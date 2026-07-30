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Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Reduzca ministerios de una vez. Hay mucho vago, mucho amiguito (en el gabinete)”

El líder de Renovación Popular criticó la estructura del nuevo Ejecutivo y pidió a la presidenta aplicar una reducción del aparato público

Hombre de mediana edad con gorra azul y polo azul sostiene micrófono. Alrededor, otras personas y una pantalla LED con letras.
Rafael López Aliaga cuestionó el discurso de Keiko Fujimori y le pidió reducir ministerios y el tamaño del Estado para priorizar inversión pública y programas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó este miércoles el discurso que la presidenta Keiko Fujimori pronunció ante el Congreso y le pidió reducir el número de ministerios y el tamaño del aparato estatal para destinar mayores recursos a la inversión pública y a los programas sociales.

“Plata sí hay cuando no hay corrupción. Una cosa que sí le reclamo del discurso de ayer a la señora presidenta es que reduzca ministerios de una buena vez. Mucho ministerio, mucho vago, muchas órdenes de servicio”, afirmó durante un evento partidario en el distrito de Cieneguilla.

En esa línea, insistió en que el Ejecutivo debe disminuir la cantidad de ministros y funcionarios de confianza, al considerar que la actual estructura genera un gasto excesivo. Recordó, además, que esa propuesta fue uno de los principales ejes de su campaña electoral.

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“(Hay) mucho ministro, mucha gente, mucho amiguito. Así no va a sobrar plata. Tiene que sobrar dinero para hacer inversión para los que menos tienen. Así se trabaja, así se gerencia y así se come uno el pleito”, señaló.

La líder del Ejecutivo inicia la jornada con el evento religioso en Lince, siguiendo una costumbre institucional que reúne a ministros y altos funcionarios en el marco de las celebraciones patrias| Foto: Presidencia
El líder de Renovación Popular criticó la composición del gabinete y afirmó que existen “mucho ministro” y “mucho amiguito”, por lo que planteó disminuir cargos de confianza

López Aliaga sostuvo que el Gobierno debe “enfrentar a las mafias”, aunque precisó que esperará los primeros tres meses de gestión para evaluar los resultados en materia de seguridad ciudadana y de prevención frente al fenómeno de El Niño.

“Quiero ver los próximos 90 días qué acciones concretas se van a tomar para seguridad ciudadana, para El Niño que también se viene, pero todo para la reducción del Estado”, manifestó.

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Acto seguido, recordó que la propuesta de fusionar ministerios formaba parte del plan de gobierno que entregó a la ahora mandataria durante una de las reuniones que ambos sostuvieron antes de la ceremonia de juramentación.

“Basta ya de políticos que viven de la mamadera del Estado. Esos políticos, a su casa. Hay que fusionar ministerios, señora presidenta, nuestro plan de gobierno es claro. Yo se lo entregué en sus manitos justamente para implementar estas medidas, para que sobre plata”, expresó.

El exburgomaestre, quien ahora busca convertirse en teniente alcalde de la capital, afirmó que los recursos liberados deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población mediante inversiones en servicios básicos.

“Sobre plata, pero para darle calidad de vida a los que menos tienen. Agua, alimento, educación, salud, tranquilidad, seguridad ciudadana. Ahí están los ejes”, indicó.

López Aliaga recordó que la fusión de ministerios fue una propuesta de su plan de gobierno y aseguró que entregó esa iniciativa a Fujimori antes de su juramentación
López Aliaga recordó que la fusión de ministerios fue una propuesta de su plan de gobierno y aseguró que entregó esa iniciativa a Fujimori antes de su juramentación

Aseguró que el Estado destina al menos S/ 80.000 millones al sostenimiento de una estructura burocrática sobredimensionada y propuso fortalecer el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la ejecución de infraestructura.

Tiene que haber reducción del Estado sí o sí. Esto no aguanta más mamadera, más gente vaga, que no va a trabajar y cobre. Ahí se van ochenta mil, también ochenta mil millones de soles por lo menos”, sostuvo.

Además, planteó que parte de los recursos que hoy administra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se destinen de manera directa a la construcción de colegios, hospitales, autopistas y otras obras de infraestructura mediante el esquema de obras por impuestos.

“Aquí en Lima, y todo el Perú, está lleno de empresas que pagan millones. La mitad de ese dinero, en lugar de ir al MEF para que se lo roben, la mitad vaya directamente a hacer colegios, hospitales, autopistas, hacer la obra que da bienestar a la gente”, concluyó.

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