Julián Pérez Mallqui: los antecedentes del diputado de Juntos por el Perú que enfrenta una denuncia por presunta agresión

Julián Pérez Mallqui permanece intervenido en una comisaría de San Miguel tras una denuncia de presunta agresión presentada por su expareja. Composición: Infobae

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La reciente instalación del Congreso bicameral volvió a colocar en la agenda pública el perfil de algunos de los nuevos representantes elegidos. Uno de los casos que concentra atención corresponde al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, conocido en el Vraem como “Cheldo”, quien afronta un proceso judicial relacionado con un accidente de tránsito ocurrido en 2024 y, además, permanece intervenido por una denuncia distinta presentada en San Miguel.

La situación del parlamentario reúne antecedentes judiciales, cuestionamientos políticos y una investigación policial vigente. El caso tomó mayor relevancia debido a que su incorporación al Legislativo ocurrió pocos días antes de una nueva intervención policial.

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El programa Panorama también difundió un reportaje sobre el historial judicial del legislador, con testimonios de la víctima, declaraciones del propio diputado y referencias al expediente que continúa en trámite. La investigación televisiva recordó los hechos registrados en Pichari, Cusco, y el estado del proceso penal.

Mientras tanto, la representación del sector cocalero en el nuevo Parlamento también ocupa espacio en el debate político, debido a las propuestas legislativas anunciadas por dirigentes vinculados al Vraem y a sus posiciones frente a la política de erradicación de cultivos de coca.

De acuerdo con información de RPP, Julián Pérez Mallqui permanece en la comisaría de San Miguel luego de una intervención policial originada por una denuncia de presunta agresión física contra su expareja.

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Según ese medio, el parlamentario llegó al domicilio de la mujer. Tras un forcejeo con el padre de la denunciante, ingresó al inmueble. En ese momento, la víctima solicitó apoyo de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo del distrito, situación que permitió la intervención en flagrancia.

El proceso judicial por el accidente registrado en Pichari

El reportaje de Panorama recordó que el 9 de febrero de 2024 una madre y su hija resultaron afectadas tras un accidente en el distrito cusqueño de Pichari. El programa incluyó el testimonio de la madre, quien relató: “Yo me despierto en el hospital y ahí estaba mi hija. La pequeñita estaba ya... en coma estaba”.

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El parte policial citado señala que el conductor fue perseguido e intervenido luego del hecho. Un efectivo indicó: “Tomamos conocimiento que una persona a bordo de una camioneta cerrada, modelo Fortuner, color blanca, habría atropellado a una menor de edad, habiéndole prestado primeros auxilios. Se dio a la fuga al notar la presencia policial, siendo este perseguido, haciendo caso omiso a las señales. Al intervenir al conductor, se evidenció signo de ebriedad, asimismo tratando de faltar al respeto a la autoridad policial con palabras denigrantes y desafiantes”.

Durante la entrevista difundida por el programa, Pérez Mallqui rechazó esa versión. “Yo no lo vi, yo me iba a ir contra la pared. Había una piedra que me bota y la señora venía por la pista. Y no fue un atropello, fue un choque”, manifestó.

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Sentencia, revisión judicial y reparación civil

Panorama informó que Pérez Mallqui recibió condena en dos instancias del Poder Judicial y que el expediente permanece en revisión mediante un recurso de casación en la Corte Suprema.

El reportaje también mostró el intercambio sobre la reparación civil solicitada por la parte agraviada. Consultado sobre el monto, el diputado respondió: “¿Sabe de cuánto es su pretensión económica de reparación civil? De trescientos cincuenta mil soles. ¿Le parece justo?”.

La madre de la menor explicó las consecuencias del accidente para su hija. “Ella quedó con secuelas. Tiene, este, epilepsia y convulsiona”. Además, añadió: “Ella es operada de la columna. Tiene fierritos en la espalda, en la columna, y ha tenido también fracturas en el cráneo. A causa de ese accidente, mi hijita queda así con eso. Convulsiona, tiene epilepsia”.

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El médico tratante, según la información presentada por Panorama, diagnosticó en la menor traumatismo encéfalo-craneano y fractura de clavícula, mientras que la madre sufrió múltiples traumatismos y un hematoma en el ojo derecho.

Representación cocalera y propuestas en el nuevo Parlamento

Con la instalación del Congreso bicameral, dirigentes relacionados con el sector cocalero volvieron a obtener representación parlamentaria. Entre ellos figura Julián Pérez Mallqui como diputado por Juntos por el Perú y Serafín Andrés Luján como senador.

Según la información proporcionada, ambos parlamentarios impulsarán proyectos de ley dirigidos al sector cocalero, en un escenario donde el Estado mantiene políticas de control de cultivos ilegales junto con programas de desarrollo alternativo basados en productos como café y cacao en el Vraem.

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También señala que las relaciones políticas de ambos legisladores con Antauro Humala generan expectativa respecto de las iniciativas que podrían presentar durante el nuevo periodo legislativo, especialmente en asuntos vinculados con la política sobre la hoja de coca y el desarrollo de las zonas cocaleras.