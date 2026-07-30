Así será el rescate de las víctimas de la tragedia de San Juan tras la noche de vigilia de los rescatistas

Este jueves a primera hora comenzará el operativo de rescate de los cuerpos de las víctimas

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Después de que se confirmara que el accidente aéreo de un helicóptero en San Juan dejó un saldo de siete víctimas, entre ellos el subjefe de la Policía de San Juan, el jefe y subjefe de Bomberos y el director de Defensa Civil, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan puso en marcha el operativo de rescate de los cuerpos. Los detalles del terreno y el tiempo que demoraría.

“Estamos haciendo lo posible para que el traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible”, aseguró el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público sanjuanino, Enrique Delgado, durante una conferencia de prensa que brindó el miércoles por la tarde. A raíz de esto, confirmó que las tareas comenzarán “a primera luz del día”.

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Según constataron las autoridades, los cuerpos de las víctimas se encuentran en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, zona en donde se registró la caída de la aeronave. Por este motivo, los equipos de rescate que participarán del operativo fueron enviados a la zona el mismo miércoles por la noche.

De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, los rescatistas pasaron la noche en un refugio precario, que no contaría con techo, a la espera de la luz solar para iniciar el traslado de los cuerpos de sus compañeros. Por el momento, no está determinado el tiempo que pudiera llevar la tarea, debido a que se trata de un terreno complejo.

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El Parque Natural Provincial Ischigualasto, la zona donde cayó el helicóptero en San Juan

Además de las pendientes y las grandes piedras, las autoridades recordaron que el Circuito del Arriero es reconocido históricamente por haber sido una ruta utilizada para el transporte de ganado entre La Rioja y Chile, lo que explicaría la presencia de herraduras antiguas en el terreno.

Las complicaciones que presentaría la zona ya habían sido anticipadas por el titular de Seguridad y Orden Público, quien aseguró que “el lugar donde sucedió el siniestro está bastante complejo para llegar”. Según está planificado, apenas aparezcan los primeros rayos de sol, el equipo comenzará una caminata de, al menos, tres horas para llegar al punto exacto donde se encuentran los restos.

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“Tenemos que llegar en camioneta hasta una cierta distancia y de esa distancia caminar tres horas”, explicó Delgado, que solo así podría comenzarse el respectivo traslado de los cuerpos hacia las camionetas. Tras remarcar que “el traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más lenta posible”, señaló que el operativo será concluido por tierra para llevar a las víctimas hacia la morgue.

En paralelo, las tareas de criminalística también continuarán durante la jornada para determinar las causas del siniestro. Desde la Justicia Federal se aclaró que la Gendarmería Nacional no participa en el procedimiento. La actuación recae exclusivamente en la Policía de San Juan, cuyos efectivos están a cargo tanto del rescate como de las tareas de peritaje en el lugar del hecho.

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La zona se encuentra cerrada para evitar el ingreso de personal no autorizado

Las causas de la caída del helicóptero no fueron establecidas y, aunque se manejan distintas hipótesis, las autoridades prefirieron no precipitarse y esperar a tener los resultados de las pericias que serán practicadas a los restos de la aeronave. Según trascendió, esta quedó envuelta en llamas y se espera que cuente con un Flight Data Recorder (FDR), que registra los datos de vuelo.

A pesar de esto, el secretario de Seguridad y Orden Público de San Juan descartó que el hecho pudiera haber sido provocado por las condiciones climáticas, debido a que afirmó que “estaban las condiciones para volar”. Asimismo, indicó que la investigación estará en manos de la Junta de Seguridad de Transporte de la Nación (JSTN) y del fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado.

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Por otro lado, afirmó que las familias de las víctimas recibieron apoyo y contención desde el minuto en el que se confirmó que el siniestro no había dejado sobrevivientes. Ante las consultas de los medios sobre si se realizaría una despedida en conjunto, aclaró que todo dependerá de la decisión de los familiares.

Así ocurrió la tragedia aérea de San Juan

El accidente aéreo en San Juan ocurrió después de que el helicóptero partiera desde la ciudad de San Juan para realizar la tercera etapa de una capacitación sobre respuesta a incendios forestales en la zona de Valle Fértil. Según fuentes consultadas por Infobae, la actividad no fue organizada por el Gobierno provincial, sino que formaba parte de un operativo nacional y contaba con la participación de autoridades locales especializadas en emergencias y prevención de incendios.

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El helicóptero, identificado con la matrícula LV-KGR, perdió contacto con la base a las 10:26 horas, momento en el que se registró el último contacto conocido. Poco después, otra aeronave que sobrevolaba la región localizó los restos y notificó a las autoridades, lo que dio inicio a la búsqueda de los tripulantes.

La zona en donde se desplomó la aeronave

A raíz de esto, el personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA detectó la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter), un sistema de emergencia que se activa en caso de impacto, lo que permitió ubicar el sitio exacto del siniestro.

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Pasadas las 16, este medio confirmó que los siete tripulantes habían muerto. Asimismo, las tareas de búsqueda se vieron dificultadas por las condiciones geográficas del área: el accidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que obligó a las autoridades a desplazarse a pie para llegar al lugar.

Poco después, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia identificó a las víctimas como Rubén Castro (jefe de Bomberos), Jorge Carbajal (segundo jefe de Bomberos), Carlos Heredia (director de Protección Civil), Germán Videla (subjefe de la Policía de San Juan), Matías Valenzuela (piloto), y los brigadistas Andrés y Rodrigo Aimeta.

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