Paola Chiappina responde a quienes la critican y lanzan duros mensajes por seguir buscando a Alejandro Ugarte en el Huascarán

Paola Chiappina respondió en Instagram a las críticas por la búsqueda de Alejandro Ugarte, desaparecido en el Huascarán.

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Más de dos semanas después de la desaparición del influencer Alejandro Ugarte, conocido como ‘Chicho’, en el nevado Huascarán, su pareja, la también influencer y conductora de televisión Paola Chiappina, enfrenta una nueva carga: los ataques de usuarios en redes sociales que le exigen abandonar la búsqueda y aceptar que su novio ya no está con vida, además de dejar de usar recursos del Estado para la búsqueda.

Lejos de ignorarlos, Chiappina decidió responder públicamente a través de sus historias de Instagram, donde expuso su dolor y defendió su decisión de seguir adelante. El detonante fue un mensaje que recibió de un usuario o usuaria, el cual fue compartido por la propia conductora del programa culinario ‘El postre imposible’. El texto, de tono agresivo, cuestionó tanto su estado emocional como su pedido de ayuda al Estado peruano.

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El mensaje que desató la respuesta de Chiappina

El usuario le escribió: “Ve a terapia para que aceptes la realidad, han pasado dos semanas, bien sabes que pasado ese tiempo vas a recuperar cuerpos, no personas con vida, lamentablemente. No pidas usar recursos del Estado, de todos los peruanos, para rescatar cuerpos de personas que CONSCIENTEMENTE arriesgaron sus vidas. Fináncialos tú y deja de pedir ayuda como si tu pedido fuera una cuestión de Estado. Ve a terapia y medícate YA.”

Ante ese mensaje, Chiappina no guardó silencio. En la primera de sus historias de respuesta, la conductora reconoció que sabe que no debería prestar atención a ese tipo de comentarios, pero explicó por qué los ve de todos modos. “Yo abro los mensajes pensando que quizás es un dato o algo de ayuda e igual me topo con mensajes crueles y fríos”, escribió.

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La influencer Paola Chiappina rechazó los mensajes que le exigen aceptar la muerte de su novio Alejandro Ugarte.

En ese mismo texto, la influencer reconoció el apoyo masivo que ha recibido desde que su novio desapareció el 14 de julio junto a los montañistas Artidoro Salas y Freddy Mendoza, pero no ocultó el impacto que le generan las voces contrarias: “El nivel de apoyo es alucinante, pero también es triste ver estos comentarios”, indicó.

Chiappina también apeló a la empatía de quienes la critican. “Que fácil es hablar desde la felicidad de tu hogar y no irte a dormir con angustia. Que simple es hablar cuando no extrañas a la persona que amas. Dios libre a todo el mundo de una angustia así, de la impotencia de no saber donde está tu familiar”, sostuvo.

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Sobre la humanidad de quienes le envían ese tipo de mensajes, fue directa: “La humanidad está jodi** (por no decir otra palabra) hay gente que nunca debió llegar a este plano", afirmó.

La fortaleza que reivindica frente a los ataques

En una segunda historia, Chiappina subrayó que los comentarios negativos no la derrumban, aunque sí la entristecen. “A mi siempre me caracterizó mi perseverancia y fortaleza. Tengo claro quién soy, mis valores, etc. lo que piense la gente que no me conoce me resbala. Pero me apena saber que hay gente podrida”, declaró.

La presentadora solicita al Estado peruano que acepte la colaboración de equipos extranjeros, tras dos semanas de esfuerzos fallidos para ubicar a Alejandro Ugarte y otros dos montañistas. IG

La conductora también mencionó en su primera historia a los tres desaparecidos por sus nombres: “el 99.999% es una red INMENSA unida por Chicho Saul y Arti”, escribió, en referencia a su novio Alejandro Ugarte, a Artidoro Salas y a Freddy Mendoza, los tres montañistas que perdieron comunicación el 14 de julio mientras ascendían el pico más alto del Perú.

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Más de dos semanas de búsqueda sin resultados concluyentes

La desaparición de los tres montañistas ocurrió el 14 de julio durante una expedición al Huascarán, en la región de Áncash. Desde entonces, Chiappina ha liderado de forma pública las gestiones para mantener activo el operativo de rescate, que ha incluido helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), guías de montaña y drones de alta tecnología adquiridos por la propia familia.

A 16 días de la desaparición, las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente por las condiciones climáticas adversas y las limitaciones técnicas del terreno. La última operación privada con drones se realizó el 28 de julio, sin resultados concluyentes. Ante ese panorama, Chiappina escaló sus pedidos y solicitó al Estado peruano que autorice la participación de equipos internacionales especializados, incluidos rescatistas con los que estableció contacto a través de la embajada de Chile.

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Paola Chiappina pide ayuda internacional tras la desaparición de su pareja en el Huascarán y sus acompañantes.

“Soy novia de Chicho Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán. Vengo a pedir por los tres y pedirle al Estado peruano con mucho respeto y de forma urgente que nos ayuden a solicitar ayuda internacional”, declaró en un video publicado en su cuenta de Instagram. En ese mismo mensaje, advirtió: “Han pasado 14 días desde que iniciamos la búsqueda y la ayuda y los recursos que hemos estado teniendo, hoy no son suficientes”.

El teniente Fernández, vocero de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la PNP, confirmó que hay 40 efectivos desplegados en la zona, aunque horas después se informó que las labores fueron suspendidas.

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