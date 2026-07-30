Captan la huida de la ‘China Yessenia’, sospechosa del incendio en La Victoria que provocó la muerte de 10 personas

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Imágenes claves salen a la luz de la fuga de Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’, sindicada como la principal sospechosa del incendio ocurrido el 22 de julio en Manzanilla, La Victoria, donde murieron diez integrantes de la familia Vílchez. Según la investigación policial, la mujer se ocultó durante dos días en la casa de familiares en el distrito de San Miguel, antes de escapar nuevamente.

La Policía Nacional del Perú logró ubicar a Ureta Vargas gracias a trabajos de inteligencia y geolocalización. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el grupo familiar, integrado por la propia Yessenia, su pareja Juan Carlos Sayón Córdoba, alias 'Pimpollo’, su hijo, la pareja de su hijo y un menor, abandonan la vivienda en la urbanización Miramar.

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Las imágenes muestran que el hijo de Yesenia fue el primero en salir, acompañado de su pareja y de un niño. Minutos después, 'Pimpollo’ y Yesenia Ureta dejaron la casa, esta última vestida con un conjunto rosado. Ambos tomaron rumbo hacia la costanera, mientras la policía buscaba en casas vecinas.

Imágenes exclusivas: la China Yesenia se ocultó en casa de familiares| Latina Noticias

Según confesaron los propios familiares, la 'China Yesenia’ permaneció dos días en esa vivienda antes de desaparecer nuevamente.

Presunta autora del incendio

La investigación policial sostiene que el incendio fue producto de una disputa por el control del cobro de cupos y rutas de mototaxis eléctricas en la zona de Gamarra. La presunta organización dirigida por la China Yessenia, identificada como los Vikingos de Gamarra, mantenía un conflicto con la facción conocida como La Cachina de Cercado, con la que la familia Vílchez tenía vínculos.

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El ataque se produjo luego de una serie de amenazas y enfrentamientos entre ambos grupos. Los familiares sobrevivientes de la familia Vílchez señalaron a Ureta como autora intelectual del atentado, debido a antecedentes de extorsión y violencia previa. Tras el incendio, su entorno más cercano huyeron del cerro San Cosme, lugar que antes controlaban.

Extorsión, violencia y miedo, el perfil de la China Yesenia en el caso de La Victoria | Foto: Cuarto Poder/Andina (Luis Iparraguirre)

Mientras la Fiscalía Provincial de La Victoriacontinúa con las diligencias, las autoridades mantienen detenidos a la hermana de Yesenia, Fabiola Ureta Vargas, y a su pareja, Fabián González Huaranga. El coronel Juan Carlos Montúfar, responsable de la investigación, indicó que la policía sigue rastreando nuevas pistas a partir de las imágenes obtenidas por videovigilancia.

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Los testimonios de los familiares serán claves para conocer cuáles fueron los últimos lugares que ha visitado la principal sospechosa de ser la autora del incendio que acabó con la vida de los 10 integrantes de una familia.

Canales de ayuda

Las autoridades han recordado que existen canales oficiales para denunciar casos de extorsión, amenazas o cualquier hecho delictivo vinculado al transporte informal.

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea gratuita 105, activa las 24 horas, para recibir reportes de emergencias y denuncias.

Fiscalía de la Nación cuenta con plataformas virtuales y oficinas especializadas donde los ciudadanos pueden presentar información o alertas de manera anónima. El uso de estos canales contribuye a fortalecer las investigaciones y facilita la intervención oportuna de las autoridades en casos de violencia o extorsión.