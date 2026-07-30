Corazón Serrano llenó Costa 21 con 18.000 fans y Olga Tañón se robó la ovación de la noche

Olga Tañón apareció por sorpresa en Lima y cantó con Corazón Serrano los temas 'El frío de tu adiós' y 'Es mentiroso'.

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Corazón Serrano reunió a 18.000 personas en el Multiespacio Costa 21 de Lima el pasado 28 de julio para la cuarta edición de su concierto ‘Acceso al Corazón’, el espectáculo más convocante de la agrupación piurana en lo que va del año. La noche de Fiestas Patrias incluyó la aparición sorpresa de la cantante puertorriqueña Olga Tañón y la presencia de los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, quienes adelantaron sus próximas colaboraciones con la orquesta.

El concierto, que se extendió por aproximadamente ocho horas desde las 4:00 p. m., coincidió con la celebración del 205.º aniversario de la independencia del Perú. La jornada también se desarrolló en paralelo al festival ‘Vibra Perú 2026’, del que Corazón Serrano se había retirado antes del inicio de la venta de entradas.

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Olga Tañón en el escenario y un videoclip ya rodado en Chorrillos

La aparición de Tañón fue el momento más ovacionado de la velada. La intérprete puertorriqueña subió al escenario para interpretar junto a las vocalistas de la agrupación sus temas ‘El frío de tu adiós’ y ‘Es mentiroso’, en una presentación que hizo cantar al público de principio a fin. Tras el concierto, Tañón escribió en los comentarios de un video compartido por la agrupación: “¡Hermosa invitación!”.

La agrupación piurana, Corazón Serrano, convocó a 18 mil asistentes en Lima durante Fiestas Patrias, en una jornada de ocho horas que sumó invitados internacionales como Olga Tañón y cerró con un mensaje emotivo de Yrma Guerrero. Video: Instagram Corazón Serrano

La presencia de Tañón en Lima no fue circunstancial. Días antes del concierto, el 29 de julio, la artista y las integrantes de Corazón Serrano habían rodado en las playas de Chorrillos el videoclip de ‘Cueste lo que cueste’, la primera colaboración musical entre ambas.

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La dirección audiovisual estuvo a cargo del realizador venezolano Nuno Gómez, con más de 130 videoclips en su carrera y trabajos junto a Ozuna, Daddy Yankee, Maluma y Karol G, entre otros. Ese tema formará parte de ‘Matices’, el nuevo álbum internacional de Corazón Serrano previsto para finales de noviembre, y se estrenará el 4 de septiembre como primer adelanto oficial de la producción.

Olga Tañón y Corazón Serrano rodaron en Chorrillos el videoclip de 'Cueste lo que cueste', su primera colaboración musical.

Uribe y Jara anuncian colaboraciones con la orquesta piurana

El espectáculo también reunió a los cantantes colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, pareja dentro y fuera de los escenarios, quienes viajaron a Lima para presentar en vivo las colaboraciones que próximamente lanzarán con la agrupación. Paola Jara —una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana, con más de tres décadas de carrera y 6,9 millones de seguidores en Instagram— expresó su entusiasmo tras la presentación.

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“Ha sido una experiencia súper bonita junto a Corazón Serrano. Estamos muy agradecidos por esta invitación tan especial. Es mi primera vez en Lima y me llevo un cariño inmenso del público. Estoy feliz con la colaboración. Será un gran éxito, no pueden dejar de escucharla porque sé que les va a encantar”, declaró Jara.

Jessi Uribe, ganador del concurso ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión y figura central de la música popular colombiana, adelantó que su colaboración involucra directamente a Lesly Águila, una de las vocalistas de la agrupación.

El concierto de Corazón Serrano duró unas ocho horas y coincidió con las Fiestas Patrias por el 205.º aniversario de la independencia del Perú.

“Feliz y orgulloso de cantar junto a Corazón Serrano. Me encanta cómo quedó la colaboración con Lesly; es una canción que tenía guardada hace mucho tiempo y sé que a la gente le va a gustar muchísimo”, señaló Uribe. Ambos artistas publicaron en 2026 el álbum conjunto ‘Despecho a 2 voces’, reconocido por Billboard entre los mejores álbumes de música latina del año.

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Una noche con artistas nacionales y el mensaje de Yrma Guerrero

La programación de ‘Acceso al Corazón 4’ incluyó también a figuras de la escena musical peruana: Alma Bella de Nilver Huarac, María Grazia Polanco, Lucho Paz, Pelo D’Ambrosio, DJ Linda Perú y DJ Bans completaron una cartelera que abarcó distintos géneros y generaciones del público.

Al cierre del espectáculo, Yrma Guerrero, fundadora e integrante de la agrupación, tomó la palabra para dirigirse a los asistentes. “Vivimos una noche que jamás olvidaremos. Ver a 18 mil personas cantar con nosotras y recibir tanto cariño es el mejor premio. Gracias a cada artista que aceptó nuestra invitación y, sobre todo, a nuestro público, que sigue acompañándonos en cada paso. Este éxito también les pertenece”, declaró Guerrero.

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Corazón Serrano reunió a 18.000 personas en el Multiespacio Costa 21 de Lima con la cuarta edición de 'Acceso al Corazón'.

Corazón Serrano fue fundada el 2 de febrero de 1993 en Bellavista de Cachiaco, en la provincia de Ayabaca, Piura, por los hermanos Guerrero Neyra. La agrupación es hoy la única banda peruana en el top 10 de Spotify Perú. Su formación actual reúne a ocho vocalistas bajo la dirección de Edwin Guerrero.