Mía Shalit y Alesia García se perfilan para reforzar a Universitario de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026

Las seleccionadas nacionales están cerca de convertirse en nuevas futbolistas del conjunto ’merengue’. Crédito: Difusión.

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Luego de conquistar el Torneo Apertura de la Liga Femenina y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, Universitario de Deportes ya trabaja en la conformación de un plantel competitivo que le permita pelear ante las mejores escuadras del continente.

En ese contexto, el cuadro dirigido por Carlos Véliz está muy cerca de sumar dos incorporaciones de jerarquía: la arquera Mía Shalit y la delantera Alesia García, ambas habituales convocadas a la selección peruana.

La primera en quedar a un paso de concretar su llegada es Mía Shalit. La guardameta viene de una destacada experiencia en el Hapoel Jerusalem de Israel, donde fue elegida como la mejor arquera del campeonato gracias a sus actuaciones durante la temporada.

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Mía Shalit se alista para ser nueva futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: Captura X.

Su buen momento no solo se trasladó al ámbito de clubes. Con la selección peruana también dejó una grata impresión durante la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, certamen en el que fue reconocida como la mejor portera en cinco jornadas, consolidándose como una de las futbolistas peruanas de mayor crecimiento en los últimos meses.

De acuerdo con el periodista Ítalo Villafuerte, Shalit ya aceptó la propuesta de Universitario y únicamente resta el anuncio oficial para convertirse en nueva futbolista del vigente ganador del Torneo Apertura. De concretarse la operación, competirá por la titularidad con la chilena Gabriela Bórquez, otra de las piezas importantes del plantel ’crema’.

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La otra futbolista que aparece en la órbita de Universitario es Alesia García. Según informó la comunicadora Luccina Aparicio, la atacante nacional también reforzará al equipo de Carlos Véliz para afrontar la Copa Libertadores.

Alesia García es una opción para reforzar el ataque de Universitario. Crédito: Captura X.

No obstante, el caso de García tendría una particularidad. Su incorporación sería únicamente para disputar el torneo continental, ya que posteriormente continuaría su carrera en la segunda división de Alemania, luego de finalizar recientemente su vínculo con el Ferencváros de Hungría.

Una base del equipo nacional

Uno de los principales argumentos que ilusionan a Universitario de cara a la Copa Libertadores es la importante presencia de futbolistas con experiencia en la selección peruana.

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Jugadoras como ’Mariale’ Espejo, Mía Shalit, Alesia García, Luana Chamochumbi, Luz ’Rayo’ Campoverde y Valerie Gherson forman parte de la base del equipo dirigido por Antonio Spinelli y han sido protagonistas del crecimiento mostrado por la ‘bicolor’ en el último proceso internacional.

Perú estuvo muy cerca de clasificar al repechaje rumbo a la Copa del Mundo Femenina 2027, una campaña que dejó sensaciones positivas y confirmó la consolidación de varias futbolistas que ahora podrían coincidir también con la camiseta ’crema’.

La volante se perfiló para su pierna derecha y puso la pelota en un lugar imposible para la portera rival - Crédito: DSports.

La presencia de un bloque importante de seleccionadas nacionales podría convertirse en una ventaja para Universitario, ya que muchas de ellas se conocen desde hace varios años y mantienen una idea de juego trabajada en las convocatorias del combinado peruano.

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El Torneo Apertura de Universitario

El boleto a la Copa Libertadores fue la recompensa a una campaña casi perfecta durante el Torneo Apertura. Universitario terminó la fase regular como el equipo más consistente del campeonato, manteniéndose invicto y consolidándose como el principal candidato al título.

En las semifinales tuvo que superar una dura prueba frente a Alianza Lima. Tras caer en el encuentro de ida, las dirigidas por Carlos Véliz reaccionaron en el estadio Monumental y remontaron la serie para instalarse en la final.

¡Campeonas! Las 'Leonas' de Universitario celebran con euforia la obtención del título del Apertura. Mira la premiación completa, desde la entrega del plato a la capitana hasta el festejo de todo el plantel en el podio. | Bicolor

Ya en la definición del campeonato, las ’leonas’ igualaron con Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo y sentenciaron la conquista del Apertura con una victoria en el partido de vuelta. Ese título no solo confirmó el gran momento futbolístico del equipo, sino que también aseguró su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

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Ahora, con la posible llegada de Mía Shalit y Alesia García, Universitario busca dar un nuevo salto de calidad. El objetivo ya no pasa únicamente por dominar el ámbito local, sino por competir de igual a igual con las principales potencias del continente y dejar una actuación memorable en la Copa Libertadores.