrados mediante registros de WhatsApp, el comprobante del depósito bancario correspondiente y pericias acústicas forenses que validaron el contenido de las conversaciones. El proceso concluyó con la condena de Paredes por el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial.
Reparación civil y condena para el civil involucrado
En el mismo proceso, el civil Pedro Yamunaque recibió una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo propio, además de la obligación de pagar S/ 5.000 por concepto de reparación civil. Por su parte, Sebastián Paredes deberá abonar S/ 6.000 por los daños ocasionados en este caso, que evidencia el aprovechamiento de una intervención policial para obtener una ventaja económica irregular.
PUBLICIDAD
La Fiscalía resaltó que la condena se sustenta en pruebas sólidas y en la coordinación efectiva entre las áreas especializadas en lucha contra la corrupción, lo que permitió demostrar la relación directa entre el pago de la coima y la devolución irregular del documento al conductor.
Corrupción policial: más de 280 agentes condenados este año
La problemática de la corrupción policial se mantiene como un desafío vigente en el país. Solo en los primeros meses del año, 280 policías de la PNP fueron condenados por actos de corrupción y más de 1.200 efectivos continúan bajo proceso, según datos difundidos en febrero. Este panorama revela un incremento en las acciones del sistema judicial y del Ministerio Público para sancionar a los responsables y buscar la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden y la seguridad.
PUBLICIDAD
El accionar de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios forma parte de una estrategia sostenida para detectar, procesar y sancionar a quienes contravienen los principios del servicio público y vulneran los derechos de los ciudadanos durante intervenciones policiales.
La Fiscalía de la Nación reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia y la persecución penal en casos de corrupción en el sector público. El resultado obtenido en este proceso representa una señal de que los delitos cometidos por funcionarios serán sancionados con severidad.
Más Noticias
La polémica declaración de Eduardo Salvio tras la eliminación de Lanús de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano
El ‘Granate’ se despidió del torneo en Cusco con una actuación que lo dejó sin respuestas y, en el vestuario, la explicación de uno de sus referentes abrió un debate inmediato
Keiko Fujimori EN VIVO HOY 30 de julio: las actividades en su tercer día como presidenta del Perú
La jefa de Estado asiste a la Misa de Acción de Gracias junto a su gabinete como parte protocolar de su agenda pública. Salió de su vivienda un poco antes de las 9:00 a. m.
EsSalud crea espacio de apoyo para familias que han perdido un bebé: cómo funciona el Código Mariposa
El Hospital Rebagliati inauguró una sala especializada para brindar contención emocional y acompañamiento tras una pérdida gestacional o en los primeros días de vida
Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo y en redes lo critican por no controlar su ira y mal humor
El streamer insistió en “hablarlo en vivo”, a pesar que productora quería mantenerlo en privado. El exchico reality pidió que no lo responsabilicen ni lo “dejen como el malo”.
“No entrenamos tanto para ir simplemente a pasear”: Perú y su ambición en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026
La selección nacional afronta su primer torneo oficial del nuevo proceso con la ilusión de competir ante los mejores de Sudamérica. Leonel Despaigne y Benny Bernaola dejaron claro que el equipo apunta alto en Cochabamba
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD