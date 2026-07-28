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Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se viene la tercera jornada con duelo decisivos: Alianza Lima recibe Alianza Atlético en Matute, Universitario hará lo suyo con Cienciano en Cusco, Sporting Cristal chocará con Juan Pablo II, y mucho más

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
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El avance de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 mantiene el suspenso en la cima de la tabla, con Melgar y Universitario de Deportes compartiendo el liderazgo, mientras Alianza Lima se aproxima peligrosamente a ambos equipos.

A partir del viernes 31 de julio, los clubes retomarán la competencia tras la pausa por las Fiestas Patrias. El calendario establece que esta fecha se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, permitiendo que los aficionados disfruten de varios encuentros distribuidos en tres días.

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Viernes 31 de julio

- Los Chankas vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 1 de agosto

- FC Cajamarca vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sport Boys (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs UTC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Alianza Atlético (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 2 de agosto

- Sporting Cristal vs Juan Pablo II (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas /estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs Melgar (15:30 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Universitario de Deportes (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
Así se jugará la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

Así marcha la tabla de posiciones previo a la fecha 3

El desarrollo de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 ha generado una intensa disputa por los primeros lugares, con Universitario de Deportes, Melgar y Alianza Lima como protagonistas principales. Cada equipo ha buscado fortalecer su posición, lo que se reflejó en resultados que mantienen el suspenso en la tabla.

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La ‘U’ logró una victoria ante Cusco FC, lo que le permitió prolongar su racha invicta bajo la dirección de Héctor Cúper. Este resultado afianza al equipo en lo más alto del campeonato y refuerza la confianza en el trabajo del entrenador argentino.

Por su parte, Melgar defendió la localía con éxito al imponerse a Sporting Cristal. La actuación del equipo arequipeño en su estadio resaltó su capacidad para mantenerse en competencia directa por el liderazgo, sumando puntos clave frente a uno de los rivales más exigentes del torneo.

El duelo entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo concluyó en empate, tras un partido dinámico y con oportunidades para ambos conjuntos. Este resultado mantiene a los ‘blanquiazules’ cerca de los líderes, aunque obliga al equipo a buscar victorias en las próximas jornadas para no perder terreno en la lucha por el título.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo a la fecha 3. (flashscore)
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo a la fecha 3. (flashscore)

Dónde ver los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

El arranque de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 no solo reanuda la competencia, sino que también confirma la accesibilidad para los seguidores del fútbol peruano. L1 Max, designado como el único canal autorizado, transmitirá en directo todos los partidos de la fecha. La señal estará disponible en las principales plataformas de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes prefieren alternativas digitales, la plataforma Liga 1 Play permite seguir los encuentros en vivo desde teléfonos móviles o computadoras. Esta aplicación representa una solución práctica para quienes desean ver los partidos sin depender de un televisor convencional o de estar en casa.

Quienes busquen información más allá del minuto a minuto podrán recurrir a Infobae Perú. El portal ha informado que ofrecerá un seguimiento exhaustivo de la jornada, con análisis previos, cobertura en tiempo real, registro de goles y jugadas clave, así como declaraciones de protagonistas tras el cierre de cada partido.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

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