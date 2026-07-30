La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero regresan a Perú: fecha, lugar y venta de entradas

El reencuentro de La Oreja de Van Gogh y su vocalista original promete una noche de grandes éxitos del pop en español.

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La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas de la música en español, anunció su esperado regreso a Perú con la formación original liderada por Amaia Montero. Este reencuentro, que ha generado gran entusiasmo entre seguidores de toda Latinoamérica, promete una noche llena de nostalgia y grandes éxitos.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos que, durante años, esperaron el regreso de la agrupación vasca junto a la voz que marcó una época. Según información difundida por la productora y la propia banda, La Oreja de Van Gogh incluirá en su repertorio los temas que la consolidaron como referente del pop en español, entre ellos “Rosas”, “Puedes Contar Conmigo”, “La Playa”, “20 de Enero”, “Cuídate” y “París”.

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¿Cuándo será el concierto de La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero?

El concierto se realizará el 14 de marzo de 2027 en Costa 21, Lima, como parte de la gira internacional “Tantas Cosas que Contar Tour 2026”. Tras casi dos décadas de ausencia, la vocalista retomó su lugar en el escenario, marcando el inicio de una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh.

El regreso de Amaia Montero marca el reencuentro definitivo entre la banda y la vocalista original, cuya interpretación definió el sonido de la agrupación durante los años de mayor éxito comercial.

Las entradas para el esperado show de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva el 4 y 5 de agosto a través de Teleticket.

El grupo destacó que este tour representa mucho más que una serie de conciertos: es la oportunidad de revivir la conexión con el público y de rendir homenaje a una trayectoria que ha dejado huella en la música contemporánea.

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¿Cuándo inciia la venta de entradas?

Las entradas estarán a la venta en preventa exclusiva los días 4 y 5 de agosto desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Aquellos que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15 % durante esta etapa, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores. Esta dinámica de preventa ha sido utilizada en los conciertos previos de la gira, que agotó localidades en varias ciudades de España.

Durante la gira 'Tantas Cosas que Contar Tour 2026′, La Oreja de Van Gogh ha cosechado éxitos en España, con presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, donde la acogida del público superó las expectativas. Los conciertos han estado marcados por la interpretación de los grandes clásicos, pero también por la incorporación de nuevos temas, lo que ha permitido a la banda conectar con seguidores de distintas generaciones.

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El repertorio previsto para la presentación en Lima incluirá canciones que forman parte de la banda sonora de millones de personas en todo el mundo. Temas como “Muñeca de Trapo”, “Deseos de Cosas Imposibles”, “Jueves”, “El Último Vals”, “Cometas por el Cielo” e “Inmortal” han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, manteniendo su vigencia y popularidad.

El concierto del 14 de marzo de 2027 en Lima promete una noche inolvidable, donde la emoción, la nostalgia y la música en vivo serán protagonistas. Los organizadores invitan al público a adquirir sus entradas en la preventa especial y a ser parte de un espectáculo que celebrará el reencuentro de una de las bandas más influyentes de la música en español con el público peruano.

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La Oreja de Van Gogh regresa a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero, para ofrecer un concierto en Costa 21 el 14 de marzo de 2027.