Universitario vs Sporting Cristal cambió de horario: los argumentos del equipo ‘crema’ para lograr nueva programación

La organización del espectáculo apuntó a ordenar la previa y el ingreso del público, con la expectativa de que haya actividades alrededor del partido. (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes y Sporting Cristal, serán los protagonistas de uno de los cruces más esperados de la fecha 4 del Torneo Clausura, jugarán finalmente media hora más tarde de lo previsto. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, estaba fijado para las 20:00 horas del viernes 7 de agosto, pero pasó a las 20:30 horas tras una coordinación entre el club y la organización del torneo.

La modificación, de acuerdo con lo comentado en el programa Hablemos de MAX, se vinculó a un pedido presentado por Universitario a la Liga, que fue aceptado. En el análisis expuesto al aire se mencionaron dos motivos: la coincidencia con el aniversario del club y la necesidad de darle al público un margen mayor para llegar al recinto a tiempo.

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En esa misma conversación se anticipó que el cambio también busca evitar cruces con actividades vinculadas a la fecha conmemorativa. En el estadio se espera un contexto especial, con eventuales acciones por el aniversario, por lo que el ajuste horario pretende ordenar la asistencia y permitir que los hinchas ingresen con más tranquilidad.

Nuevo horario confirmado para el Universitario vs Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal mantendrán su duelo del viernes 7 de agosto en el Monumental, aunque el pitazo inicial se retrasará media hora y comenzará oficialmente a las 20:30. horas (Universitario de Deportes)

La variación en el cronograma implica un movimiento puntual: el partido se mantiene el viernes 7 de agosto, pero ya no arrancará a las 20:00 horas, sino a las 20:30 horas. La sede no se modifica: el escenario será el Estadio Monumental, donde Universitario hará de local.

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El dato fue compartido en el programa Hablemos de MAX durante un intercambio entre los conductores. Allí se precisó el día y la hora original antes de confirmar el ajuste. Gustavo Peralta introdujo la información y detalló el nuevo arranque del partido: “El partido ahora va a ser ocho y media de la noche”.

En el mismo tramo, desde el panel recordaron que se trata de una jornada particular para el club local. “Viernes 7 de agosto, aniversario de la U”. Luego se remarcó cómo figuraba la programación inicial. “Ocho de la noche.” Con esa base, la conversación cerró la actualización: “El partido ahora va a ser ocho y media de la noche”.

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El cambio se aplicará en un encuentro señalado como uno de los más atractivos de la cuarta jornada del Clausura, por el peso de los equipos y por el contexto de la fecha. Con la media hora adicional, el compromiso quedará alineado con un horario que, según se comentó en el mismo espacio, suele utilizarse en viernes.

El motivo del cambio: aniversario y mayor margen para el público

Universitario solicitó retrasar media hora el inicio del partido ante Sporting Cristal para ordenar la logística del aniversario y brindar más tiempo de acceso a los aficionados. (Universitario de Deportes)

Las razones del ajuste se explicaron en la misma transmisión. Según lo planteado, la modificación no respondió a un criterio deportivo sino a una coordinación vinculada al calendario institucional del club y a la asistencia de los hinchas al estadio.

Peralta señaló que se trató de una solicitud formal del club a la organización del torneo y que esa gestión ya recibió luz verde. “Primero es un pedido Universitario a la Liga 1, aceptado. Entendemos que ya está, ya está conversado”, afirmó. En ese punto precisó el primer argumento: “Tiene que ver, porque primero hay un tema de, de que es el día del aniversario de Universitario de Deportes”.

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El segundo motivo apuntó a facilitar el traslado del público y el ingreso al recinto. “Y segundo, para que la gente pueda llegar con mucho más tiempo”, agregó. La idea, según se deslizó, es ordenar la previa en una jornada que puede tener movimiento adicional por el aniversario.

En el intercambio también se aludió a lo que suele ocurrir cuando hay programación en viernes. “Es viernes.” Y, sobre esa base, otro de los participantes apuntó: “El viernes se programa ocho y treinta.” Con esa lógica, el corrimiento de media hora encaja en un patrón ya utilizado para partidos de ese día.

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El Monumental y el plan para una previa con actividades

El Monumental se prepara para una jornada especial por el aniversario de Universitario, con posibles activaciones antes del partido y un horario pensado para facilitar el ingreso de los hinchas. (Universitario de Deportes)

El escenario del partido será el Estadio Monumental, donde el contexto por el aniversario puede sumar acciones adicionales alrededor del encuentro. En la conversación se mencionó la posibilidad de que se organicen activaciones relacionadas con la fecha, lo que incrementaría la necesidad de una llegada escalonada del público.

Peralta aludió a ese componente al explicar por qué el club buscó la reprogramación: “Porque va a haber seguramente activaciones por aniversario, entendemos, suponemos, y que seguramente va a ser así”. En la misma línea, insistió con el punto logístico: “Y además para que la gente pueda llegar con más tiempo al estadio del Monumental”.

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El ajuste, por lo tanto, se interpreta como una medida de orden operativo en una jornada marcada por el aniversario de Universitario, sin cambios de día ni de sede. La expectativa es que el nuevo horario ayude a distribuir mejor los tiempos de acceso y a que los asistentes puedan participar de lo que se organice en la previa antes del inicio del compromiso.