Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, y su inesperada reacción en conferencia tras eliminar a Lanús: “Nos vemos gente, gracias por todo”

El técnico de Cienciano protagonizó curioso momento luego de eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: ESPN.

Guardar

Horacio Melgarejo volvió a ser protagonista el pasado miércoles 29 de julio. El técnico argentino no solo eliminó a Lanús goleándolo con Cienciano en la Copa Sudamericana, sino también protagonizó inesperado momento en la conferencia de prensa, fiel a su estilo.

Melgarejo atendía las consultas de los medios de comunicación cuando una de las preguntas generó su incomodidad. Ante esa situación, decidió no responder y se retiró de la sala de conferencias del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“Y la otra pregunta ‘¿qué tenemos que mejorar para hacer más goles?’. Nos vemos gente, gracias por todo”, expresó el entrenador argentino antes de levantarse y dejar la sala, en señal de molestia. Su reacción se dio luego de que Cienciano venciera 4-0 a Lanús.

PUBLICIDAD

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, se marchó de conferencia de prensa tras pregunta sobre la goleada ante Lanús en Copa Sudamericana 2026.

No es la primera ocasión en la que Melgarejo reacciona de manera similar durante una conferencia internacional. Tras la victoria ante Atlético Mineiro en la fase de grupos de la Sudamericana, también fue interrogado sobre la cantidad de goles anotados por su equipo, que se impuso 1-0.

En ese momento, respondió: “¡Qué malos que son haciendo preguntas! Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Me dijiste porque Cienciano… Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté. Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy”, expresó el técnico argentino en esa oportunidad.

PUBLICIDAD

Horacio Melgarejo protagonizó tenso momento en rueda de prensa post duelo por Copa Sudamericana 2026. (SportsCenter)

Sus declaraciones le costaron caro

El estilo directo de Horacio Melgarejo al momento de declarar ha generado repercusión tanto en medios deportivos peruanos como internacionales, y también ha tenido consecuencias en su carrera profesional y en el ámbito económico.

Recientemente, el técnico recibió una sanción en la Liga 1 de Perú debido a sus declaraciones sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y la Copa de la Liga, torneo alternativo creado durante el receso por el Mundial, tras quedar eliminado.

“Me voy feliz porque salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa. Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo”, afirmó Melgarejo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

A raíz de estos comentarios, fue suspendido por un año en todas las competencias peruanas, lo que le impedirá dirigir a Cienciano desde el banquillo. Además, recibió una multa de 20 UIT, equivalentes a 100 mil soles.

Horacio Melgarejo fue sancionado con 1 año de suspensión y más de 100 mil soles tras sus polémicas declaraciones sobre la Copa de la Liga. Créditos: Cienciano.

Melgarejo y su histórica clasificación en Copa Sudamericana: goleando a Lanús

Más allá de las controversias, el impacto de Horacio Melgarejo en Cienciano se refleja en la reciente clasificación histórica del club, tras vencer 4-0 a Lanús y revertir la serie luego de caer 2-0 en Argentina.

Melgarejo asumió el cargo tras la salida de Carlos Desio, quien llevó al equipo a superar la fase de grupos la temporada anterior. Bajo su dirección, Cienciano accedió a los octavos de final de la Copa Sudamericana y enfrentará a Atlético Mineiro en la próxima ronda.

PUBLICIDAD

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

El partido de ida se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega entre el 11 y el 13 de agosto. El encuentro de vuelta está previsto en el estadio Nilton Santos, en Brasil, entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Conmebol anunciará en los próximos días la programación definitiva de los partidos, lo que permitirá al club ajustar su cronograma considerando su participación simultánea en el Torneo Clausura de la Liga 1.